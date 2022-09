L’argent n’est pas le problème

Imaginez si, aux dernières élections, un parti avait promis ceci : « Citoyens, citoyennes, fini le travail, on va vous payer à ne rien faire. Entrepreneuses, entrepreneurs, fermez vos commerces, on va les subventionner. Peace and love ! La société est à boutte, on va lui donner un break. Tout le monde va vivre sur le bras du gouvernement ! Avec le Parti En sabbatique, on tire la plogue ! Faites du pain et aimez-vous ! »