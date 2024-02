Notre super bol

Jadis, les grandes métropoles érigeaient de somptueuses cathédrales à la gloire de Dieu, mais surtout à la gloire de ceux qui ordonnaient que se déploient ces immenses chantiers. Ces constructions qui rapprochaient la terre du ciel devenaient le cœur de la ville, le lieu où convergeaient les nobles et les badauds, le lieu où se tenaient les grands évènements, les sacres, les mariages et les funérailles. Le spectacle de la vie et de la mort.