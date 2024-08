C’était un « dépotoir » en plein cœur de la capitale. C’est maintenant un parc urbain qui rivalise de beauté avec les plaines d’Abraham. En 25 ans, la Ville de Québec a fait renaître la rivière Saint-Charles, et au passage les quartiers populaires de la Basse-Ville.

(Québec) Un père manœuvre une poussette sur un sentier gravillonné, laisse passer un coureur et reprend son chemin. Au-dessus de lui se dresse une rangée de pommiers. Ils ont fleuri depuis longtemps et commencent à porter des fruits.

C’est juillet, tout est ici tapissé de vert, entre les saules, les verges d’or, les vinaigriers, les cornouillers, les rosiers rustiques… C’est un matin d’été comme les autres en Basse-Ville de Québec, sur le bord de la rivière Saint-Charles.

Dur de croire qu’il y a 30 ans à peine, cette rivière était un égout à ciel ouvert et que ses berges avaient été largement bétonnées par un maire qui avait été séduit par la Seine parisienne.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Sarah Chevrier et Arno Doyon profitent des nouveaux aménagements du parc de la Pointe-aux-Lièvres en bordure de la rivière Saint-Charles.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Une cycliste emprunte le parc linéaire qui borde désormais la Saint-Charles.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La Haute-Ville de Québec vue depuis la rivière Saint-Charles 1 /3





La Saint-Charles et son parc linéaire sont aujourd’hui transformés, fruit d’un des projets de renaturalisation parmi les plus ambitieux au Québec.

« Quand on a commencé, il y avait des carcasses d’auto, des pneus, des frigidaires… On a été des années à ramasser. Là, il n’y a plus rien dans cette rivière », raconte Jacques Grantham, ancien directeur des services à l’environnement pour la Ville de Québec, qui a participé au projet du début à la fin.

C’est à l’embouchure de cette rivière que Jacques Cartier a passé son premier hiver (1535-1536) canadien. Mais le lustre historique de la Saint-Charles ne l’a pas protégée des conséquences de l’industrialisation trois siècles plus tard.

« Quand Cartier est arrivé en 1534, c’était une forêt de chênes. Ç’a probablement été envoyé en France pour les bateaux, relate M. Grantham. Après sont arrivées l’industrie navale, les aciéries, les tanneries… »

PHOTO TIRÉE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE QUÉBEC La rivière en 1945, le long de la rue Dorchester, était fortement industrialisée.

PHOTO TIRÉE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE QUÉBEC Des amas de débris jonchent une rive de la rivière Saint-Charles, près du pont Lavigueur, en 1966. 1 /2



Loin des quartiers bourgeois de la Haute-Ville, la rivière a été laissée à son triste sort, servant d’égout à ciel ouvert entouré de quartiers populaires.

Des maires ont tenté de l’en sortir dans les années 1960, dans une perspective hygiéniste surtout.

Le maire Gilles Lamontagne a fait bétonner ses berges dans l’espoir de lui donner des airs de Seine. La décision est aujourd’hui très critiquée, mais l’ancien maire Régis Labeaume se porte à sa défense.

« Ça partait d’un bon sentiment. Parce que la rivière était un dépotoir total. Alors il l’avait bétonnée comme ils l’ont fait à Ottawa », lâche M. Labeaume en entrevue. Selon lui, la renaissance de la rivière commence avec M. Lamontagne, même si c’est sous Jean-Paul L’Allier que le gros du travail sera fait.

PHOTO TIRÉE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE QUÉBEC Une photo de la rivière bétonnée en 1972. On voit le pont Drouin.

C’est que la rivière nouvellement bétonnée n’a pas eu le succès escompté. Pour empêcher les badauds de déverser leurs déchets, une clôture Frost a été installée à certains endroits. « Il y a 35 ans, il n’y avait à peu près pas de végétation ni d’arbres dans ce secteur. Pour les gens de ma génération, qui ont connu les années 1970, ce n’était pas très beau à voir », se souvient l’historien Réjean Lemoine.

La révolution L’Allier

Dans les années 1990, des groupes de citoyens et d’environnementalistes demandent que la rivière soit assainie et débétonnée. Le maire Jean-Paul L’Allier accepte de se lancer dans un projet de renaturalisation, qui commence en 1996.

