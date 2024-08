L’attrait du pouvoir, d’une capitale à l’autre

Éric Lefebvre, Parm Gill et Mike de Jong. Ces trois élus ne se connaissent pas. Le premier vient du Québec, le second de l’Ontario et le troisième de la Colombie-Britannique. Mais ils ont ceci en commun : ils ont récemment confirmé leur intention de quitter la scène provinciale afin de porter les couleurs du Parti conservateur aux prochaines élections fédérales.