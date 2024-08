(Saint-Lin–Laurentides) Entre les routes qui s’effondrent et les familles qui ont tout perdu, les échos des pluies diluviennes de vendredi dernier continuent de retentir à Saint-Lin–Laurentides, où les citoyens dénoncent le laxisme de la ville pour prévenir les dégâts lors des intempéries.

Les gens se souviendront longtemps du déluge de vendredi passé. Jérôme Fournier et sa conjointe Élodie encore plus. « Ici, c’était mon havre de paix. J’ai tout perdu en 45 minutes », explique cette dernière d’une voix chancelante en regardant son bungalow autrefois coquet, devenu inhabitable. Elle jongle avec l’anxiété et le désespoir alors que sa maison semble ne tenir que par magie. « Je n’ai plus rien. Je n’ai plus une cenne. Je n’ai même pas de savon pour me laver », poursuit-elle en ajustant pour la énième fois un large bandage qui recouvre une blessure au front.

Les serviettes et les sacs de sable se sont révélés inutiles le soir fatidique. En moins d’une heure, son sous-sol s’était rempli d’un pied et demi d’eau. La fondation de béton s’est écroulée autour de 21 h. Un malheur n’attend pas l’autre : le lac artificiel a débordé et la route devant chez elle s’est affaissée.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jérôme Fournier et sa conjointe Élodie constatent les dégâts devant la résidence de cette dernière.

La petite famille réunie pour une soirée de karaoké a dû quitter le domicile en urgence.

« On est sortis en pognant ce qu’on a pu. Si on était couchés, oublie ça. On serait morts ensevelis », souligne Jérôme Fournier.

Dans le chaos ambiant, Élodie a fait une violente chute en sauvant un de ses deux chats des décombres. Elle est tombée alors que la maison basculait. Elle est ressortie de peine et de misère avec son chat qui lui griffait le visage et une importante blessure à la tête. Il lui fallait des points de suture. L’ambulance a mis un temps fou à arriver sur les lieux en raison des nombreuses routes fermées, se remémore-t-elle.

On est en choc, c’est comme une gifle au visage. Élodie

Elle finit par se faire soigner au petit matin dans une clinique privée après une attente interminable à l’urgence dans deux hôpitaux. « Je pissais le sang et ça faisait des blagues au triage en me regardant d’un air nonchalant. Ça ne finissait plus de mal aller », s’insurge Élodie.

Grosses séquelles, peu d’aide

Après le cauchemar, la paperasse. Épaulée par son conjoint, elle doit courir à gauche et à droite pour obtenir de l’aide de son assureur, de qui elle n’a pas de nouvelles.

« Ç’a l’air que je ne suis pas la priorité. Mais regarde ma maison, elle a manqué de s’effondrer ! », résume la sinistrée, les yeux rivés sur son téléphone dans l’espoir d’un appel de son assureur.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des employés d’Hydro-Québec sont à l’œuvre.

La Croix-Rouge ne l’a pas relocalisée, puisqu’elle demeure maintenant chez son conjoint, qui a toujours une résidence à quelques maisons de chez elle. On lui a fourni 400 $ pour se procurer vêtements neufs, denrées et autres nécessités.

« La fille de la Croix-Rouge était presque gênée de me donner juste ça. Tu as perdu tes souvenirs et ta vie entière et on te donne une carte-cadeau en disant : “Tiens va t’acheter du linge.” » Elle l’affirme sans gêne : elle est loin d’être millionnaire. Sans compter les mille et une tourmentes engendrées par l’évènement : insomnie, perte d’appétit, anxiété majeure, fatigue et appréhension face à une nouvelle pluie abondante.

