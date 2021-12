2021, l’année de la reprise. C’est ce que l’on prévoyait, il y a un an. Mais le mot reprise n’a pas eu la signification que l’on croyait. On espérait une reprise au sens de reprise de l’économie, des voyages, des spectacles, des poignées de main et des embrassades. De la vie, quoi. Ce fut une reprise au sens des reprises de Ma sorcière bien-aimée à Prise 2. La reprise de 2020. La reprise des fermetures, du masque, de la distanciation, du confinement, du virus. De la non-existence, quoi.

Heureusement, rien n’est plus drôle que le malheur. Un passant qui marche sur le trottoir, c’est ennuyant. Un passant qui marche sur le trottoir, s’enfarge et tombe sur le cul, c’est hilarant. Voici les palmarès de la très drôle année 2021…

Le palmarès des chansons de l’année 2021

10. Pourquoi faire aujourd’hui, par le ministre Jean-François Roberge et les Ventilateurs

9. Plan à trois, par Geoff Molson, Jeff Gorton et le prochain DG du Canadien

8. TOKÉBAKICITTE, par Simon Jolin-Barrette et la Loi 21

7. Déjà vu, par le résultat des élections fédérales du 20 septembre

6. Leave the Door Open, par Pierre Fitzgibbon

5. Pause, par Dany Turcotte

4. J’espère encore que quelque part l’attente s’arrête, par les gens en ligne pour passer un test de dépistage

3. Tout ça pour rien, par la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques

2. La langue de chez nous, par Michael Rousseau et Mary Simon

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire

1. Woke Me Up Before You Go-Go, par François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois

Le palmarès des films et des séries de l’année 2021

10. La déesse des couvre-feux, avec Geneviève Guilbault

9. Survivor, version québécoise, avec Paul St-Pierre Plamondon

8. Au revoir le bonheur, avec le retour des talibans en Afghanistan

7. Le guide de la famille parfaite, avec la famille royale britannique

6. Mourir peut attendre, avec le délestage dans les hôpitaux

5. No Way Home, avec les automobilistes de Montréal

4. Drive My Car, avec Elon Musk

3. Squid Game, avec les joueurs du Canadien qui disparaissent les uns après les autres

2. Sans rendez-vous, avec les antivax

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Une femme promène son chien sur l’avenue du Président-Kennedy, à Montréal, durant les heures de couvre-feu, le 18 janvier dernier

1. Le pouvoir du chien, avec les chiens qui avaient le droit de sortir après le couvre-feu

Le palmarès politique de l’année 2021

10. La « victoire » de Marie-Josée Savard et le « but » d’Alain Côté, seulement à Québec

9. Ottawa veut tellement que le Québec se tienne debout qu’il songe à lui enlever un siège à la Chambre des communes.

8. La CAQ a fait un sondage pour savoir ce que les gens pensent du fait qu’elle fasse des sondages.

7. « Gaétan Barrette a déclaré que son meilleur moment, en politique, fut son départ, je suis d’accord. »

— Marie Montpetit

6. « Mon empreinte écologique en tant que cheffe du Parti vert sera minime. »

— Annamie Paul

5. Maintenant qu’elle est devenue députée du Parti conservateur du Québec, Claire Samson va faire un don de 100 $ à la CAQ.

4. Le débat en anglais permet au Bloc québécois de faire une remontée dans la seule province qui ne l’a pas regardé.

3. J’ai hâte de voir la pub d’Uber Eats avec la réconciliation entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois.

2. Les conservateurs ne croient pas aux changements climatiques, ils ne croient qu’au changement de gouvernement.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Plante et Denis Coderre, lors d’un débat dans le cadre des élections municipales, en septembre dernier

1. Le match revanche Coderre-Plante en un dicton : Rira bien qui rira la dernière.

Le palmarès sportif de l’année 2021

10. Les résultats aux Jeux olympiques de Tokyo nous ont rendus fiers d’être Canadiennes.

9. Le variant bleu du chandail du Canadien fut très virulent.

8. Après les Cardinals de St. Louis, les Orioles de Baltimore, les Blue Jays de Toronto, place aux Snowbirds de Montréal-Tampa Bay !

