Le mercredi 12 juin, chemin de la Côte-des-Neiges, à Montréal. C’est l’heure du dîner sur l’artère principale du quartier du même nom. Plusieurs groupes d’élèves fréquentant les écoles du coin entrent dans les restaurants et en ressortent. Pizza, poutine, kebab, burger, burrito, poulet frit, shish-taouk, tacos : ils ont l’embarras du choix. Tout ça à cinq minutes à pied de leur école.

« Ici, sur Côte-des-Neiges, vraiment tout, c’est de la malbouffe », lance Jeremy Antonatos, élève de 5e secondaire au collège Jean-de-Brébeuf, rencontré chez McDonald’s. Son ami, William Apekian, affirme manger toutes les semaines dans ces restaurants pour la « proximité et [parce que] c’est abordable ».

En voyant la multitude de jeunes en uniforme regroupés autour des banquettes fluo des différents restaurants-minute, difficile d’imaginer que Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) est devenu en 2016 le seul arrondissement montréalais à interdire les nouveaux restaurants rapides pratiquement partout sur son territoire.

Le règlement avait fait grand bruit lors de son adoption. Une association de restaurateurs l’a contesté en Cour supérieure. Défaite, elle s’est tournée vers la Cour d’appel, où elle a encore été déboutée. L’affaire s’est terminée en 2022, lorsque la Cour suprême a refusé d’entendre la cause. L’arrondissement avait eu le dernier mot.

Or, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, le nombre de restaurants rapides a augmenté depuis l’entrée en vigueur du règlement il y a huit ans, a observé La Presse. Un constat qu’a également fait sur place l’ex-conseiller municipal et instigateur du règlement Marvin Rotrand.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Hamburgers, frites, poutines, tacos, poulet ; les écoliers ont accès à énormément d’aliments riches en sel, en sucres et en gras.

En 2016, selon nos recherches, effectuées dans les archives de Google Street View, 19 restaurants-minute, au sens du règlement, avaient pignon sur rue sur le tronçon de 800 mètres le plus commercial du chemin de la Côte-des-Neiges, soit environ entre le chemin Queen-Mary et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Toute cette zone est visée par l’interdiction. Lors du passage de La Presse, en juin, ils étaient désormais 23.

Un règlement aux effets limités

L’arrondissement définit un restaurant rapide comme un établissement où il n’y a pas de service aux tables et dont les repas sont servis majoritairement dans de la vaisselle jetable lorsqu’ils sont mangés sur place. Les établissements de moins de 6 tables ou 12 places assises sont exclus du règlement, puisqu’ils sont considérés comme des traiteurs.

Selon les observations de Corinne Voyer, directrice du Collectif Vital, l’offre d’aliments « riches en sel, en sucres et en gras » est également présente parmi les restaurants qui ne correspondent pas aux critères du règlement.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Menu d’un restaurant rapide qui a ouvert ses portes depuis l’entrée en vigueur du règlement. Une formule doublée à faible prix y est bien en vue.

Par exemple, un comptoir de poulet frit qui vient d’ouvrir ses portes n’est pas considéré comme un restaurant rapide puisqu’il n’utilise presque pas de vaisselle jetable lorsque les clients consomment sur place.

On peut réglementer sur la restauration rapide, mais ça n’agit pas nécessairement sur le contenu de l’assiette. Le zonage peut faire partie de la solution, mais il ne peut pas régler la situation à lui tout seul. Corinne Voyer, directrice du Collectif Vital et titulaire d’une maîtrise en santé communautaire

L’ancien conseiller municipal Marvin Rotrand espérait que limiter le nombre de restaurants rapides permettrait d’offrir des aliments plus sains près des écoles. Voir que le nombre de restaurants rapides a plutôt augmenté le déçoit.

« Ce n’était pas une bonne idée d’avoir des restaurants rapides près des écoles », explique Marvin Rotrand. Plusieurs autres mesures visant la santé des habitants avaient été mises en place en même temps, afin de promouvoir de « saines habitudes de vie » dans l’arrondissement. « Ce règlement était une grande victoire […], à l’époque, c’était innovateur ! », se remémore-t-il.

