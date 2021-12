Chroniques

2021, année rouge

En 2021, la planète a choisi la couleur de notre avenir réchauffé, l’épouvantail de notre temps est un mot qui commence par W, le Canadien de Montréal nous a donné la plus belle des nuits et on a découvert que la désinformation pouvait tuer des êtres humains et ébranler les colonnes de la démocratie.