Zone à risque

« Le problème ne date pas d’hier », sanglote Martine, voisine d’Élodie. Sa voiture neuve, sa maison rénovée avec l’entièreté de ses REER, sa paisible retraite au bord d’un petit lac en pleine nature : son bonheur a filé entre ses doigts en une soirée.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La maison et la terrasse de Martine

Son conjoint et elle ont été évacués par la Croix-Rouge et redirigés vers un hôtel. Leurs yeux se remplissent de larmes quand ils regardent l’étendue des dégâts, de retour devant chez eux. Le balcon a disparu et leur véhicule est partiellement enseveli. Des voisins émus aux larmes viennent les enlacer.

Chaque fois qu’il pleut, il y a des problèmes, poursuit Martine. Ses communications avec la municipalité sont fréquentes. « Oh, ils me connaissent. Ça fait cinq ans que j’achale la Ville. Je suis même allée au conseil de ville en décembre dernier pour dire qu’on devait faire quelque chose », explique-t-elle.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Une voisine enlace Martine.

Devant le statu quo, son conjoint et celui d’Élodie ont bâti un muret il y a quelque temps en guise de prévention. Ça n’a pas suffi face aux précipitations abondantes de la semaine dernière. « On a payé ça de nos poches », soutient Jérôme Fournier. « La Ville aurait dû faire de quoi », renchérit Élodie.

Chaque fois, on propose aux occupants du quartier des sacs de sable. Mais ce que Martine aurait voulu, ce sont de vrais mécanismes de prévention qui auraient amenuisé les conséquences des intempéries de vendredi. « Je suis consciente qu’il y aurait quand même eu quelques dommages. Mais ma maison détruite à cause d’une route affaissée… »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La maison de Martine s’est en partie effondrée.

« Un drame sans nom »

Quelques pâtés de maisons plus loin, un autre trou béant au milieu de la rue empêche les résidants de circuler. Les employés de la voirie s’affairent, devant l’œil aguerri de Marco Gallant.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Marco Gallant

Le résidant en a long à dire sur l’inaction des élus et de l’administration. « Ils savent tous je suis qui tellement que je leur dis depuis longtemps qu’il faut faire quelque chose. C’est rendu qu’ils ont peur que je vienne au conseil de ville », lance-t-il d’un trait.

Il martèle le message depuis sept ans : il faut vider partiellement le lac Charbonneau et construire les infrastructures adéquates pour éviter le pire. Quitte à empêcher de construire à certains endroits. « Il y aurait eu quelques dommages, mais pas comme ça. Les gens ont continué à prendre du terrain. Ce garage-là par exemple, chaque fois qu’il pleut, il est dans l’eau », dit-il en désignant un cabanon détruit par l’inondation. « Ça aurait dû être détruit. »

Les citoyens qui évoquent « l’éléphant dans la pièce » n’ont jamais de réponses concrètes, dénonce M. Gallant. « Tout est toujours remis à plus tard », soupire-t-il.

« Les gens vivent un drame sans nom », tranche Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin–Laurentides depuis novembre 2021, interpellé par La Presse. Il s’abstient de se prononcer sur l’entretien des lieux et comment ils ont été conçus.

C’est trop tôt pour faire des liens de cause à effet. Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin–Laurentides

Difficile d’imaginer qu’un quelconque aménagement aurait pu empêcher 160 millimètres de pluie de faire des dommages, rappelle-t-il.

Mais année après année, il y a des débordements. « On s’efforce de manipuler les barrages qu’on contrôle. » Cette semaine, poursuit-il, l’ingénieur des travaux publics de la municipalité a demandé que le lac Charbonneau soit complètement vidé par prévention. « C’est le lac où il y a le plus de maisons autour. »

« Je ne veux pas mettre la faute sur les gens, mais beaucoup de choses se sont construites sans penser aux conséquences », dit Mathieu Maisonneuve.

L’administration tentera de s’occuper des sept barrages au nord de la ville. « C’est un dossier sur lequel on travaille depuis mes débuts. Avec la croissance fulgurante à Saint-Lin–Laurentides ces dernières années, on a beaucoup de pain sur la planche », estime le maire.