Des milliers d’élèves

À quelques centaines de mètres du chemin de la Côte-des-Neiges se trouvent trois écoles secondaires et deux écoles primaires, fréquentées par 5600 élèves au total. Autant à l’heure du dîner qu’après les cours, les adolescents sont nombreux dans les restaurants environnants.

« La majorité de notre clientèle vient des collèges, que ce soit Brébeuf ou Notre-Dame », explique Yonsorena Nont, aide-gérant du Chung Chun, pendant qu’il enrobe de mayonnaise sucrée les pogos des trois jeunes clients nous précédant.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE « La majorité de notre clientèle vient des collèges, que ce soit Brébeuf ou Notre-Dame », explique Yonsorena Nont, aide-gérant du Chung Chun, pendant qu’il enrobe de mayonnaise sucrée les pogos des trois jeunes clients nous précédant.

« Pourquoi un règlement testé devant les tribunaux, que tout le monde considère comme un modèle, ne semble pas avoir l’appui de l’arrondissement ? », se questionne M. Rotrand.

« Ce n’est pourtant pas complexe à réaliser. L’administration Plante, ce sont de grands parleurs, mais des petits faiseurs, même pour leurs idées progressistes. » Tant la conseillère du district de Côte-des-Neiges, Magda Popeanu, que la mairesse de l’arrondissement de CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa, ont été élues sous la bannière de Projet Montréal.

« [Le règlement] nous donne des outils pour freiner l’expansion de la restauration rapide dans l’arrondissement […] Nos équipes évaluent les demandes de permis d’occupation selon la réglementation en vigueur », a indiqué Mme Kasoki Katahwa, dans une déclaration écrite qu’elle a fait parvenir à La Presse.

Ouverture sans embûches

Selon le porte-parole de l’arrondissement de CDN-NDG, Étienne Brunet, un restaurant rapide, qui a ouvert avant l’entrée en vigueur du règlement, n’enfreint pas la règle de zonage : il possède un droit acquis.

De même, ce droit peut être transmis d’un restaurant rapide à un autre pour le même emplacement. « Un restaurant peut remplacer un restaurant », résume Me Mario Paul-Hus, avocat spécialisé en droit municipal.

Cette information a été confirmée par l’arrondissement, qui affirme n’avoir délivré aucun permis de restauration rapide dans le secteur.

Pourtant, de nouveaux restaurants répondant à la définition d’un restaurant rapide possèdent des permis de restauration générale.

« On peut présumer que la Ville les a acceptés malgré le règlement de zonage », avance Me Paul-Hus.

C’est le cas du restaurant G la Dalle. On y sert « tous les gros noms [de] McDonald’s, Harveys […], mais en version halal », explique Bassal Hassal, responsable franchisé. Il n’y a pas de service aux tables, de la vaisselle jetable y est utilisée majoritairement et l’établissement compte plus de 12 places assises.

« On n’a jamais eu de problème ici », dit M. Hassal lorsqu’on lui demande si l’arrondissement lui avait déjà rendu visite. « Si je parle de [l’arrondissement] de Côte-des-Neiges, il n’était jamais vraiment présent. »

Les restaurateurs visités par La Presse n’étaient pas au courant de l’existence du règlement.

Un peu plus bas sur le chemin de la Côte-des-Neiges, un nouveau restaurant rapide vient d’ouvrir. À cette même adresse en 2016, et jusqu’à il y a quelques mois, se trouvait un restaurant non rapide. « Je suis allé à la Ville demander un permis, ça a pris 24 heures et je l’avais », explique le propriétaire, qui ne souhaite pas donner son identité pour ne pas nuire à ses affaires.

Selon l’arrondissement, les restaurateurs sont informés de l’interdiction lors de leur demande de permis. De même, une inspection a lieu seulement après la réception d’une plainte.

« Je trouve ça étonnant qu’on octroie des permis et qu’après, on dise aux consommateurs de porter plainte si ça ne respecte pas le règlement », dénonce Corinne Voyer.