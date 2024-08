(Montréal) Moins de 14 000 clients d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant, deux jours après les pluies torrentielles inégalées.

La Presse Canadienne

Selon le bilan de la société d’État, on comptait, à 11 h 15, 14 290 clients privés d’électricité dans l’ensemble du Québec. La région la plus touchée demeurait l’Estrie qui en recensait 11 222, suivie respectivement par la Mauricie à 658 et l’île de Montréal à 648.

Vendredi soir, le total atteignait plus de 550 000 dans l’ensemble de la province.

Hydro-Québec a indiqué que le courant devrait être rétabli chez la vaste majorité des clients toujours privés d’électricité d’ici dimanche soir. Certains devront toutefois s’armer de patience jusqu’à lundi en raison des problèmes d’accessibilité.

Plusieurs municipalités du Québec ont reçu des quantités de pluie record en l’espace de 24 heures, dépassant les 100 millimètres et jusqu’à 221 mm à Lanoraie, dans la région de Lanaudière.

Il est tombé 154 mm de pluie à Dorval et 145 mm au centre-ville de Montréal, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Il s’agit d’une quantité dépassant largement les 94 millimètres de pluie, en moyenne, durant tout le mois d’août dans la région de Montréal.

Des données publiées à 8 h 10 samedi par Environnement Canada faisaient état aussi d’accumulation de 173 mm à Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’ouest de l’île, de 163 mm à Brossard, sur la Rive-Sud, et de 160 mm à Terrebonne sur la Couronne nord.

Hydro-Québec dit avoir déployé près de 300 équipes pour rétablir le courant. La société d’État avise la population de ne pas s’approcher des fils qui sont tombés.