Des parois de béton sont retirées. Puisque 80 % des berges étaient polluées, la Ville décide de remblayer ; un mètre de terre est ajouté sur les berges. « Ça diminuait beaucoup les coûts, sinon ç’aurait été énorme », note M. Grantham.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jacques Grantham, ancien directeur des services à l’environnement pour la Ville de Québec, a pu participer au projet de renaturalisation de la rivière du début à la fin.

Si on creusait, on trouverait probablement encore toute la fondation de l’ancienne terrasse construite dans les années 1970. On ne l’a pas enlevée, ça ne servait à rien, ça aurait créé beaucoup de remblais pour rien. Jacques Grantham, ancien directeur des services à l’environnement pour la Ville de Québec

La Ville fait venir des Français experts en génie végétal, qui consiste notamment à se servir des végétaux pour faire de la stabilisation. « Là-bas, vous voyez les saules ? demande M. Grantham en pointant une berge. Ce sont des fagots qui avaient été installés. Tu fais des boudins avec ça, tu les enterres et les saules retigent dans le temps de le dire. »

En parallèle, un parc linéaire composé d’un chemin pédestre et d’une piste cyclable est créé. Aujourd’hui, il longe les 32 km de la rivière, jusqu’au lac Saint-Charles. Il est devenu l’un des plus beaux parcs de la capitale.

La fin de l’égout

Mais l’élément essentiel de cet énorme projet, et probablement le plus méconnu, est la construction de 12 bassins de rétention le long de la rivière. Avant leur construction, lors des fortes pluies, quand les usines de traitement de l’eau de la capitale ne fournissaient plus, les eaux usées – dont celles des toilettes – étaient rejetées dans la Saint-Charles.

On avait le triste record de la rivière la plus polluée au Québec. C’était un égout à ciel ouvert. Jacques Grantham, ancien directeur des services à l’environnement pour la Ville de Québec

Ces bassins sont des tunnels de béton de trois mètres de hauteur sur cinq mètres de largeur. Ils sont enfouis dans la berge, et récupèrent les eaux usées lors des grandes pluies. L’eau est relâchée vers l’usine quand la pluie a cessé. Avant les bassins, il y avait 80 débordements chaque été dans la rivière. Il n’y en a plus que quatre, selon la Ville.

Jacques Grantham estime que sur le budget total de 125 millions de dollars pour la renaturalisation de la Saint-Charles, 85 millions sont allés à la construction de ces bassins.

« Les bassins de rétention, ce n’est pas très sexy politiquement. Tu ne coupes pas un ruban avec ça. Il fallait le faire à l’époque et Jean-Paul a eu le courage », lâche Régis Labeaume. « Le citoyen moyen va dire : pourquoi tu ne répares pas les nids-de-poule et tu fais des bassins de rétention ? C’était une mesure environnementale spéciale. »

Un nouveau barrage en 2028

La qualité de l’eau de la Saint-Charles n’est toujours pas parfaite. Le lit du cours d’eau est toujours rempli de sédiments pollués par des décennies de rejets. Il est toujours interdit de se baigner ou de naviguer dans sa partie urbaine. La Ville promet toutefois « qu’il ne saurait tarder » avant que le canot ou le kayak soient permis au cœur de la ville.

Québec veut aussi remplacer d’ici 2028 le vieux barrage à l’embouchure de la rivière, qui gère difficilement son débit. « Le rehaussement du niveau du barrage et la mise à niveau des vannes assureront protection, pérennité et résilience face à l’augmentation des précipitations et du niveau de la marée due aux changements climatiques », note une porte-parole de la Ville.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le secteur de la Pointe-aux-Lièvres, collé sur la rivière, a été entièrement réaménagé dans les dernières années.

Le passé industriel n’est pas non plus tout à fait disparu, avec la papetière White Birch et ses odeurs nauséabondes à l’embouchure du fleuve.

Même s’il reste du travail à faire, la renaturalisation de la Saint-Charles est un succès manifeste, estime Réjean Lemoine. « Il y a eu un changement radical. Et ç’a permis la revitalisation des quartiers centraux de Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou. Sans ça, il n’y aurait pas eu de revitalisation de ces quartiers », croit l’historien.

« À long terme, c’est le plus grand legs de L’Allier. On le tient pour acquis aujourd’hui. Mais sans revitalisation de la rivière, il n’y aurait pas eu de revitalisation des quartiers centraux. Ça va avoir un impact tout le long du XXIe siècle. »