Bédéreportage Les dernières pensionnaires

Dans un an, le dortoir du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie se videra de ses pensionnaires pour la 120e et dernière fois. L’école du quartier Outremont à Montréal ne ferme pas ses portes – loin de là ! –, mais la tradition plus que centenaire d’accueillir des élèves en résidence sera chose du passé.