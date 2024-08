La Presse au Yukon Le Klondike des francophones

Le français est en déclin partout au Canada… Partout ? Pas au Yukon, où le nombre et la proportion de personnes parlant français ont atteint un « sommet historique » lors du dernier recensement de Statistique Canada. Le territoire nordique attire les francophones, et de nombreux Québécois y déménagent. La Presse s’est rendue sur place pour en savoir plus.