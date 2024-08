Le Québec a connu un épisode de pluie sans précédent vendredi, quand les restes de la tempête Debby se sont abattus sur le sud de la province. Autoroutes fermées, maisons inondées, pannes d’électricité : le déluge a semé le chaos sur son passage.

Le passage des vestiges de la tempête Debby a ébranlé le sud du Québec du matin au soir vendredi. Plus de 480 000 clients étaient privés d’électricité tôt la nuit dernière, selon Hydro-Québec. À Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie, de nombreux foyers ont aussi été victimes d’inondations et de refoulements d’égouts.

Pas moins de 154 mm de pluie sont tombés sur le centre-ville de Montréal, au cours de la journée, une quantité « sans précédent », selon Julien Chartrand, météorologue d’Environnement Canada. Le record de précipitations remontait à 1996, avec 93,5 mm.

Pour la région de Montréal, c’est probablement le pire évènement de pluie qu’on n’a jamais connu. Julien Chartrand, météorologue d’Environnement Canada

Les précipitations se sont calmées en début d’après-midi, mais ont repris de plus belle en début de soirée, paralysant la circulation sur plusieurs routes un peu partout dans la province. La circulation était « très difficile » sur le réseau routier dans la région métropolitaine de Montréal, a indiqué le ministère des Transports du Québec vers 21 h sur son site web.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE « À l’heure actuelle, nous avons déjà reçu de fortes pluies et quelques dessous de viaducs ont été inondés dans divers arrondissements. Nos équipes sont au travail sur le terrain », confirme la Ville de Montréal.

L’accumulation d’eau a même forcé la fermeture de nombreux tronçons d’autoroutes, notamment la 15, la 20 et la 40. En soirée, le pont Louis-Hippolyte-La Fontaine a aussi été fermé dans les deux directions.

Le Service de sécurité incendie de Montréal s’est dit « débordé », vendredi soir, alors que 90 de ses camions étaient toujours déployés à travers la ville pour intervenir dans les zones inondées.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE D’importantes quantités d’eau se sont accumulées sur plusieurs tronçons de route à Montréal.

Des maisons sinistrées

« On a tout perdu », s’est exclamé Khalid Farooq vendredi après-midi, alors qu’il constatait les dégâts causés par l’inondation du sous-sol de sa maison, boulevard Henri-Bourassa, à Saint-Laurent. L’eau souillée, qui atteignait deux pieds de haut quelques heures plus tôt, a tout abîmé sur son passage, des meubles à la sécheuse.

Vers midi, le Service de sécurité incendie est venu pomper l’eau qui s’était engouffrée dans le sous-sol de Khalid Farooq et celui de nombreux résidants du boulevard. « Mais l’odeur est encore là, on essaie de nettoyer la saleté comme on peut », a-t-il ajouté.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les enfants de Khalid Farooq aident à nettoyer le sous-sol souillé par l’eau d’égout.

Les pluies torrentielles du 10 juillet dernier avaient déjà provoqué une première inondation chez Khalid Farooq, qui appréhendait les précipitations de vendredi. « Au total, on a perdu au moins 50 000 $ de biens : des ordinateurs, des jeux vidéo, des vêtements… et l’assurance n’en couvre qu’une partie », a-t-il lancé.

Debout dans leur garage, Passy*, Georges* et leurs quatre enfants observaient pour leur part, impuissants, l’eau qui inondait leur maison pour la deuxième fois de la journée. « Comment je suis censée vivre avec ça ? », s’est exclamée la mère, exaspérée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE « Ça nous arrive chaque année d’être inondés quand il y a de grandes pluies », a laissé tomber Georges.

L’égout devant leur garage, apparemment obstrué, échouait à retenir le courant. En une quinzaine de minutes, l’eau est montée à près de trois pieds. « Ça nous arrive chaque année d’être inondés quand il y a de grandes pluies », a laissé tomber Georges.

« On paie des taxes, on paie des impôts, il faut que la Ville fasse quelque chose pour nous aider », a lancé Passy.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Passy traverse la rue pour déplacer sa voiture, qui risque d’être engouffrée par l’eau.

Selon Mary*, une voisine de Georges et Passy dont la maison a elle aussi été inondée, le réseau d’égouts du boulevard Henri-Bourassa est en cause. La mère de famille a perdu des biens dans l’inondation, dont des jouets pour enfants, de la nourriture et ses photos de mariage. « Ça met un poids sur la santé mentale, ajoute-t-elle. Maintenant, je vais être stressée chaque fois qu’il pleuvra un peu plus que d’habitude. »

Des conséquences nombreuses

De nombreuses régions du Québec ont également été frappées par le déluge : la région de Sainte-Anne-de-Bellevue a reçu 173 mm de pluie, et 130 mm se sont abattus sur L’Assomption, selon Environnement Canada.

Dans les Laurentides, des routes ont été lourdement endommagées par la pluie, dont la route 321 à Nominingue, selon des images publiées sur les réseaux sociaux par des résidants.

La Sûreté du Québec (SQ) n’a rapporté aucune collision majeure sur le réseau routier.

La Société de transport de Montréal (STM) a dit avoir composé avec « quelques retards » sur son réseau d’autobus en raison des accumulations d’eau, dans un courriel envoyé à La Presse. Des déroutages ont été mis en place pour les autobus circulant dans des zones les plus touchées par la pluie.

Des dizaines de vols nationaux et internationaux arrivant ou partant de l’aéroport Montréal-Trudeau ont été annulés ou retardés en raison des précipitations abondantes, selon l’administration aéroportuaire.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Plusieurs évènements ont également été annulés en raison des pluies torrentielles. Le festival Fierté Montréal a notamment annulé ses activités extérieures, comme la soirée 100 % Drag. Le festival Cigale à Québec a également annulé son spectacle de vendredi soir.

Des averses sont encore à prévoir à Montréal ce samedi, avertit Julien Chartrand, affirmant toutefois que « le système s’est largement affaibli ». Les vestiges de Debby se dirigent maintenant vers l’est du Québec, où elles frapperont cependant moins fort qu’à Montréal, selon le météorologue.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

Les restes de Debby devaient atteindre le Nouveau-Brunswick vendredi soir et déverser jusqu’à 40 millimètres de pluie jusqu’à samedi matin.

La tempête a touché terre pour la première fois lundi en Floride, avec la force d’un ouragan de catégorie 1, avant de poursuivre sa route vers le nord.

Au moins sept personnes ont perdu la vie aux États-Unis en lien avec le passage de Debby.

* Ces personnes ont préféré donner leur prénom seulement, car elles occupent des postes dans la fonction publique.