Où passez-vous vos vacances, cet été ?

Comme tout le monde, aux alentours. Quelques jours en Estrie, quelques jours dans les Laurentides. Certains poussent l’audace jusqu’à se rendre dans Charlevoix ou en Gaspésie. Les plus aventureux attendent l’ouverture de la frontière américaine, pour se risquer dans les vagues d’Old Orchard.

Bref, pandémie oblige, on ne va pas très loin. Comme une marmotte qui sort de son terrier, on y va à tâtons avec les destinations. Oubliez Paris, l’Italie ou l’Australie. On se dépayse avec l’accent des gens du Lac-Saint-Jean.

Pendant ce temps, des milliardaires font du tourisme spatial. Ils vont plus loin que la plupart d’entre nous n'iront jamais. Richard Branson et Jeff Bezos jouent aux voisins gonflables et gonflés de l’espace. Le premier allant à 88 km d’altitude, le second le narguant en allant à 100 km d’altitude. Ils s’offrent en spectacle pour inciter d’éventuels clients à faire comme eux. À voyager dans la Voie lactée. Et ça fonctionne.

Déjà plusieurs centaines de richissimes ont leur billet pour s’envoler. C’est pas donné : 250 000 $ le billet. Le voyage durant 11 minutes, ça revient cher la seconde. Mais un selfie avec la planète Terre derrière sa tête, ça ramasse beaucoup de likes sur Instagram. Et ça, ça n’a pas de prix.

On les regarde aller en haussant les épaules. Méchants pétés ! On les trouve extravagants. On se dit qu’il y aurait mieux à faire avec tout cet argent. Ce qu’on ne sait pas, c’est qu’un jour, ce sera notre tour.

Branson n’a pas créé Virgin Galactic et Bezos n’a pas créé Blue Origin pour flamber leur héritage. Au contraire. Ils ont créé ces entreprises pour faire encore plus de cash. Et pour faire beaucoup d’argent, ça prend pas juste les sous de ceux qui en ont beaucoup, ça prend aussi les sous de ceux qui en ont beaucoup moins, parce qu’ils sont beaucoup plus.

Pour l’instant, le tourisme spatial est une bébelle de riches. Mais comme toutes les bébelles de riches, ça va finir par être la nôtre. Comme l’automobile, le téléviseur, l’ordinateur ou le téléphone cellulaire. On le trouvait donc flasheux, le type qui se promenait sur le trottoir avec son gros Motorola, en 1984. C’est quoi, son trip ? Pourquoi avoir un téléphone portable ? Quel appel presse autant ? Un téléphone, on en a déjà un à la maison et un autre au bureau, c’est ben en masse. C’est juste une gogosse de parvenus.

Trente-sept ans plus tard, il y a plus de téléphones cellulaires sur la planète qu’il y a d’êtres humains. Un jour, c’est certain, plutôt que de prendre l’avion pour aller aux Îles-de-la-Madeleine, vous allez prendre le vaisseau pour aller dans le cosmos. Même qu’il risque d’y avoir plus d'entreprises qui desservent le cosmos que les Îles-de-la-Madeleine !

***

Bien sûr, il faudra que le voyage dure plus que 11 minutes. Parce que 11 minutes, quand tu as deux semaines de vacances, ça laisse beaucoup de minutes inoccupées. Les enfants risquent de s’ennuyer.

On projette déjà de faire des croisières jusqu’à la Station spatiale internationale, située à 400 km de la Terre. Petit road trip agréable, camping à la Station spatiale et retour à la maison. Le problème avec la Station spatiale, c’est que c’est pas très gros. Ça ne peut pas accueillir tous les gens du camping Sainte-Madeleine en même temps. Même que la famille Groulx devra faire quatre voyages.

Voilà pourquoi, selon les experts, le forfait qui sera le plus populaire sera le tour de la Lune. Trois jours pour se rendre à la Lune, une journée pour en faire le tour, trois jours pour revenir, ça vous fait une belle semaine de dépaysement. Quoi de plus romantique qu’un souper au clair de Terre ?

Vous me direz : un coup rendu là, pourquoi ne pas se poser sur l’astre de Pierrot ? Paraît qu’un alunissage, ça risque d’être encore très cher, même dans 30 ans. Y a des choses que la masse ne pourra jamais se payer.

Imaginez si ce matin, au lieu de partir pour Saint-Sauveur, vous partiez pour la galaxie. Les Lavigueur en apesanteur ! Les Bronzés dans la Voie lactée ! Vous allez devoir limiter le nombre de valises. Une fusée, on ne remplit pas ça comme un RAV4. Il faut que ça rentre dans un packsack zippé. Pis les enfants sont mieux d’être patients. Le pouvoir infini du câble ne transmet pas le WiFi dans l’infini. Et la noirceur de l’infini a beau être très impressionnante, quand ça fait 12 heures que tu regardes la noirceur, tu risques de t’ennuyer de Netflix. Occupez les enfants en leur demandant de compter les étoiles, ils n’auront pas fini de sitôt.

Il reste encore beaucoup de choses à régler avant que cette utopie devienne réalité. Laissons les multimilliardaires être nos cobayes, pour une fois qu’ils nous rendent service. La question environnementale soulève plusieurs préoccupations. Ça va prendre des bornes de recharge électrique sur Mars.

À son retour sur Terre, le modeste Jeff Bezos a remercié les employés et les clients d’Amazon de lui avoir permis de s’envoyer en l’air. On l’a pris un peu de travers. Surtout que les employés d’Amazon ne sont pas très bien payés. Ça manquait de sensibilité.

Pour se racheter, à l’exemple d’Air Canada et de Bombardier, l’ami Jeff devrait offrir un voyage dans sa navette à la loterie des vaccinés. Ça pourrait convaincre un complotiste de se faire piquer, question d’aller vérifier, de ses propres yeux, que la Terre est plate. Ou pas.