Les déserts alimentaires sont souvent dénoncés, mais l’existence de « marais alimentaires » passe davantage sous silence. Ces quartiers débordant de restaurants, mais qui, en réalité, offrent peu de choix santé à leurs habitants représentent eux aussi un défi de santé publique, aux yeux du Dr Malek Batal, professeur titulaire à l’École de santé publique et au département de nutrition de l’Université de Montréal.

Sommes-nous dépendants de notre environnement alimentaire ?

Peu importe le quartier, notre consommation de nourriture dépend de l’environnement alimentaire environnant, c’est-à-dire du type d’épiceries et de restaurants à proximité, explique M. Batal. « Dans les quartiers où il y a des écoles secondaires et où le revenu moyen est plus faible, il y avait davantage de fast-food », poursuit-il, en référence à une étude montréalaise datant de 2010 publiée dans l’American Journal of Preventive Medecine⁠1. Ces quartiers sont souvent qualifiés de marais ou de mirages alimentaires (food swamps en anglais). « Nous dépendons plus de cet environnement si nous sommes moins outillés par rapport aux connaissances en nutrition ou bien [si] notre savoir-faire dans la préparation des aliments [est inadéquat] », nuance-t-il.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES INÉGALITÉS EN NUTRITION ​​ET SANTÉ Le Dr Malek Batal

Qu’est-ce qu’un marais alimentaire ?

Il s’agit d’une notion différente de celle de désert alimentaire. Dans les déserts alimentaires, les habitants peuvent être obligés de faire leur épicerie au dépanneur parce que c’est la seule option disponible, précise M. Batal. Dans le cas du marais, il y aura beaucoup d’aliments disponibles, mais ils seront de mauvaise qualité nutritionnelle. Le chercheur donne en exemple les zones en bordure des autoroutes qui regorgent toujours de grandes enseignes de malbouffe, mais comptent très peu d’options santé. « Il y a beaucoup de bibittes dans un marais, mais ce ne sont pas les bonnes choses », illustre-t-il. Aussi, pour les restaurants rapides, contrairement à la règle générale en économie, « plus on va avoir d’offre, plus on va avoir de demande ».

Pourquoi les élèves du secondaire fréquentent-ils davantage ce genre d’endroit ?

Pour les jeunes, les restaurants rapides ne sont pas seulement des restaurants, mais également des lieux de socialisation, selon M. Batal. « D’abord, ce n’est pas cher, mais aussi, c’est pour traîner ensemble, pour se voir. […] Les cafétérias des écoles sont souvent peu agréables : il y a du bruit, c’est sale, il n’y a pas assez de micro-ondes pour que les jeunes réchauffent leur plat. » Sachant cela, certaines écoles restreignent les sorties des élèves sur l’heure du midi.

Pourquoi est-ce néfaste pour eux ? Trop de gras ?

« Ce n’est pas tant ce qu’ils ont en trop [en mangeant de la malbouffe], mais ce qu’ils n’ont pas », explique le chercheur. Elle contient un apport supérieur de sel, de gras saturés, de sucres et manque cruellement de fruits et légumes frais. De plus, selon M. Batal, les jeunes ressentiront davantage les conséquences, puisque c’est à cet âge qu’ils développeront les habitudes alimentaires qui les suivront toute leur vie. S’ils n’apprennent pas à bien manger à ce moment, ce sera difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes.

