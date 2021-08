« Sérieusement, est-il permis de tout dire quand on a un micro, même les pires délires, en pleine pandémie ? », demande notre chroniqueuse.

« Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J’en ai discuté avec des leaders religieux », commence le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, dans la publicité diffusée sur les ondes de Radio Centre-Ville.

Le député poursuit en créole : pour un retour à la vie normale, faites-vous vacciner. C’est sûr. Ça peut sauver des vies. La vôtre. Celles de vos proches.

Le message radio fait partie d’un blitz pour améliorer la couverture vaccinale à Montréal-Nord, qui compte une large communauté haïtienne. Et qui hésite, plus qu’ailleurs, à retrousser sa manche.

La Santé publique a mis le paquet. Des équipes de sensibilisation sillonnent les rues du quartier. Des Vaccin-o-Bus s’arrêtent dans les parcs. Des leaders religieux ont même suggéré d’installer des cliniques éphémères dans leurs églises, m’a raconté Emmanuel Dubourg.

Mais voilà que, quelques minutes après la diffusion de la publicité à Radio Centre-Ville, dimanche dernier, l’émission Dieu et la science est entrée en ondes. C’est une émission, comme son nom l’indique, qui parle de Dieu.

Mais de science… pas du tout.

Cette émission n’a rien de scientifique, malgré ce qu’en prétend l’animateur, Jérôme Dieu-Seul, qui a présenté son invité, Voldein Laguerre, comme un éminent professeur. L’animateur lui a demandé s’il y avait « un lien entre la vaccination et la marque de la bête ».

« Bien sûr qu’il y a un lien », a répondu M. Laguerre. Le vaccin lui-même n’est pas la marque de la bête, a-t-il expliqué, mais une façon pour ladite bête de contrôler la population mondiale. C’est écrit dans la Bible. Apocalypse 13. D’ailleurs, le pape est dans le coup. Joe Biden aussi.

Et le prof Laguerre d’ajouter : « Vous pouvez faire vos recherches sur l’internet. »

***

Après cette entrevue, j’ai entendu d’une autre oreille la publicité gouvernementale guillerette diffusée sur les ondes de la même radio communautaire. « Inscrivez-vous dès maintenant au concours gagner à être vacciné ! »

Seraient-ils dans le coup, eux aussi ? Legault, Dubé et Arruda : trois cavaliers de l’Apocalypse ?

Sérieusement, est-il permis de tout dire quand on a un micro, même les pires délires, en pleine pandémie ? Est-il permis de semer le doute, alors qu’on s’adresse à un auditoire que les autorités sanitaires s’évertuent justement à convaincre par tous les moyens ?

Est-il permis de taper sur ce clou, semaine après semaine ?

Déjà, le dimanche précédent, l’animateur avait mis en garde ses auditeurs par rapport à la vaccination. Il leur avait expliqué qu’ils avaient déjà reçu deux doses : le corps et le sang du Christ. C’est « assez efficace pour guérir la race humaine. C’est ce que nous trouvons dans la Bible. » Il ne faut rien ajouter.

***

Je trouve incroyable qu’on puisse lancer des folies pareilles dans l’espace public après 17 mois de pandémie. Après le désastre des CHSLD, après les hôpitaux surchargés, après la désinformation qu’on se tue à combattre sur les réseaux sociaux, après tous les efforts et tous les sacrifices.

Incroyables et choquantes, ces élucubrations hertziennes, avec la quatrième vague qui menace un retour normal à l’école et qui reporte, une fois de plus, le retour au bureau.

C’est incroyable, mais c’est surtout inquiétant pour les habitants de Montréal-Nord, épicentre de la pandémie lors de la première vague, où seulement 60 % des 12 ans et plus sont entièrement vaccinés, contre 79 % pour l’ensemble du Québec.

Là-bas, les leaders de la communauté multiplient les démarches pour convaincre la population de se faire vacciner. Ils sont politiciens, médecins, pharmaciens, journalistes et même… directeur de radio communautaire.

***

Au bout du fil, Wanex Lalanne-Zephyr, directeur de Radio Centre-Ville, condamne les propos tenus à l’émission Dieu et la science. « Quelqu’un qui essaie de véhiculer ça sur les ondes de la radio, c’est non ! » Ça n’arrivera plus, promet-il.

Wanex Lalanne-Zephyr a reçu le vaccin et encourage tout le monde à suivre son exemple. « Je suis pour la vaccination, je véhicule des publicités pour la vaccination, je ne peux pas aller à l’encontre de ce que je véhicule comme média. »

PHOTO FOURNIE PAR WANEX LALANNE-ZEPHYR Wanex Lalanne-Zephyr, directeur de Radio Centre-Ville, a reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19 et encourage tout le monde à suivre son exemple.

Il y croit tellement qu’il offre du temps d’antenne gratuit à des organismes qui annoncent la tenue de cliniques de vaccination éphémères dans les quartiers ciblés…

Pourquoi n’est-il pas intervenu plus tôt ? Sa radio, explique-t-il, diffuse en portugais, en grec, en espagnol, en anglais, en français, en arabe et en créole. C’est normal qu’il en échappe.

***

Parlant d’élucubrations hertziennes…

Radio X, on s’en souvient, a été lâchée l’an dernier par un paquet d’annonceurs, parce que ses animateurs déliraient sur la COVID-19 en ondes.

Depuis, les mêmes animateurs de la station de Québec délirent toujours aussi dangereusement. Semaine après semaine.

Le 19 août, Jeff Fillion informait ses auditeurs que les moins de 30 ans qui mangeaient leurs légumes et qui faisaient du sport, « ils n’ont pas besoin de vaccin, ces gens-là ».

Ceux qui tombent malades, ce sont les personnes âgées, diabétiques ou en surpoids, expliquait-il. Ceux qui ne s’occupent pas de leur santé. Alors, lâchez-nous avec vos mesures sanitaires. Redonnez-nous notre liberté, pardon, notre libârté…

Que font les dirigeants de Radio X ?

Rien. Rien de rien. Ils se taisent. Ils se terrent.

L’an dernier, le gouvernement a concocté des publicités sur mesure pour les auditeurs de la station, leur demandant de ne pas écouter les charlatans et les complotistes.

Radio X a jugé que ces messages présentaient « un profil caricatural » de son auditoire. Par « respect » pour lui, la station a refusé de les diffuser.

C’est vrai, quoi. C’est pas mal plus respectueux pour l’auditoire de lui raconter qu’à moins d’être gros, vieux ou faible, le vaccin ne lui servira à rien.