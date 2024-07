Une élection partielle ne change généralement pas le monde ni le parti politique au pouvoir. Mais il arrive parfois que les électeurs d’une circonscription appelés aux urnes durant ce scrutin à petite échelle donnent le coup d’envoi à une séquence qui bouscule l’échiquier politique.

La récente victoire du Parti conservateur lors de l’élection partielle du 24 juin dans la circonscription de Toronto–St. Paul’s – un bastion libéral depuis près de trois décennies – fait maintenant partie d’une courte liste d’élections partielles qui ont changé la donne sur la scène fédérale au cours des deux dernières décennies.

Depuis cette douloureuse défaite, l’inquiétude a augmenté de plusieurs crans chez les députés libéraux. Plusieurs voient leurs chances de décrocher un quatrième mandat de suite en ayant Justin Trudeau comme leader s’évaporer.

À micro fermé, certains députés libéraux réclament d’une manière urgente des changements pour éviter un naufrage électoral au prochain scrutin, qui devrait avoir lieu au plus tard en octobre 2025.

Ils estiment que trois options s’offrent au premier ministre. Selon eux, Justin Trudeau doit soit remanier en profondeur son cabinet, soit remplacer sa garde rapprochée, notamment la cheffe de cabinet Katie Telford, soit passer le flambeau à quelqu’un d’autre qui pourrait relancer le gouvernement.

Pour l’heure, Justin Trudeau s’est montré discret sur son plan de match pour renverser une tendance lourde qui s’annonce depuis un an dans les sondages, lesquels accordent une avance au Parti conservateur oscillant entre 15 et 20 points. Il devra annoncer ses couleurs au plus tard avant la retraite de son cabinet, prévue à Halifax, du 25 au 27 août.

De toute évidence, la défaite de la candidate libérale Leslie Church dans Toronto–St. Paul’s démontre que les attaques soutenues du chef conservateur Pierre Poilievre contre Justin Trudeau portent, et que même la forteresse libérale que constitue la grande région de Toronto est maintenant menacée.

Signe précurseur dans le passé

Dans le passé, d’autres élections partielles ont été le premier signe que les plaques tectoniques de la politique canadienne allaient bouger.

Un exemple ? La vague orange qui a déferlé au Québec aux élections générales de 2011 a été précédée par une victoire du NPD lors d’une élection partielle dans Outremont, en août 2007. À la surprise générale, le candidat néo-démocrate Thomas Mulcair, qui avait auparavant été ministre de l’Environnement du Québec dans le gouvernement de Jean Charest, a remporté la victoire dans ce qui était jusque-là un bastion libéral.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Thomas Mulcair et feu Jack Layton, après leur victoire à l’élection fédérale partielle, en 2007

La victoire de M. Mulcair a donné instantanément au NPD pour la première fois de son histoire une voix crédible au Québec. Quatre ans plus tard, les néo-démocrates, alors dirigés par feu Jack Layton, écrivaient une page d’histoire en obtenant 43 % des suffrages dans la province, récoltant 58 des 75 sièges que compte le Québec et formant pour la première fois l’opposition officielle à la Chambre des communes. De cette vague orange, il ne reste 13 ans plus tard qu’un seul député néo-démocrate, Alexandre Boulerice, dans la circonscription de Rosemont–La Petite-Patrie.

La création du Parti conservateur, qui a vu le jour après la fusion du Parti progressiste-conservateur et de l’Alliance canadienne en 2004, est un autre exemple.

Les négociations entre les deux partis pour mettre fin à une lutte fratricide qui favorisait l’élection d’un candidat du Parti libéral, notamment en Ontario, pendant une décennie ont pris une tournure sérieuse après que le Parti progressiste-conservateur eut causé une surprise en remportant une élection partielle en mai 2003 dans la circonscription de Perth–Middlesex, dans le sud de l’Ontario.

À la suite de l’humiliante défaite du candidat de l’Alliance canadienne, qui a terminé troisième, le chef du parti, Stephen Harper, a compris qu’il serait impossible de mettre fin au règne des libéraux sans la fusion des deux partis de droite. « Il nous sera impossible de polir un tel excrément », avait lâché à l’époque un proche collaborateur de M. Harper au sujet des résultats du parti, au journaliste Don Martin.

L’arrivée de Peter MacKay quelques semaines plus tard à la tête du Parti progressiste-conservateur, qui a succédé à un Joe Clark réfractaire à toute discussion avec l’Alliance canadienne, a permis d’entreprendre des négociations sérieuses. En quelques mois à peine, la fusion des deux partis était annoncée. Et trois ans plus tard, en 2006, le nouveau Parti conservateur, alors dirigé par Stephen Harper, remportait la victoire et formait un gouvernement minoritaire.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Stephen Harper, lors de la campagne électorale de 2006

Dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la tenue d’élections partielles le 16 septembre dans deux autres circonscriptions, soit LaSalle–Émard–Verdun, dans la région de Montréal, et Elmwood–Transcona, dans la région de Winnipeg. La première est un bastion libéral tandis que la deuxième est un bastion néo-démocrate.

Les électeurs convoqués aux urnes dans ces deux circonscriptions vont-ils opter pour le statu quo ou vont-ils surprendre le reste du pays en misant sur le changement ? Chose certaine, Justin Trudeau ne peut se permettre d’encaisser une autre défaite dans LaSalle–Émard–Verdun après les résultats désastreux à Toronto–St. Paul’s. Un résultat autre qu’une victoire pourrait le contraindre à passer le flambeau.