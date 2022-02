Les chansons de la Saint-Valentin

Prêtes et prêts pour votre souper de la Saint-Valentin ? Vous faites ça quand ? Je sais, pas évident. Ça tombe lundi, pas la soirée idéale pour la romance. Pas grave, suffit de faire ça la veille. Noël se fête bien le 24, et le jour de l’An, le 31, alors pourquoi pas la Saint-Valentin le 13 ? Un beau dimanche, c’est parfait. Ben non, c’est le Super Bowl ! Et on peut être nombreux dans la maison. On va en profiter ! On ne va pas se réserver un souper en tête-à-tête. Ça fait deux ans qu’on soupe en tête-à-tête ! Dans la bubulle.