La configuration de l’autoroute 50 est d’autant plus dangereuse que des gens y roulent à 100 km/h ou plus.

L’autoroute « rencontre »

Les voies contiguës sont présentes sur environ 94 km des 158 km de ce lien routier. Or, selon l’approche Vision Zéro, « si on autorise des vitesses de 100 km/h ou plus, on doit séparer les mouvements dans les deux sens », explique Nicolas Saunier, ingénieur et professeur titulaire au département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal. Car le risque de mort est très élevé lors d’une collision frontale à 100 km/h, rappelle l’expert. Vision Zéro est une approche adoptée dans les pays d’Europe du Nord, dès 1997 en Suède, qui accorde la priorité à la sécurité de tous les usagers de la route par la modification des aménagements urbains et routiers, l’amélioration de la sécurité des véhicules et les changements de comportement des usagers. Dans son plan stratégique 2023-2027, le MTQ embrasse pour la première fois ce principe, note M. Saunier, sans utiliser le terme Vision Zéro.

Des gens en détresse

Des gens en détresse qui connaissent sa configuration dangereuse s’en servent pour se suicider. Six personnes sont mortes de cette façon, selon une analyse de La Presse des rapports de coroner concernant les décès survenus sur cette autoroute depuis 2013. Dans un septième cas, c’est le conducteur de la voiture percutée par l’automobiliste suicidaire qui est mort. La coroner Denyse Langelier fait un parallèle avec le pont Jacques-Cartier avant l’installation d’une barrière antisuicide ; raison de plus pour installer des glissières de sécurité, plaide-t-elle.

Des glissières… compliquées à réparer

Sur l’autoroute 50 à la hauteur de Gatineau, des glissières flexibles ont été installées. « C’était l’une des seules solutions pour éviter l’élargissement de la route tout en permettant le drainage [de la route] et une bonne visibilité », explique Marc-André Martin, de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Or, il y a un bon nombre d’enjeux techniques. Un fardier dans la région de Gatineau a déjà arraché 150 poteaux dans un accident. Comme les poteaux ne sont pas fabriqués au Québec, cela prend du temps à remplacer. « Il faut fermer l’autoroute dans les deux directions pour la sécurité des travailleurs », précise l’ingénieur. Donc, si on installe ce genre de glissière sur toute la longueur de l’autoroute, « toutes les fois qu’un poteau va se faire arracher ou endommager, il va falloir fermer l’autoroute pour le réparer », explique-t-il.

ABC pour animaux, brume et civisme

C’est une autoroute qui a des problèmes d’animaux (orignaux et… dindes noires à profusion), de brume, de vent, de conditions climatiques difficiles, en plus d’un enjeu de civisme, résume Pierre Barrieau, chargé de cours en planification des transports à l’Université de Montréal. Les conducteurs sont pressés, alors ils vont vite et prennent des risques en dépassant, déplore-t-il. Or, sur l’A50, « vu que c’est du face-à-face à 100 km/h, en réalité, la majorité des accidents, c’est comme si un véhicule roulait à 200 km/h et frappait un mur », illustre l’expert.

Au-delà des glissières

L’expert Pierre Barrieau aimerait voir un rapport d’ingénieurs sur le potentiel d’avoir des limites de vitesse variables sur cette route. « Quand c’est brumeux, neigeux, comme il n’y a pas de séparation des voies, la limite devrait descendre à 90 ou même à 80 », croit-il. Il y voit une mesure « aussi efficace – si ce n’est pas plus efficace – que de mettre des barrières, mais à plus faible coût ». Cela nécessiterait un changement législatif au Code de la route, mais ce serait plus rapide que d’installer des glissières de sécurité, plaide-t-il. Des vitesses variables en fonction des conditions climatiques, cela existe déjà dans les Maritimes et dans certains États américains.