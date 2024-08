La directrice générale de l’Aide aux Trans du Québec, Victoria Legault, dresse le portrait d’une année tumultueuse pour les personnes trans et non binaires de la province, mais veut continuer le « travail »

Manifestations anti-trans, « comité des sages » et hausse de la transphobie : la dernière année a été marquée par de nombreuses épreuves pour les communautés trans et non binaire, les poussant à se mobiliser pour empêcher la régression de leurs droits.

La Presse s’est entretenue avec la directrice générale de l’Aide aux Trans du Québec (AQT), Victoria Legault, pour faire le bilan de cette année tumultueuse qu’ont vécu les personnes issues de la diversité de genre. Cette jeune directrice générale de 23 ans est depuis un an et demi à la barre de l’ATQ, qui fêtera l’année prochaine ses 45 ans d’existence.

« On a vu dans la dernière année que la violence envers les personnes trans prenait une autre tournure, explique Victoria Legault. On a des personnes qui nous disent qu’elles se sont fait suivre dans la rue ou encore qu’elles se sont fait attaquer physiquement. »

Hausse de la haine anti-trans

En l’espace d’une année, Montréal a été le théâtre de trois manifestations anti-trans organisées par le mouvement pancanadien contre l’enseignement des théories de genre à l’école, 1 Million March 4 Children1.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Manifestants pro- et anti-LGBTQ+ s’affrontaient lors d’une manifestation organisée à Montréal, en septembre dernier

Ces manifestations se sont inscrites plus globalement dans une vague de haine contre les personnes LGBTQ2+ à travers le monde, qui s’est fait ressentir jusqu’ici au Québec.

Avec le contexte sociopolitique actuel et les questions entourant les personnes trans qui suscitent autant de réactions, cela provoque beaucoup d’anxiété et d’insécurité des personnes trans qui ont besoin d’extérioriser et de venir parler avec nous. Victoria Legault, directrice générale de l’Aide aux Trans du Québec

Son organisme vient en aide aux personnes trans et non binaires grâce à un service de soutien psychosocial, des groupes de soutien hebdomadaires, de l’aide à l’emploi ou encore de l’aide d’urgence. L’ATQ offre également, depuis sa création en 1980, une ligne d’écoute.

« Il y a beaucoup de personnes trans qui vivent davantage d’isolement qu’avant et plus de rejet, dit Victoria Legault. On a encore des personnes qui viennent nous voir et nous expliquent qu’elles ont perdu leur emploi suite à l’annonce de leur transition. »

Selon elle, les communautés trans et non binaire sont victimes de la même haine qui visait, il y a encore quelques années, les personnes gaies et lesbiennes.

« Il y a quelques années, on s’en prenait aux hommes gais en les décrivant comme des groomers, et toute cette parole-là hyper violente est désormais utilisée contre [nous], dit-elle. C’est le même cycle qui se répète, mais contre les personnes trans et non binaires. »

Les « incohérences » du milieu politique

À la suite des manifestations anti-trans à l’automne et de la polarisation entourant les questions sur l’identité de genre, le gouvernement québécois a mis sur pied en décembre 2023, le « comité des sages ». Les travaux dudit comité permettront à Québec « de prendre ses futures décisions de manière plus éclairée », peut-on lire sur le site du gouvernement.

Le gouvernement nous appuie à l’heure actuelle, mais il y a énormément d’incohérences parmi ses actions. Le comité des sages a créé énormément d’incertitudes, car la crainte qui persiste est qu’il mène le gouvernement à prendre des décisions qui peuvent être régressives par rapport à nos droits. Victoria Legault, directrice générale de l’Aide aux Trans du Québec

Elle rappelle qu’aucune des trois personnes mandatées au sein du comité des sages n’a d’expertise sur la question de l’identité de genre ni de lien direct avec les communautés trans et non binaire2.

« Il y a eu quand même plusieurs décisions prises [par Québec] qui ont pu abîmer les relations entre le gouvernement et la communauté, avoue la directrice générale de l’ATQ. C’est étrange, un gouvernement qui prend des décisions contre notre volonté, comme le comité des sages, et qui vient après nous dévoiler une enveloppe de financement bonifiée. »

Victoria Legault déplore l’adoption tardive en 2023 de la mention de genre X sur les documents officiels québécois ou encore les prises de position du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville quant aux toilettes non genrées3, alors que le comité des sages doit rendre son rapport à l’hiver 2025.

« Sur certains enjeux, le gouvernement veut attendre les conclusions du comité des sages, alors que sur d’autres enjeux il n’a aucun souci à aller de l’avant avec certaines directives », dit-elle.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Victoria Legault, directrice générale de l’Aide aux Trans du Québec (ATQ)

Elle décrie également la « déferlante de haine » reçue par les communautés trans après que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, eut affirmé en septembre dernier que des idéologies de la « gauche radicale », notamment sur l’identité de genre, s’imposaient dans les écoles4.

« Dans la dernière année, il y a beaucoup de politiciens qui ont pris la parole sur ces questions-là dans les médias et certains l’ont fait de façon très précipitée sans prendre le temps de venir discuter avec [nous], explique Victoria Legault. Ce genre de prise de parole publique de personnes qui ont du pouvoir, ça décomplexe énormément les gens à prendre des positions ouvertement transphobes ou discriminatoires. »

La résilience des communautés

Victoria Legault soutient que pour faire face à cette hausse de la haine, les communautés trans et non binaires ont besoin de davantage de financement des gouvernements, mais aussi du privé. Elle souligne également la nécessité d’offrir davantage de services aux personnes de ces communautés.

« Face à cette montée de la haine, on n’est pas près d’abdiquer, le travail se poursuit, on se mobilise et c’est ce qu’on a toujours fait, dit-elle. Les personnes trans ont toujours existé et elles vont continuer d’être là et de faire partie de la société, même si ça peut déplaire à certaines personnes. »

Quelques notions sur la diversité sexuelle et de genre Le sexe assigné à la naissance est la classification du corps déterminée à la naissance selon les catégories « femme » et « homme », en se fiant aux organes génitaux externes. L’identité de genre est le genre auquel une personne s’identifie, qu’il corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance (genre féminin ou masculin). Des personnes ne se reconnaissant dans aucune de ces deux catégories sont dites « non binaires ». D’autres personnes ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance. On parle ici de personnes transgenres (trans). L’expression de genre est la façon dont une personne exprime son genre, qu’il corresponde ou non à son sexe biologique et à son identité de genre, par exemple les vêtements qu’elle porte. Elle peut être influencée par la culture. Au Québec, une jupe est traditionnellement un vêtement féminin, alors qu’en Écosse, le kilt est un symbole de masculinité. L’orientation sexuelle est l’attirance amoureuse et sexuelle pour différents genres.

