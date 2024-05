Le soleil ne brille pas encore pour les libéraux. Ils restent en troisième place, loin derrière les péquistes et les caquistes. Mais ils ont l’impression que la tempête est enfin passée.

Le ciel commençait à s’éclaircir lors de leur conseil général à Bromont. Le Parti libéral du Québec (PLQ) a fait la paix avec son passé et il a senti qu’il avait un avenir.

Une voie s’est ouverte avec le dernier budget caquiste et son déficit de 11 milliards. Aucun parti à l’Assemblée nationale ne défend la discipline budgétaire. Le PLQ voit un espace à occuper.

Ce n’est pas sans risque. Ce positionnement rappelle le retour rapide au déficit zéro de son gouvernement, qui avait occasionné des compressions en santé et en éducation.

Reste que ce n’était pas la principale cause de sa défaite en 2018.

La première raison était l’usure, après 15 ans au pouvoir, à l’exception de l’intermède péquiste du gouvernement Marois.

La deuxième était l’identité. Les libéraux avaient reporté le projet de loi sur l’interculturalisme, associé à une défense de l’identité québécoise, pour en adopter un en 2017 sur la « neutralité religieuse » qui ne changeait à peu près rien.

Lors de l’annonce des compressions en début de mandat, ils menaient encore dans les sondages. Des commentateurs se demandaient, non sans effroi, si le PLQ serait éternellement au pouvoir…

Leur chute a commencé alors que le débat sur l’immigration s’intensifiait, que celui sur la laïcité s’éternisait et que celui sur le « racisme systémique » commençait.

Vrai, c’est aussi à ce moment que les compressions commençaient à se ressentir sur le terrain. Mais c’était probablement la troisième cause, en ordre d’importance, des misères libérales.

Et si les compressions leur ont fait mal, c’est aussi parce qu’elles ont amplifié le sentiment que ce gouvernement était usé et déconnecté des citoyens.

En 2022, le purgatoire n’était pas encore terminé. Mais après deux cycles électoraux, la rouille ne sera plus visible.

Avec le temps, le regard sur le passé s’adoucit. Les libéraux ont rendu hommage à Philippe Couillard à Bromont. L’ancien chef a envoyé un message à sa famille : assumez-vous. L’ascension impressionnante de Paul St-Pierre Plamondon a prouvé que c’était payant. C’est aussi cela qui motive le retour du discours sur la discipline budgétaire.

En se vantant de l’ère de la « rigueur » de M. Couillard

Le PLQ s’engage à présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Pour l’instant, c’est surtout un positionnement. Il n’y a aucun détail, et c’est normal. On ignore l’ampleur du déficit qui subsistera en 2026 et comment le gouvernement proposera de le résorber.

Les ministères commencent à resserrer le contrôle de leurs dépenses. Lors de la campagne électorale, des effets pourraient déjà être ressentis. Cela influera sur la perception des électeurs face aux promesses sur le déficit zéro.

Si le PLQ en parle, c’est aussi pour se réapproprier l’économie. En 2018 et en 2022, la CAQ avait repris cette priorité, en y ajoutant le nationalisme. Elle courtisait ainsi en même temps les électeurs libéraux et les électeurs péquistes. Mais dans les derniers jours, François Legault a souhaité que l’immigration devienne « l’enjeu principal » de la prochaine campagne fédérale.

Dans les dernières années, l’identité avait nui aux libéraux. Ils veulent maintenant revenir à la stratégie de 2014. Ils diront : nous sommes les seuls à prioriser l’économie et les « vraies affaires ».

En 2022, des électeurs libéraux étaient restés à la maison. Leur abstention explique les défaites dans d’anciens châteaux forts comme Laporte.

Cet éloge des années Couillard était une façon de recréer l’unité chez les militants et de ramener les vieux rouges au bercail. Elle n’est toutefois pas sans risque. Les caquistes seraient sans doute heureux de faire campagne contre le fantôme de cet ancien chef…

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Philippe Couillard au conseil général du PLQ à Bromont

La course à la direction libérale commencera l’automne prochain. En attendant, le chef intérimaire Marc Tanguay n’a pas la légitimité pour prendre des engagements précis.

Son parti n’est pas rendu à fignoler les détails. Il complète plutôt la première étape de sa reconstruction.

Après une tournée, l’année dernière, le comité de relance a rédigé un rapport sur les valeurs libérales. Il a débouché sur trois chantiers : l’économie, l’affirmation du Québec dans le Canada et dans le monde, et enfin les services publics.

La conclusion des travaux sur l’économie était présentée aux militants cette fin de semaine.

L’accent a été mis sur la productivité – la valeur par heure travaillée, et non le nombre d’heures travaillées. Le sujet est peu sexy, mais très important.

Sur le fond, tous les partis y sont favorables. Les caquistes ont d’ailleurs consulté les experts et annoncé quelques mesures. Ils ont notamment décloisonné les métiers en construction et renouvelé le crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation, en plus de simplifier le régime d’aide fiscale.

Reste que pour l’instant, les chiffres déçoivent. Le Québec est en retard sur l’Ontario. Et moins les revenus entrent, plus les dépenses sont sous pression.

À Bromont, des experts ont proposé de simplifier les programmes en innovation et en recherche et développement, de cibler les petites et moyennes entreprises, d’alléger la paperasse et d’accompagner davantage les PME aux premières étapes d’un projet, tout en les aidant à breveter leurs innovations.

Sur le plan stratégique, le message des libéraux se résume ainsi : toute notre attention ira à l’économie. Dans le contexte actuel, c’est leur meilleur espoir.

Les vieux partis, ceux dont on annonçait la mort, recommencent à sourire. Et pour le PLQ, le simple fait de croire à l’avenir est une forme de renaissance.