Voici des régions où les mesures de contrôle de jeunes en centre de réadaptation et en foyer de groupe ont augmenté, voire doublé.

Mauricie–Centre-du-Québec

PHOTO ARCHIVES LE NOUVELLISTE La Mauricie–Centre-du-Québec a vu ses mesures d’isolement et de contention doubler en quelques années.

Depuis 2021, les mesures d’isolement et les mesures de contention ont doublé en Mauricie–Centre-du-Québec, faisant de cette région l’une des pires en la matière, toutes proportions gardées, selon les données compilées par La Presse. Après avoir mené une enquête dans l’un de ses centres jeunesse, le Protecteur du citoyen a conclu en janvier dernier que des pratiques du personnel éducateur, notamment d’ordre disciplinaire, étaient « inappropriées ». Les lacunes étaient nombreuses : temps en chambre prévu à l’horaire de la journée trop long ; des enfants parfois mis en retrait dans leur chambre pour des motifs discutables ; certaines règles entourant les activités prévues à l’unité appliquées avec trop de rigidité.

Directeur adjoint de l’hébergement jeunesse, de la réadaptation et de la délinquance au CIUSSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec, Mathieu Bédard assure que toutes les recommandations sont déjà suivies ou le seront dans les prochains mois. « On a beaucoup de très jeunes intervenants, et qui dit jeunes intervenants dit évidemment intervenants un peu moins bien outillés », explique-t-il. Ces jeunes peuvent avoir recours davantage aux mesures disciplinaires, car ils arrivent « plus vite à un manque de moyens que des éducateurs d’expérience », ajoute-t-il.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Estrie

PHOTO MAXIME PICARD, ARCHIVES LA TRIBUNE Le centre Val-du-Lac, à Sherbrooke

En Estrie, tant les isolements que les contentions « ont beaucoup augmenté », convient la directrice du programme jeunesse au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Geneviève Chabot. La durée moyenne des isolements est aussi en hausse, passant de 13 minutes en 2020-2021 à 15 minutes en 2023-2024.

En mars, une mutinerie a eu lieu dans l’un de ses centres de réadaptation, Val-du-Lac. La police a dû intervenir et quatre adolescents y ont été arrêtés. Or, un éducateur sur cinq de Val-du-Lac provient de la main-d’œuvre indépendante.

Au total, ce CIUSSS a dû ouvrir 7 nouvelles unités (64 nouvelles places) depuis janvier 2023. Ce CIUSSS a hérité d’une portion du territoire de la Montérégie en 2015 qui lui a transféré des enfants, mais il n’y a eu « aucun transfert d’installations ni de personnel », déplore Geneviève Chabot. Le CIUSSS dit avoir un plan pour s’attaquer à cet enjeu.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Outaouais

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Salle d’isolement au centre jeunesse de Laval

Le recours aux mesures d’isolement a carrément doublé depuis trois ans en Outaouais, leur nombre passant de 150 en 2021-2022 à 338 en 2023-2024. Les mesures de contention ont aussi beaucoup grimpé, de 491 à 804 durant la même période.

Chaque recours fait l’objet d’une analyse afin d’en assurer la pertinence clinique, indique le directeur des programmes jeunesse du CISSS de l’Outaouais, Martin Vachon. Le « roulement de personnel plus grand » durant ces mêmes années – particulièrement dans les unités pour adolescents – peut avoir joué un rôle dans la hausse, admet-il. « On forme les gens, mais neuf mois plus tard, il reste peu de gens formés en poste », indique M. Vachon qui insiste cependant sur le professionnalisme de ceux qui restent.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Montréal

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le centre Cité-des-Prairies

Au centre Cité-des-Prairies, centre jeunesse où les jeunes contrevenants sont placés « sous garde » à Montréal, les isolements sont passés de 89 à 139 en deux ans et la moyenne de temps passé en isolement est passée de 23 minutes en 2021 à 31 minutes l’an dernier. Les récents conflits entre jeunes membres de gangs de rue – milieu dans lequel les armes à feu prolifèrent – n’y sont pas étrangers, selon la directrice adjointe, réadaptation, hébergement et santé des adolescents au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Annie Bastien. Ces jeunes débarquent parfois « avec un besoin de vengeance », décrit-elle. Et, malgré des programmes en place pour tenter de les réadapter, l’isolement et la contention sont parfois nécessaires.