De Varennes, Sahar Bouhaddou attend que la demande de visa de son mari aboutisse, alors que les bombes pleuvent tous les jours autour de chez lui, dans le sud du Liban. Comme des millions d’autres Libanais, le couple se prépare au pire face à la menace d’un conflit régional.

« Ils bombardent mon mari, et moi, je patiente », lance Sahar Bouhaddou, enceinte de huit mois de son premier enfant. L’ingénieure civile d’origine libanaise attend depuis septembre que son mari, Mohamad Tilani, reçoive son visa. « Je suis tellement stressée », dit en soupirant celle qui habite sur la Rive-Sud de Montréal.

Mohamad habite à Nabatieh, une petite ville dans le sud du Liban, une région défigurée par les combats entre l’armée israélienne et le Hezbollah. Selon le gouvernement, 98 000 personnes ont déjà fui les villages de ce territoire où règne le groupe armé.

Tous les jours, je me réveille avec la peur de perdre mon mari. Sahar Bouhaddou

La tension règne depuis plus de 40 ans entre Israël et le Hezbollah, mais la guerre sanglante que l’État hébreu mène à Gaza depuis octobre l’a exacerbée. Les assassinats du chef du Hamas et d’un chef du Hezbollah le 31 juillet dernier, tous deux imputés à Israël, ont nourri les craintes d’une conflagration dans tout le Proche-Orient.

PHOTO MOHAMMAD ZAATARI, ASSOCIATED PRESS La plupart des villages du sud du Liban ont été ravagés par des bombes lancées par Israël.

Sahar Bouhaddou craint que l’explosion du conflit n’entraîne la fermeture du seul aéroport du pays, à Beyrouth, et ne laisse son mari sans issue. « J’ai écrit à l’Immigration, à Marc Miller et à Mélanie Joly, mais ça ne bouge pas. Je suis à bout », déplore-t-elle.

Appel à l’évacuation

On estime entre 22 000 et 50 000 le nombre de Canadiens qui se trouvent au Liban. Plusieurs capitales, dont Ottawa, ont appelé ces derniers jours leurs ressortissants à quitter le pays, à l’heure où les vols à l’aéroport international de Beyrouth sont annulés les uns après les autres.

Jean Patrick Arcache, un citoyen canadien d’origine libanaise, était conscient de ces avertissements quand il a atterri à Beyrouth, fin juillet. « C’était un risque calculé », affirme le sexagénaire, venu visiter sa mère comme il le fait deux fois par année. « Elle a 86 ans, elle est tétraplégique. Il n’y avait aucune chance que je ne vienne pas prendre soin d’elle », ajoute-t-il.

Celui qui gère une clinique de médecine dentaire à Montréal se trouve actuellement dans les montagnes au nord-est de Beyrouth, où régnait un calme relatif jeudi midi. Or, « la tension est montée en crescendo depuis les assassinats », ajoute-t-il.

Ainsi mardi, des avions israéliens ont semé la panique lorsqu’ils sont passés au-dessus de la ville en brisant le mur du son.

Jean Patrick Arcache doit prendre un vol vers Montréal dimanche prochain avec sa conjointe et sa fille. « On espère que l’aéroport va rester ouvert jusque-là », affirme-t-il.

L’aéroport international de Beyrouth est la seule porte de sortie pour les Libanais qui veulent fuir : la frontière sud est une zone de guerre, et la situation est « trop dangereuse » en Syrie, selon Ruby Dagher, professeure libanaise d’études internationales à l’Université d’Ottawa. « Si l’aéroport ferme, c’est aussi la nourriture et les biens essentiels qui arrêtent de rentrer dans le pays », ajoute celle dont la famille habite au Liban.

Revenir au pays

Alors que d’autres essaient à tout prix de quitter le Liban, Rami Bassim El Sabban a choisi d’y retourner. Le vigneron libanais, arrivé à Montréal en janvier 2023 pour cofonder le restaurant gastronomique Heni, est retourné vivre dans son pays natal dimanche dernier. « Quand mon père est venu me chercher à l’aéroport, il m’a demandé si j’étais complètement stupide », raconte le jeune homme avec un rire fatigué.

Mais pour Rami Bassim El Sabban, il était inconcevable de ne pas être avec sa famille en cette période trouble.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Rami Bassim El Sabban (à droite), copropriétaire du restaurant Heni, dans la Petite-Bourgogne

Qu’il y ait un conflit régional ou pas, j’ai décidé que je préférais être à la maison, dans le pays qui m’a élevé. Rami Bassim El Sabban

Le vigneron fait quotidiennement l’aller-retour entre les montagnes, où il cultive ses vignes, et Beyrouth. « Je suis déjà un peu sur les nerfs, admet-il. Autour de moi, certaines personnes essaient d’ignorer le conflit, et d’autres en souffrent énormément », ajoute-t-il.

Bien que lui et sa famille soient munis de passeports américains, Rami Bassim El Sabban ne compte pas partir. « En ce moment, c’est la fin de la journée, le ciel est bleu, et je suis assis sous un néflier avec de magnifiques hibiscus autour de moi. Il ne me reste qu’à anticiper », ajoute-t-il.

Avec le New York Times et Mélanie Marquis, La Presse