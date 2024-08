Les pluies abondantes privent plus de 198 000 clients d’électricité

Les restes de la tempête Debby continuent de compliquer la vie des Montréalais aujourd’hui. Des accumulations d’eau et fermetures de plusieurs routes sont survenues en raison des pluies abondantes touchant le sud du Québec, et plus de 198 000 clients étaient privés d’électricité vendredi.

Les vestiges de l’ouragan Debby s’abattent actuellement sur le Québec et risquent de faire des siennes au cours des 48 prochaines heures.

Les précipitations ont commencé en fin de soirée jeudi. À Montréal, on prévoyait des accumulations représentant plus de la moitié de la moyenne mensuelle des précipitations en août en l’espace de 24 heures.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE « À l’heure actuelle, nous avons déjà reçu de fortes pluies et quelques dessous de viaducs ont été inondés dans divers arrondissements. Nos équipes sont au travail sur le terrain », confirme la Ville de Montréal.

Vers 17 h 22, Environnement Canada soulignait que des quantités de pluie importantes étaient tombées sur de nombreuses régions du Québec et le sud de l’Ontario. Entre 80 et 100 millimètres de pluie sont tombés sur le Grand Montréal, selon Environnement Canada.

Près de 198 000 clients étaient privés d’électricité en début de soirée, dont plus de 50 000 à Montréal, selon Hydro-Québec.

À Montréal, on note d’importantes accumulations d’eau sur plusieurs tronçons de route. C’est le cas à la hauteur de l’autoroute 15 en direction nord, à la hauteur de l’autoroute 40. La carte interactive de Québec 511 signalait une douzaine d’entraves majeures à travers la ville, vers 20 h.

Les vents ne représenteraient pas un enjeu important, selon Météomédia.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE D’importantes quantités d’eau se sont accumulées sur plusieurs tronçons de route à Montréal.

La Sûreté du Québec (SQ) ne déplore aucune collision majeure sur les routes pour le moment, mais signale des entraves majeures sur le réseau autoroutier dans le secteur de Montréal. « Selon les premières informations, en raison de fortes précipitations, il y aurait une accumulation d’eau importante dans certaines voies de circulation », explique le corps policier par communiqué.

Les autorités recommandent de reporter les déplacements. « Par contre, si vous avez à circuler sur le réseau routier, nous vous suggérons d’adapter votre conduite et votre vitesse en fonction des conditions météorologiques rencontrées. Également, nous vous recommandons d’allumer vos phares et vos feux de position afin d’être plus visible auprès des autres usagers de la route. »

La pluie de vendredi entraîne également la fermeture de lieux et l’annulation d’évènements. C’est le cas du ComediHa ! Fest-Québec, dont les spectacles extérieurs sont annulés. L’International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu reporte sa journée d’ouverture à lundi et La Ronde ferme ses installations.

L’autoroute 19 à la hauteur de Henri-Bourassa est actuellement fermée. On signale d’importantes accumulations sur la voie de desserte Côte-Vertu et l’autoroute 15 à la hauteur de l’autoroute 40.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Entre 80 et 100 millimètres de pluie sont tombés sur le Grand Montréal, selon Environnement Canada.

Les pluies intenses sont devenues monnaie courante, ajoute-t-on. « C’est pour cette raison que la Ville de Montréal met en place plusieurs actions afin de devenir plus résiliente face aux changements climatiques et à l’augmentation de la fréquence des pluies qui surpassent la capacité de ses réseaux. »

La tempête Debby

La tempête tropicale Debby, qui se trouvait au-dessus des États de la Caroline du Nord et du Sud en fin de matinée, jeudi, devrait perdre en puissance au cours des prochaines heures et être rétrogradée ce vendredi à la catégorie de tempête post-tropicale.

Cela n’empêchera pas Debby de laisser sur son sillage de fortes quantités de pluie dans le sud de l’Ontario et du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada. À Montréal, on pourrait recevoir de 60 à 80 mm de pluie à partir de ce vendredi, au petit matin, jusque tard en soirée, alors que la moyenne de précipitations pour le mois d’août est de 94 millimètres.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La Sûreté du Québec (SQ) ne déplore aucune collision sur les routes pour le moment, mais signale des entraves majeures sur le réseau autoroutier dans le secteur de Montréal.

Le système traversera d’abord le sud de l’Ontario et le Québec, ce qui a incité Environnement Canada à publier des alertes et des avertissements de pluie pour les communautés situées entre Cornwall, en Ontario, et Québec.

Transports Québec signale la fermeture de la route 112 à Shefford, en Estrie, en raison d’un bris. À Sherbrooke, l’autoroute 55 inondée est fermée sur une voie à la hauteur du kilomètre 60.

On rapporte de la congestion liée au bris de la chaussée sur la route 134 à Longueuil, où deux voies sur trois sont bloquées à la circulation. Un tronçon de l’autoroute 40 à la hauteur de la rivière Bayonne à Berthierville est actuellement inondé.

L’agence fédérale a également averti que des glissements de terrain mineurs sont possibles.

Au Québec, les régions les plus susceptibles de recevoir jusqu’à 100 millimètres de pluie sont situées au nord du fleuve Saint-Laurent. On parle donc de l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le nord de la région de Québec, incluant Charlevoix.

Dans le sud du Québec, la pluie doit s’amorcer en matinée, puis s’intensifier en fin de journée.

Ailleurs au pays, Ottawa devrait recevoir de 50 à 75 millimètres de pluie, tandis que 30 millimètres de pluie sont attendus à Toronto. Les restes de Debby devraient atteindre le Nouveau-Brunswick vendredi soir et déverser jusqu’à 40 millimètres de pluie jusqu’à samedi matin.

Vendredi matin, le Centre national des ouragans des États-Unis indiquait que Debby était maintenant un cyclone post-tropical. La tempête a touché terre pour la première fois lundi en Floride, avec la force d’un ouragan de catégorie 1, avant de poursuivre sa route vers le nord.

Au moins sept personnes ont perdu la vie aux États-Unis en lien avec le passage de Debby.

Avec Mélanie Marquis, Maryse Tessier, La Presse et La Presse Canadienne