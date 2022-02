« C’est très pas faux… »

La fin d’un chapitre absurde

La cavalerie est arrivée. Avec un peu de retard, il faut le dire. On aurait souhaité qu’elle se pointe plus tôt, mais bon, elle est bien là, en masse et en force, dans le cœur enneigé d’Ottawa. Rue par rue, mètre par mètre, elle sonne le glas du « convoi de la liberté ».