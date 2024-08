Beaucoup vivent au Canada depuis quelques mois à peine. Entre un cours de francisation, la recherche d’emploi, des enfants à charge, ces nouvelles arrivantes tentent d’apprendre à faire… du vélo. Il y aura des chutes. Mais l’adversité, elles connaissent déjà.

Gracia Diamana s’est présentée au premier cours munie de protège-coudes et de protège-genoux.

« J’avais vraiment peur de tomber et de me blesser », lance la jeune femme de 19 ans qui n’avait jamais eu l’occasion d’apprendre à faire du vélo dans son Congo natal.

Nous sommes dans le stationnement d’une école primaire de l’arrondissement de Saint-Laurent un mardi après-midi de juillet. Une dizaine de femmes s’exercent à vélo sous un soleil de plomb.

Quelques-unes travaillent leur équilibre sur une draisienne — bicyclette sans pédales. D’autres s’exercent au démarrage avec une seule pédale pendant que les plus avancées s’attaquent aux virages en contournant des petits cônes d’exercice.

Elles en sont à leur deuxième séance – de sept – du programme Toutes à vélo de Vélo Québec.

Le programme vise à rendre accessible la pratique de la bicyclette à des femmes qui n’ont jamais eu l’occasion d’apprendre. Question que tout le monde soit à l’aise, les « accompagnatrices » qui leur enseignent les rudiments de ce sport sont également toutes des femmes.

Les participantes de cette cohorte sont principalement des immigrantes, ayant grandi en majorité en Afrique.

La jeune Gracia a vite compris qu’un casque suffirait. Les protections aux genoux et aux poignets gênaient beaucoup trop ses mouvements.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Gracia Diamana, 19 ans, se concentre pour conserver son équilibre.

Débarquée à Montréal seule en plein mois de janvier, Gracia a fini par trouver un minuscule logement – beaucoup trop cher – et excentré alors qu’elle étudie au centre-ville. Pour elle, apprendre le vélo, ce sera un moyen efficace et économique de se déplacer dans cette grande ville qu’elle découvre tranquillement.

« C’est long, attendre l’autobus », lâche l’élève en techniques juridiques, marquée par son premier hiver passé à patienter tous les jours dans le froid pour l’autobus.

Comme la plupart des participantes, Gracia en a beaucoup sur les épaules. « Toute ma famille compte sur moi », confie la jeune femme qui rêve de devenir avocate. Durant les séances, les femmes s’échangent leurs trucs en lien avec le vélo. Mais elles s’ouvrent aussi sur les défis de rebâtir leur vie ici.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Fatna Faquihi est arrivée à Montréal du Maroc il y a sept mois à peine. Elle a d’abord tenté d’apprendre le vélo par elle-même avec un BIXI. « Je n’y suis pas arrivée seule, raconte-t-elle. Ici, on s’encourage. L’ambiance est magnifique. »

L’une a des cours de francisation à réussir. L’autre cherche depuis des mois un emploi dans son domaine. On ne lui offre que des emplois manuels au bas de l’échelle alors qu’elle a une formation en gestion. Une autre encore attend impatiemment son permis de travail pendant que ses économies s’épuisent.

Motivées malgré les obstacles

L’indice humidex est de 35 ce jour-là. La chaleur ne diminue pas leur ardeur à réussir. Fatou Thiam s’affaire sans relâche à réussir un démarrage avec une pédale ; elle garde l’autre pied au sol pour tenter de conserver son équilibre.

Sa motivation : sa fille de 3 ans. « J’ai acheté son vélo. Il est sur le balcon, raconte la mère de famille du Sénégal arrivée au pays il y a un an. Chaque jour, elle me demande de lui apprendre à en faire. » Dès qu’elle aura gagné en confiance, elle transmettra ses connaissances à sa fille.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE L’aînée du groupe, Miriam Capriles, 72 ans (au premier plan), inspire les plus jeunes.

L’aînée du groupe, Miriam Capriles, 72 ans, inspire les plus jeunes. Elle a quitté le Venezuela pour rejoindre sa fille qui a immigré quelques années avant elle. Après deux ans et demi à Montréal, la septuagénaire parle français et apprend maintenant l’anglais. En plus du vélo, évidemment. Elle attend son permis de travail pour contribuer à sa société d’accueil.

