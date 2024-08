Le Parti conservateur récolte 20,8 millions en dons en six mois, loin devant les autres partis

(Ottawa) Confortablement installé en tête dans les sondages depuis un an, le Parti conservateur est en train de se constituer un impressionnant trésor de guerre en prévision de la prochaine campagne électorale, qui doit avoir lieu d’ici octobre 2025.

Durant les six premiers mois de 2024, les troupes de Pierre Poilievre ont recueilli 20,8 millions de dollars et pourraient ainsi établir un nouveau record en matière de financement politique. En effet, si la tendance se maintient, le Parti conservateur pourrait franchir le cap des 40 millions pour l’ensemble de l’année.

Cette somme recueillie auprès de quelque 103 000 donateurs entre janvier et juin est environ deux fois plus importante que ce qu’ont obtenu le Parti libéral, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique réunis, selon les données dévoilées mercredi par Élections Canada

Au pouvoir depuis 2015, le Parti libéral a obtenu 6,8 millions de la part de 56 184 donateurs durant cette même période. Le NPD, de son côté, a récolté 2,6 millions, gracieuseté de 28 762 donateurs, tandis que le Bloc québécois a recueilli 664 804 $ auprès de 3990 partisans.

Les libéraux de Justin Trudeau et les néo-démocrates de Jagmeet Singh maintiennent essentiellement leur rythme de récolte de l’an dernier.

En 2023, le Parti conservateur avait déjà établi un record en engrangeant 35,3 millions en tout de la part de ses partisans — un exploit en matière de financement politique pour une année au cours de laquelle il n’y a pas de scrutin fédéral.

Historiquement, le Parti conservateur a toujours obtenu de meilleurs résultats que les autres partis au chapitre du financement. Mais depuis que Pierre Poilievre a été élu chef, en septembre 2022, la formation a réussi à garnir ses coffres d’une manière sans précédent, affichant une domination dans ce domaine qui lui permet de lancer de vastes campagnes publicitaires dans les deux langues officielles pour adoucir l’image du chef ou attaquer les autres partis.

Ces résultats surviennent un mois environ après que le Parti conservateur a causé la surprise en remportant la circonscription de Toronto–St. Paul’s, considérée comme une forteresse libérale, lors d’une élection partielle le 24 juin. Cette victoire conservatrice a provoqué l’émoi dans les rangs libéraux, à un point tel que des députés exigent des changements en profondeur au sein du Cabinet ou au sein de la garde rapprochée du premier ministre Justin Trudeau afin d’éviter un naufrage aux prochaines élections.

Depuis un an, les sondages accordent au Parti conservateur une avance oscillant entre 15 et 20 points dans les intentions de vote à l’échelle du pays. Selon le site 338Canada, le Parti conservateur récolte en moyenne 42 % des intentions de vote contre 24 % au Parti libéral, 17 % au NPD et 4 % au Parti vert.

Au Québec, le Bloc québécois arrive en tête avec 33 % des appuis en moyenne, devant le Parti libéral qui obtient 25 % et le Parti conservateur qui récolte 24 %, toujours selon le site 338Canada. Le NPD est quatrième avec 10 % d’appuis dans la province.