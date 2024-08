Plus de 81 000 clients d’Hydro-Québec sont toujours sans électricité samedi, alors que la tempête Debby continue sa traversée du Québec vers la Côte-Nord.

Consultez l’état du réseau d’Hydro-Québec

Selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, une grande majorité des pannes électriques était due à l’arrêt de trois postes de transformation électrique sur la Rive-Sud de Montréal. La végétation à proximité des lignes électriques a également été une cause majeure de pannes au Québec.

« Sur la Rive-Sud de Montréal, Dame nature a été malheureusement plus forte qu’Hydro-Québec », dit Louis-Olivier Batty.

Il ajoute qu’Hydro-Québec avait « les ressources humaines pour répondre en cas de besoin », mais que la société d’État a été prise de cours par l’importante quantité d’eau qui est tombée en si peu de temps.

« On espère que d’ici minuit, il y aura une grande majorité des clients pour qui le service d’électricité sera rétabli, explique le porte-parole d’Hydro-Québec. Il pourrait rester quelques clients jusqu’à [dimanche] dans des secteurs où il y a plus de travaux et de dommages comme en Estrie et dans les Laurentides. »

Hydro-Québec suit l’évolution de la situation aux côtés de la sécurité publique et se coordonne avec eux pour les opérations sur le terrain. Pas moins de 400 travailleurs sont toujours à pied d’œuvre pour rebrancher l’ensemble du réseau.

Louis-Olivier Batty rappelle également qu’il est important de rester à une distance minimale de 10 mètres d’un fil électrique qui se trouve à terre.

Il invite aussi la population à ne pas couper soi-même l’électricité de sa résidence si le panneau électrique se situe dans un endroit inondé. À la place, Hydro-Québec invite les personnes qui veulent faire interrompre leur électricité à distance de composer le +1 (800) 790-2424.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le sous-sol d’une résidence de la rue des Patriotes, dans le quartier Sainte-Rose à Laval, a été inondé à a suite d’un refoulement d’égout.

Debby se dirige vers la Côte-Nord

Selon le météorologue d’Environnement Canada, Dominic Morin, bien que les averses soient terminées sur l’ensemble des régions, la Côte-Nord devrait voir tomber entre 10 et 20 mm de précipitations dans la journée de samedi.

Montréal a reçu les plus grandes quantités de pluie avec 150 à 170 millimètres en 24 h, un record quotidien et mensuel selon le météorologue.

Sommaire des quantités de pluie tombées vendredi (en millimètres) Lanoraie : 221

Sainte-Anne-de-Bellevue : 173

Brossard : 163

Terrebonne : 160

Montréal (Dorval) : 154

Montréal (centre-ville) : 145

Mont-Tremblant : 134

Trois-Rivières : 114

Gatineau : 70 à 100

Drummondville : 83

Québec : 82

Sherbrooke : 80 Source : Environnement Canada

Plusieurs avis d’ébullition demeurent en vigueur ce samedi matin. C’est le cas des villes de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, pour l’arrondissement de Saint-Hubert et une partie de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, à Longueuil.

Consultez la carte interactive pour les avis d’ébullition

Les quantités importantes de pluie apportées par les restes de l’Ouragan Debby interne ont provoqué des accumulations d’eau sur le réseau routier, notamment dans la région de Lanaudière. C’est pourquoi le ministère des Transports et de la Mobilité durable demande à la population d’éviter de s’y déplacer à moins que ce soit essentiel.

D’autres axes routiers demeurent aussi fermés dans plusieurs régions du Québec, notamment la Mauricie et à Montréal où le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est fermé dans les deux directions.

Des rafales de 70 km/h ont également été enregistrées vendredi en soirée. Certaines municipalités dans les Laurentides, l’Outaouais, Lanaudière, la Montérégie ou encore l’Estrie ont dû déclarer l’état d’urgence.

Une personne portée disparue en Mauricie

Un homme manque toujours à l’appel dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban après avoir été emporté vers 23 h 30 dans les eaux de la rivière Batiscan.

Selon la Sûreté du Québec, la chaussée se serait affaissée à cause des intempéries mettant deux personnes dans une « situation précaire ». Une des deux personnes aurait tenté de secourir sans succès l’autre personne.

Il est pour le moment impossible pour les policiers de procéder au ratissage des berges ou encore d’accéder à la rivière. Des drones sont donc utilisés pour localiser l’individu manquant à l’appel.