À sa création en 2021, d’abord à titre de projet-pilote, le programme Toutes à vélo a formé une centaine de femmes. Deux ans plus tard, ce sont 523 femmes – dont une majorité d’immigrantes – qui ont appris à pédaler. Le programme est offert désormais dans cinq régions du Québec.

La plupart pensent qu’elles sont seules à ne pas savoir faire du vélo, raconte Leah Blythe, conseillère en intégration sociale du CARI Saint-Laurent et partenaire du programme Toutes à vélo. Au téléphone, elles sont gênées d’avouer qu’elles ne savent « vraiment pas en faire ». En étant regroupées, elles découvrent qu’elles ne sont pas seules ; elles se motivent l’une l’autre à réussir. Quand elles parviennent à pédaler, « c’est magique », lance Mme Blythe.

Faire tomber les barrières

Cette année, Vélo Québec a une liste d’attente de 800 personnes. « On ne suffit pas à répondre à l’immense besoin », dit Magali Bebronne, directrice des programmes à l’organisme.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec

Dans l’intégration des nouveaux arrivants, on a tendance à oublier la mobilité. Or le vélo est un moyen économique pour eux de se rendre à l’école, aux cours de francisation, au travail. Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec

D’ailleurs, les séances sont gratuites, les vélos et les casques leur sont prêtés et une halte-garderie est offerte. « Il y a des raisons pour lesquelles les femmes n’apprennent pas à faire du vélo, souligne Mme Bebronne. Il faut faire tomber ces barrières, d’où l’importance d’un programme conçu par et pour les femmes. »

Selon L’état du vélo au Québec en 2020, 62 % des hommes font du vélo au Québec comparativement à 47 % des femmes, une disparité qui tend à augmenter avec l’âge. Vélo Québec a tenté de faire financer le projet – sans succès – par le Secrétariat à la condition féminine (au provincial). L’organisme tente actuellement d’obtenir un financement fédéral.

Chargée de projet chez Vélo Québec, Catherine Plante rassemble les participantes sous un auvent pour une leçon de signalisation… et une pause à l’ombre. Le bruit des avions qui passent à fréquence régulière au-dessus de nos têtes enterre une partie de ses explications. Elle leur fait ensuite une démonstration pratique – la main gauche lâche le guidon pour signifier son intention de tourner ou d’arrêter – qui lui vaut une salve d’applaudissements bien sentis.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Françoise Guka ne se décourage pas, malgré quelques chutes. « C’est en forgeant qu’on devient forgeron », lance-t-elle, motivée.

Françoise Guka enfourche un vélo à son tour pour tenter de l’imiter. Elle perd l’équilibre et chute lourdement sur le bitume. Les accompagnatrices et plusieurs participantes se ruent pour l’aider. « Ne vous en faites pas, je vais être correcte », dit la quinquagénaire d’origine congolaise qui se relève péniblement. On lui conseille d’aller s’asseoir un peu pour reprendre ses esprits.

Il y aura quelques chutes sans gravité cet après-midi-là.

Mais surtout beaucoup de rires et de solidarité.

Une fois que les participantes auront perfectionné leurs habiletés motrices en circuit fermé, elles feront des séances sur la route. « En juin prochain, on fera le Tour de l’Île ensemble », lance Valérie Andrée Authier, accompagnatrice et ancienne participante du programme. Plusieurs ont les yeux ronds en apprenant que l’évènement consiste à rouler une cinquantaine de kilomètres à travers la ville.

Marie France Mengong s’est acharnée durant les deux dernières heures à conserver son équilibre après le démarrage quand elle se joint à la charismatique Fatou, assise à l’ombre.

« Tu as réussi ? », lui demande Fatou.

« Pas encore », lui répond Marie France, un peu débinée.

« Prochaine fois », l’encourage Fatou qui a elle-même chuté en fin de séance, sans perdre le sourire.

L’apprentie cycliste vient nous saluer avant de partir. Elle a un titre à nous suggérer pour l’article : « Les femmes aux commandes ». Le programme lui a donné confiance avec un guidon. Et probablement plus encore.