7. Qui aurait dit, qu’à la Saint-Jean, l’Ô Canada serait ovationné ?

6. Kotkaniemi sera-t-il aussi bon que son contrat de 6,1 millions ou que son boni de 20 $ ?

5. La saison du CF Montréal a manqué d’impact.

4. Pour la première fois de l’histoire des Jeux olympiques, à Tokyo, ce sont les athlètes qui n’avaient pas été piqués qui ont été disqualifiés.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price, gardien de but du Canadien de Montréal

3. Savoir arrêter, Carey Price l’a toujours su.

2. Un Grand Prix de Formule 1, à Montréal, sans spectateurs, ça ressemblerait trop à un Grand Prix de Formule E.

1. La patinoire du Centre Bell est un territoire cédé et non occupé par le Canadien.

Le palmarès pandémique de l’année 2021

10. Le déconfinement fut tellement total que même ABBA s’est déconfiné.

9. Si jamais on interdit les rassemblements dans les files d’attente, on va être mal pris.

8. Au fond, on voudrait que le gouvernement soit plus souple dans ses mesures et plus rigide dans ses assouplissements.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Personnes faisant la queue le 20 décembre dernier devant une pharmacie à Montréal pour obtenir des tests rapides de dépistage de la COVID-19

7. Tests rapides à distribution lente

6. Le vaccin est censé provoquer des anticorps, pas des antivax.

5. Dire qu’il n’y a pas si longtemps, il y avait des manifestations pour s’opposer à l’interdiction du port du masque, et que maintenant, il y a des manifestations pour s’opposer à l’obligation du port du masque.

4. « Je suis allé me faire vacciner, pis là, j’ai mal à mon bras.

— À cause de la piqûre ?

— Non, l’autre bras. Je l’ai trop étiré pour faire mon selfie. »

3. On est rendus avec tellement de sortes de vaccins que ça va nous prendre un sommelier.

2. Qui aurait dit que dans l’appellation Stade olympique, pique serait le mot désignant ce qu’on y fait.

1. C’est le retour à l’anormal.

Le palmarès des autres affaires de l’année 2021

20. « On ne veut pas de la coupe Longueuil. »

— Les cerfs du parc Michel-Chartrand

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ex-président des États-Unis Donald Trump, le 6 janvier dernier, lors d’un discours à Washington, avant l’assaut par ses partisans sur le Capitole, alors que les élus américains étaient en train de certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

19. Départ QAnon pour Donald Trump

18. La COP26 de la dernière chance est terminée, rendez-vous à la COP27 de la dernière chance.

17. Si Montréal devient une ville bilingue, ça veut dire qu’on va pouvoir y être servi en français ?

16. Le cerveau humain a rétréci, mais l’écran de son téléphone intelligent est plus grand.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Mike Ward

15. « On vient d’éviter des tonnes de jokes sur les juges. »

— Les juges de la Cour suprême donnant raison à Mike Ward.

14. À voir tous les milliardaires partir en fusée, on en vient à se demander si l’espace est un paradis fiscal.

13. « J’ai presque eu une émotion quand j’ai vu le capitaine Kirk dans l’espace. »

— Spock sur son nuage

12. Montréal n’est plus la ville aux cent clochers, c’est la ville aux cent coups de feu.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Michael Rousseau, PDG d’Air Canada, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en novembre dernier

11. « Est-ce que je dois aussi apprendre le pronom iel ? »

— Le PDG d’Air Canada

10. Quand notre p’tit dernier a finalement eu sa place en garderie, c’était pour être éducateur de la petite enfance.

9. « Le robot Perseverance s’est posé avec succès sur Mars ! Je suis admiratif ! »

— Le traversier F.A.-Gauthier

8. En France, le pass sanitaire est nécessaire, le français ne l’est pas.

7. Les États-Unis et la Chine s’entendent pour combattre le réchauffement climatique en poursuivant la guerre froide.

6. L’Écosse veut sortir des jupes du Royaume-Uni.

5. Et si le 4 octobre devenait la Journée sans Facebook ? Je vais lancer un groupe Facebook pour que ça fonctionne.

4. Qui aurait cru qu’un jour, il y aurait plus de documentaires sur Britney Spears que d’albums de Britney Spears ?

3. À défaut de voir le retour des Nordiques ou des Expos, on va voir le retour de Symphorien.

2. Le troisième lien est un projet vert. Mais avec un s. Vers Québec ou vers Lévis.

1. « On est bien contents que la visite ait décidé de ne pas venir durant le temps des Fêtes, finalement. »

— L’Ukraine.

Adieu, 2021 ! On ne te regrettera pas. 2022 sera-t-elle, aussi, la reprise de 2020 ? On ne se le souhaite pas. Gardons le moral en nous disant que ni le variant ni les mesures sanitaires ne peuvent nous empêcher de nous aimer les uns les autres. Et c’est ce qui nous fait du bien. Bonne année ! Amour et santé !