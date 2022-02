Prêtes et prêts pour votre souper de la Saint-Valentin ? Vous faites ça quand ? Je sais, pas évident. Ça tombe lundi, pas la soirée idéale pour la romance. Pas grave, suffit de faire ça la veille. Noël se fête bien le 24, et le jour de l’An, le 31, alors pourquoi pas la Saint-Valentin le 13 ? Un beau dimanche, c’est parfait. Ben non, c’est le Super Bowl ! Et on peut être nombreux dans la maison. On va en profiter ! On ne va pas se réserver un souper en tête-à-tête. Ça fait deux ans qu’on soupe en tête-à-tête ! Dans la bubulle.

Il ne reste qu’une seule possibilité : ce soir ! En plus, le Canadien de St-Louis joue cet après-midi. Vous ne manquerez rien. Que faire pour que ce souper à deux ne ressemble pas à tous les soupers à deux de pandémie ?

On s’habille en dur. Ou plutôt en tendre, pas en mou. Les chandelles. Les enfants chez les grands-parents. Le vino. Et la musique, bien sûr. Rien de mieux pour vous mettre dans l’ambiance.

Reste à dresser une liste. Ce ne sera pas difficile, ce ne sont pas les chansons d’amour qui manquent. Justement, c’est ça, le problème. Il y en a trop. Et en même temps, il n’y en a pas assez. Vous allez comprendre.

Allons-y. Par quoi commencer ? Charlotte Cardin, votre chanteuse préférée ? Bon choix ! Quelle chanson ? Passive Aggressive ? OK !

Hallelujah baby

We’re no longer together

Ça casse le party ! Dirty Dirty ?

So I can cry for my age, my life and my face

And I will wash off the dirty, dirty thoughts I had about you…

Un peu compliqué comme relation. Main Girl ?

Don’t leave me hanging on

You misunderstood me

Des reproches, un soir de Saint-Valentin ? Pas vraiment le moment. Cœur de pirate, d’abord ? Laquelle ? Oublie-moi ? Ne m’appelle pas ? Tu ne seras jamais là ? Adieu ? Pour un infidèle ? Tu peux crever là-bas ? Plan à trois ? On va oublier ça. Pierre Lapointe ? Dans la forêt des mal-aimés ? Je déteste ma vie ? Le mal de vivre ? Tu es seul et resteras seul ?

Bon. Tournons-nous vers les grands classiques : Jacques Brel.

Ne me quitte pas

Laisse-moi devenir

L’ombre de ton ombre

L’ombre de ton chien

Un peu intense, entre deux sushis. La chanson des vieux amants ? Ah oui, c’est vrai que c’est beau.

Bien sûr, tu pris quelques amants

Il fallait bien passer le temps

Il faut bien que le corps exulte

Voulez-vous vraiment que la conversation bifurque sur vos tromperies ? Quand on n’a que l’amour, c’est sûr que c’est fort à propos, mais à la fin, Brel crie tellement fort que ça risque de réveiller bébé, si les grands-parents avaient un empêchement. Sardou ?

À faire pâlir tous les marquis de Sade

À faire rougir les putains de la rade…

Je vais t’aimer

Ça fait peur. Surtout si c’est un premier rendez-vous. Ferré ?

Avec le temps, va, tout s’en va…

Avec le temps, on n’aime plus

Le dessert risque de ne pas passer. Aznavour ? Oui, Aznavour ! On ne peut pas se tromper, ça rime avec amour !

L’amour c’est comme un jour,

Ça s’en va, ça s’en va, l’amour

Que c’est triste Venise au temps des amours mortes

Que c’est triste Venise quand on n'aime plus

Désormais, on ne nous verra plus ensemble

Désormais, mon cœur vivra sous les décombres

Il faut savoir quitter la table

Lorsque l’amour est desservi

Sans s’accrocher l’air pitoyable

Mais partir sans faire de bruit

Ça donne le goût d’aller laver la vaisselle en braillant.

My Heart Will Go On, de Céline ? Voulez-vous vraiment associer votre couple au Titanic ? Ginette ? Fais-moi la tendresse ? La tendresse, à la Saint-Valentin aussi ? Ça manque de piquant. I Will Always Love You de Whitney ? Avez-vous oublié que le bodyguard se fait tirer dessus et quitte sa protégée ? Yesterday, des Beatles ? Ce n’est pas le bon moment pour avoir la nostalgie de ses ex.

À bien y penser, il y a beaucoup plus de chansons pour celles et ceux qui souperont seuls à la Saint-Valentin que pour celles et ceux qui seront deux.

Alors faites donc jouer du Alexandra Stréliski. Elle fournit la musique, et les paroles seront les mots doux que vous échangerez avec l’être aimé.

Joyeuse Saint-Valentin, les amoureux et les amoureuses !