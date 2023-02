On savait déjà que Fox News maquillait le réel américain, exagérant des faits de société pour pousser son auditoire à voter du « bon » bord…

Le « bon » bord : le Parti républicain.

Voici le menu servi par Fox à ses abonnés américains :

Obama, un ISLAMISTE ! ? !

Les wokes !

LES WOKES !

Vladimir Poutine : un VRAI chef !

Le vrai racisme EST CONTRE LES AMÉRICAINS BLANCS !

L’hydroxychloroquine, ÇA MARCHE contre la COVID-19 (peut-être) !

Je mets des majuscules et des points d’exclamation parce que c’est le ton de la propagande qui roule à Fox depuis une génération et qui façonne le réel de millions d’Américains.

Fox ne se cache même pas d’être collé sur le Parti républicain : une de ses vedettes, Sean Hannity, a déjà présenté le président Trump sur la tribune d’un de ses rassemblements politiques…

Pas étonnant que Trump et Fox aient longtemps été conjoints dans un mariage fabriqué au paradis, selon l’expression anglo. Une belle convergence de menteurs, quoi, qui se sont autoalimentés pendant toute la campagne à la présidence de Trump en 2016, jusqu’au soir de la présidentielle de 2020.

On savait déjà depuis un quart de siècle, disais-je, que Fox maquillait le réel en exagérant, en détournant et en inventant des faits. Mais là, grâce à une poursuite civile extraordinaire visant la chaîne, on sait comment Fox fabrique sa propagande.

Je résume : Dominion Voting Systems vend des machines qui comptabilisent les votes.

Or, une des théories du complot fabriquées par l’équipe de Trump pour expliquer le « vol » de l’élection présidentielle de 2020, c’est que Dominion a « volé » des votes à Trump pour les faire basculer dans le camp de Biden, en Arizona, grâce à ses machines.

C’est une invention. Rien, absolument rien n’appuie cela, sauf les mensonges du camp Trump.

Or, dans les jours, les semaines et les mois chaotiques qui ont suivi la présidentielle de novembre 2020, Fox News a laissé ce mythe prendre beaucoup de place sur ses ondes…

Sans jamais le torpiller, ou presque. Au contraire.

Dominion a donc décidé de poursuivre et réclame 1,6 milliard de dollars américains à Fox pour avoir sali sa réputation.

C’est ici qu’on lève le capot de la machine de propagande de Fox News : le réseau a dû donner aux avocats de Dominion des textos et des courriels échangés entre des stars des ondes de Fox et leurs patrons…

Ce qu’on découvre, c’est ahurissant de malhonnêteté.

Les stars de Fox – de même que leurs patrons – savaient très bien qu’absolument rien n’appuyait la thèse de l’élection volée par les démocrates. Ils le disent en autant de mots, en privé.

Mais pourtant, sans vergogne, ils ont continué à donner le crachoir à des fêlés de l’équipe Trump qui répandaient ces mensonges, dont celui des machines à voter Dominion manipulées pour avantager Biden.

Pourquoi ?

Parce que la réalité (la défaite de Trump) enrageait l’auditoire de Fox. Ça paraissait dans les cotes d’écoute : Fox a commencé à se faire distancer par une chaîne encore plus propagandiste, OAN. Ce fut la panique chez Fox…

Après l’élection perdue par Trump, des stars de Fox ont (en privé, toujours) critiqué la chaîne pour deux évènements distincts.

Un, l’été avant la campagne de 2020, un des seuls vrais journalistes de Fox, Chris Wallace, a fait une entrevue serrée avec le président Trump.

Deux, Fox a décrété que si-la-tendance-se-maintenait, le soir de la présidentielle, l’État chaudement disputé de l’Arizona serait remporté par Joe Biden (ce fut le cas).

Qu’a écrit Sean Hannity à ses co-stars Tucker Carlson et Laura Ingraham, à propos de ces deux choses « déplaisantes » ?

Je cite : « Ça détruit une marque qu’on a mis 25 ans à bâtir et le dommage est incalculable. »

Réponse de Carlson : « C’est du vandalisme. »

Les stars du réseau vont aussi réclamer, en conversation privée, la tête d’une journaliste qui avait contredit avec des faits un des mensonges post-élection de Trump.

Fox les faits, quoi…

Mais le courriel le plus formidable exhumé par la poursuite de Dominion est celui de la patronne de Fox News (Suzanne Scott) à son patron (Lachlan Murdoch) : « Nos téléspectateurs sont dans les cinq phases du deuil. C’est une question de confiance : dire en ondes que l’Arizona serait gagnée par Biden fut dommageable, mais nous allons mettre nos stars de l’avant et mettre des drapeaux partout, pour faire comprendre aux téléspectateurs que nous les entendons et que nous les respectons. »

Bref, les faits, c’est un manque de respect pour les téléspectateurs de Fox…

Pour les respecter, les comédiens de Fox qui jouent des chefs d’antenne flattent les plus bas sentiments de l’auditoire. Bref, un safe space pour les républicains effrayés par la réalité !

Ironique, quand on sait comment Fox News fait des boutons à propos des wokes effrayés par la réalité… Freud parlerait de projection, j’imagine.

Au fond, les stars et les boss de Fox News prennent leur auditoire pour des cons…

Mais juste en privé.

Sources : The Washington Post, The New York Times, The Guardian, PolitiFact