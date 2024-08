(Ottawa) À quelque 12 mois du début de la prochaine campagne électorale, les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler pour les libéraux de Justin Trudeau.

Après la dure défaite dans le bastion libéral de Toronto–St. Paul’s lors de l’élection partielle du 24 juin, après que d’anciens ministres libéraux ont réclamé le départ du premier ministre, et après que le lieutenant politique de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, a fait savoir qu’il songeait à servir sous d’autres cieux en briguant la direction du Parti libéral du Québec, voilà qu’un sondage révèle que le Parti conservateur est maintenant légèrement en tête dans les intentions de vote au Québec pour la première fois depuis des lunes1.

Jusqu’ici, le Québec était encore la province où le Parti libéral du Canada arrivait le mieux à conserver ses appuis, malgré des sondages nationaux qui se multiplient depuis un an et qui accordent une avance au Parti conservateur oscillant entre 15 et 20 points.

Mais selon un sondage national mené par la firme Abacus Data et publié dimanche, le raz-de-marée conservateur qui se profile à l’horizon dans le reste du pays montre les premiers signes qu’il pourrait avoir des retombées dans la province.

Ainsi, le Parti conservateur récolterait 31 % des appuis dans la Belle Province si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui, selon le dernier coup de sonde d’Abacus. Le Bloc québécois serait bon deuxième à 30 %, tandis que le Parti libéral arriverait au troisième rang en récoltant 24 %. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) devrait se contenter de 12 % des voix.

La publication de ce sondage a alimenté de nombreux échanges sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Même de proches collaborateurs du premier ministre du Québec, François Legault, ont pris le temps de le relayer sur le réseau X.

Certes, l’avance du Parti conservateur est mince — un point de pourcentage seulement. Ce sondage, qui a été mené en ligne auprès de 1550 personnes entre le 31 juillet et le 7 août, pourrait être une anomalie statistique. Ses résultats pourraient être contredits par d’autres. L’échantillon au Québec est plus restreint. Il faudra attendre les coups de sonde d’autres firmes reconnues comme Léger avant de conclure s’il s’agit d’une nouvelle tendance.

Le dernier sondage de cette firme bien branchée sur la réalité du Québec accordait 31 % des appuis au Bloc québécois, 27 % au Parti libéral, 24 % au Parti conservateur et 10 % au NPD. L’échantillon était comparable (1561 répondants à l’échelle du pays et 348 répondants au Québec). Ce sondage de Léger a été réalisé du 26 au 28 juillet, tandis que la saison de BBQ politique battait son plein.

Élection partielle cruciale

Mais s’il s’agit du début d’une nouvelle tendance au Québec, les conséquences politiques seraient énormes.

Les différentes formations seraient contraintes d’ajuster leurs stratégies. De formidables luttes à trois pourraient naître dans certaines circonscriptions. Des batailles féroces entre le Bloc québécois et le Parti conservateur pourraient être captivantes dans les régions du Québec. À Montréal, le Parti libéral pourrait être vulnérable dans plus d’une circonscription.

À la lumière de ce sondage, l’élection partielle qui doit avoir lieu dans la circonscription de LaSalle–Émard–Verdun, le 16 septembre, revêt une très grande importance.

Car à partir du moment où le Parti conservateur récolte le chiffre magique de 25 % et plus d’appuis, il entre dans « une zone payante » quant au nombre de sièges qu’il peut espérer remporter au Québec le jour du vote, rappelle souvent le réputé sondeur Jean-Marc Léger.

Au dernier scrutin, le Parti conservateur a remporté 10 sièges au Québec tout en recueillant 18,6 % des suffrages. Les troupes de Pierre Poilievre pourraient faire basculer une demi-douzaine de sièges dans leur camp si elles parviennent à obtenir l’appui d’au moins un électeur québécois sur quatre.

« Les Québécois, plus conservateurs qu’ils ne le pensent »

Il reste que l’électorat québécois, quand il est séduit, peut s’engager dans une vague d’appuis — la vague orange qui a propulsé le NPD en 2011 et la vague « bleue » qui a permis au Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney de remporter un nombre record de sièges au pays en 1984 représentent deux exemples éloquents.

« On l’a toujours dit. Les Québécois sont plus conservateurs qu’ils ne le pensent. On le voit dans ce sondage. L’image qu’on a du Parti conservateur de l’Ouest ne colle plus. La perception des Québécois de notre parti est en train de changer », a analysé une source conservatrice, qui a requis l’anonymat afin de pouvoir s’exprimer plus librement.

Face à la hausse du coût de la vie et à la crise du logement, Pierre Poilievre a su exploiter à son avantage le désir de changement qui s’intensifie à chaque jour qui passe. Le sondage d’Abacus révèle d’ailleurs que 84 % des répondants affirment qu’il est temps de changer de gouvernement et que seulement 16 % soutiennent qu’il est préférable de confier un autre mandat aux libéraux de Justin Trudeau.

Depuis son élection à la tête du parti, Pierre Poilievre courtise le Québec. Dès la fin de la session parlementaire, en juin, il a entrepris une tournée de quelques circonscriptions de la province en véhicule récréatif en compagnie de sa petite famille.

Aux Communes, le chef conservateur attaque autant le gouvernement Trudeau que le Bloc québécois lorsqu’il prend la parole en français. Idem sur les réseaux sociaux.

Les députés conservateurs du Québec adoptent la même stratégie. Encore la semaine dernière, le leader adjoint à la Chambre, le député Luc Berthold, a fait une sortie en règle contre le Bloc québécois tandis que son parti réclamait une réunion d’urgence du comité de la sécurité publique.

De toute évidence, le Parti conservateur ne se contentera pas de peindre une bonne partie de l’Ontario en bleu pour prendre le pouvoir aux prochaines élections. Il met toute la gomme afin d’obtenir plus que la dizaine de sièges qu’il a pu récolter au Québec au cours deux dernières décennies.

1. Consultez le sondage mené par Abacus Data (en anglais)