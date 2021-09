Chroniques

À la mémoire de Joyce

Cela fait un an jour pour jour que Joyce Echaquan est morte, sous une pluie d’insultes racistes, dans l’hôpital où elle aurait pu être sauvée. Un an que la fin tragique de cette femme atikamekw de 37 ans, mère de sept enfants, nous hante, que l’on tente d’en faire l’autopsie et surtout d’en tirer des leçons.