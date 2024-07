Le coût de l’élargissement complet de l’autoroute 50 est estimé à plus de 100 millions de dollars.

Plus de policiers et de glissières, annoncera la ministre

Des travaux pour implanter des glissières de sécurité sur les tronçons jugés les plus dangereux de l’autoroute 50 devraient commencer à l’automne 2025, a appris La Presse.

De plus, dès cet été, la surveillance policière sera accrue, en particulier dans les zones où il y a le plus de risques d’accident. Des radars photo mobiles seront également installés d’ici la fin de l’année, toujours selon nos informations.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault, doit en faire l’annonce ce vendredi.

Après l’accident qui a décimé la jeune famille d’Ottawa en mai dernier, la ministre a convié à Québec des maires de municipalités des Laurentides qui réclamaient des mesures de sécurisation – dont des glissières de sécurité – depuis des années sur les voies contiguës.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ministre des Transports, Geneviève Guilbault

« Dès notre arrivée au pouvoir, nous avons priorisé le projet d’élargissement de l’autoroute 50 qui avait été mis de côté par les gouvernements précédents », a indiqué à La Presse le cabinet de la ministre Guilbault.

Des premiers tronçons sont maintenant livrés et les travaux continuent pour compléter ce chantier attendu depuis longtemps par la population de l’Outaouais et des Laurentides. Nous déploierons aussi des mesures additionnelles pour sécuriser l’autoroute en attendant la fin des travaux. Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Geneviève Guilbault

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lancera cet été une campagne de sensibilisation en Outaouais et dans les Laurentides pour inciter les usagers à adopter des comportements prudents au volant, en respectant les limites de vitesse affichées, en évitant de prendre des risques inutiles et en s’arrêtant en cas de fatigue au volant. Des panneaux seront installés avec des messages sur la vitesse et la fatigue au volant le long de l’autoroute, notamment.

Des analyses pour l’installation de glissières de sécurité à l’automne

Ce sont les 87 km de voies contiguës entre L’Ange-Gardien et Mirabel qui sont analysés afin de déterminer les sites où il sera possible de mettre en place une glissière de sécurité médiane pour séparer les voies, selon nos informations.

Trois types de glissières pourraient être installées : à câbles à haute tension, semi-rigides (en acier) ou rigides (en béton). Une fois les analyses terminées au cours de l’automne 2024, les plans et devis pour les premières interventions seront réalisés, puis l’appel d’offres pour la réalisation des travaux sera diffusé.

Les travaux pour l’élargissement de l’autoroute 50 se poursuivent dans deux secteurs, rappelle aussi le cabinet de la ministre des Transports. La fin des interventions entre Gatineau et L’Ange-Gardien est prévue à l’automne 2024, et la fin de celles à Mirabel à l’automne 2025.

Le coût de l’élargissement complet – y compris le réaménagement de certains tronçons – est estimé à plus de 100 millions de dollars. Assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique et inscrit au Plan québécois des infrastructures, « un tel projet majeur doit passer par plusieurs phases et étapes importantes », indique pour sa part le porte-parole du MTQ, Louis-André Bertrand, en précisant que les travaux, « réalisés en sept tronçons, se poursuivront jusqu’en 2032 ».

Sur l’ensemble des segments de voies contiguës où il n’y a ni terre-plein central ni muret de béton, des bandes rugueuses ont été ajoutées progressivement au centre de la chaussée, ainsi que dans les accotements gauches et droits, entre 2008 et 2015, rappelle-t-il également. Il s’agit d’une mesure de sécurité éprouvée pour réduire les sorties de route, souligne M. Bertrand.

Le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold, espère que le gouvernement tiendra promesse cette fois-ci. L’amateur de hockey a une pensée pour le Démon blond : « Si j’étais dans la famille de ce joueur exceptionnel, je serais très frustré d’être associé à l’autoroute de la mort. »