Crise du logement en Gaspésie

Cap Désespoir

« Il n’y a rien, rien, rien ! » Un an que Lou LeBlanc cherche. Un an qu’elle ne trouve pas. Il n’y a rien pour elle à New Richmond, la petite ville où elle a grandi, en Gaspésie. Elle est revenue s’y établir il y a quelques années, pour aider sa mère malade. Elle a tout essayé. Et elle n’a plus de temps. À la veille du 1er juillet, elle doit se résoudre à plier bagage. Évincée de son logement, à 74 ans. « Le propriétaire a été bien fin, il a déménagé mes choses dans un locker. »