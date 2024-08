Des refoulements d’égouts ont inondé des sous-sols et garages de l’arrondissement, comme ici, chez Johane Ouimet Pagé et Claude Pagé.

Les entreprises spécialisées en travaux après sinistre sont débordées depuis vendredi. Pour Qualinet, c’est même « du jamais-vu en 30 ans d’existence ». Si l’ouragan Debby a causé des maux de tête à de nombreux Québécois pendant le week-end, l’ampleur des dégâts se fera toujours ressentir cette semaine.

De 2000 à 3000 réclamations ont été réalisées lors du week-end chez l’entreprise Steamatic ; chez Qualinet, ce nombre s’élève à 4800. « Du jamais-vu » pour les deux entreprises.

« Ce qui est arrivé vendredi, c’est le plus grand nombre de sinistres qu’on n’a jamais eus en une journée », mentionne d’emblée Éric Pichette, président et chef de la direction de Qualinet.

Selon le ministère de la Sécurité publique, 55 municipalités ont été touchées par l’ouragan Debby, et huit d’entre elles ont déclaré l’état d’urgence local.

Au total, 260 résidences ont été touchées et 400 personnes ont été évacuées.

La ligne de Qualinet a complètement arrêté de fonctionner pendant un moment, compte tenu du volume d’appels anormalement élevé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La rue Norman, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, était inondée vendredi.

À Montréal, « le Centre de services 311 a reçu plus de 3450 appels en lien avec les conséquences des fortes pluies qui se sont abattues sur la métropole », d’après une communication écrite de la Ville de Montréal.

« Là, on a 160 équipes sur le terrain et au moment où on se parle, on a 14 200 machines [en marche] », précise M. Pichette, de Qualinet.

Pendant le week-end, le temps d’attente avant d’obtenir la ligne pouvait s’élever à trois ou quatre heures. « Ça n’arrête pas », ajoute M. Pichette.

Les régions où les renforts sont le plus sollicités ? Lanaudière et la Mauricie. Par ailleurs, quatre écoles de Louiseville auraient subi d’importants dégâts d’eau, alors que la rentrée approche à grands pas, nous informe Qualinet.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Garage inondé par la pluie vendredi, à Montréal

« On s’attend également à une croissance additionnelle du nombre de réclamations, parce que les gens reviennent peut-être de vacances, les gens étaient peut-être à l’extérieur durant le week-end », croit Nancy Raymond, présidente de Steamatic Canada. M. Pichette estime pour sa part que la « crise » a été amplifiée par le fait que la tempête survienne pendant le week-end, alors que plusieurs bureaux d’assurance sont fermés.

Pour les deux entreprises, les délais de traitement s’élèvent actuellement à au moins 48 heures.

Des entreprises préparées

Qualinet avait préparé ses employés de la Gaspésie, de Baie-Comeau ou encore de l’Abitibi à venir prêter main-forte à leurs collègues des municipalités les plus touchées.

« Par contre, le problème qu’on vit, c’est que, pour les gens de l’extérieur qui sont logés à Trois-Rivières ou à Montréal, les hôtels sont tous pleins », souligne Éric Pichette, qui fait référence au tourisme, mais aussi aux sinistrés qui ont besoin de se loger temporairement.

De son côté, Steamatic avait également suivi la trajectoire de l’ouragan Debby.

« On a même été obligés de procéder à de l’acquisition d’équipements supplémentaires », explique Mme Raymond, présidente de Steamatic Canada.

Un total de 100 déshumidificateurs et de 250 souffleurs ont été commandés.

Le président de Qualinet a bien peur que les sinistres soient de plus en plus fréquents au cours des prochaines années en raison des changements climatiques.

« Si la population peut commencer à faire un petit peu aussi son bout de chemin en libérant la pièce pour que, quand nos équipes arrivent, on tombe tout de suite en mode démolition, assèchement et stratégie pour pouvoir contrôler les dommages, ça aiderait grandement », souligne Nancy Raymond.

Dimanche soir, vers 22 h, 3405 clients étaient toujours sans électricité dans la province, majoritairement en Estrie, dans les Laurentides et à Montréal, selon le site web d’Hydro-Québec.