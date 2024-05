En plein traitement contre la maladie, des pompiers doivent se battre pour faire reconnaître leur condition par la CNESST. Le Québec est la province canadienne qui reconnaît le moins de cancers liés au métier de pompier, mais des démarches pour en inclure davantage auront lieu « dans les plus brefs délais », soutient le ministre du Travail, Jean Boulet.

Martin Guilbault avait 45 ans quand il a reçu un diagnostic de cancer en 2012. « Je me suis levé un matin et j’avais le visage qui enflait. Mon visage changeait toutes les 10 minutes. Je ressemblais à un boxeur en l’espace de quelques heures. »

C’est ainsi que le pompier, alors chef aux opérations dans cinq casernes du centre-ville de Montréal, a découvert qu’il était atteint d’un lymphome non hodgkinien.

Il a tenté de faire reconnaître son cancer comme une maladie professionnelle par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ce qui lui aurait donné droit à des prestations. Sa demande a été rejetée. À l’époque, son type de cancer n’était pas reconnu comme maladie professionnelle chez les pompiers.

Avec l’aide de l’Association des pompiers de Montréal, Martin Guilbault a contesté la décision de la CNESST au Tribunal administratif du travail. « Ils ont fait venir un spécialiste américain qui est venu faire la relation entre les expositions à la fumée et aux produits toxiques et le lymphome non hodgkinien », dit M. Guilbault.

Après des mois de démarches, il a obtenu gain de cause. « C’est comme si on m’avait enlevé une tonne sur les épaules. Ça fait 10 ans et je suis encore émotif par rapport à ça. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Depuis 2021, le Québec reconnaît neuf cancers comme pouvant être liés au métier de pompier.

Le Québec fait piètre figure

Le Québec a été l’une des dernières provinces à reconnaître les risques de cancer pour les pompiers. Ce n’est qu’en avril 2016 que la province a inclus une demi-douzaine de cancers dans la liste des maladies professionnelles reconnues pour cette profession.

Depuis 2021, le Québec reconnaît neuf cancers comme pouvant être liés au métier de pompier, soit les cancers du rein, de la vessie, de la prostate, de la peau, du larynx, du poumon, ainsi que le mésothéliome, le myélome multiple et le lymphome non hodgkinien. Le pompier doit également avoir accumulé entre 15 et 20 ans d’exposition.

Ce pas vers l’avant est apprécié des associations de pompiers au Québec, mais il est important de garder en perspective que la majorité des provinces ont le double et plus de cancers reconnus. Alexandre Arturi, président de l’Association des pompiers professionnels de Québec (APPQ)

En effet, le Québec fait piètre figure par rapport aux autres provinces canadiennes. L’Alberta reconnaît 20 types de cancers. L’Ontario, 19. La Colombie-Britannique, 18. La Saskatchewan en reconnaissait 16, mais a adopté un projet de loi en octobre pour en ajouter 6 autres.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Martin Guilbault

On n’est pas moins pompier qu’en Alberta ou en Colombie-Britannique. On est exposé aux mêmes risques, aux mêmes produits, et on est dans le même pays. Ça devrait être partout pareil. Martin Guilbault, pompier

Des pompiers de Montréal se battent toujours pour faire reconnaître leur condition. À l’heure actuelle, une quarantaine d’entre eux se trouvent à divers stades de reconnaissance de leur maladie, selon les chiffres de l’Association des pompiers de Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Des pompiers de Montréal se battent toujours pour faire reconnaître leur condition.

De nouveaux cancers bientôt ajoutés

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a déclaré à La Presse que ce dossier est une de ses priorités. « J’en ai d’ailleurs souligné l’importance au conseil d’administration de la CNESST. »

La Loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail (LMRSST) prévoit la formation d’un comité scientifique sur les maladies professionnelles qui produira des avis et des recommandations sur l’ajout de maladies à la liste.

« Déjà, nous notons que certains cancers font consensus au pays, soit ceux du cerveau, des testicules, colorectal, de l’œsophage, du sein et la leucémie – les démarches pour leur inclusion au Règlement auront donc lieu dans les plus brefs délais », soutient-il.

Le ministre Jean Boulet ajoute que « toutes les maladies qui ne seraient pas présentement inscrites dans la liste des maladies présomptives peuvent être admissibles à titre de maladie professionnelle si le travailleur démontre, de façon prépondérante, la relation de causalité entre son travail et le développement de sa maladie ».

C’est cette clause qui a permis au pompier Pierre Clermont de faire reconnaître son cancer du cerveau, même si son type de cancer ne fait pas partie de ceux reconnus par Québec.

PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le Québec a été l’une des dernières provinces à reconnaître les risques de cancer pour les pompiers.

« Tout ce que tu n’as pas le goût de vivre »

De son côté, le pompier Martin Guilbault continue de croire, malgré la maladie, qu’être pompier « est le plus beau métier du monde », mais estime que la population doit être au courant des risques et que le Québec devrait reconnaître les mêmes types de cancers que les autres provinces.

Tu as la maladie d’un bord et le tribunal de l’autre. Tu as des avocats qui posent des questions. Tout ce que tu n’as pas le goût de vivre. Martin Guilbault, pompier

M. Guilbault se porte nettement mieux aujourd’hui, même si le type de cancer dont il souffre ne lui permet pas d’atteindre officiellement un état de rémission. Il est de retour au travail, mais a opté pour un poste au centre de formation, afin d’être moins exposé aux incendies.