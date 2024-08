Les publicités omniprésentes d’Ozempic durant la diffusion des Jeux olympiques à Radio-Canada font vivement réagir sur les réseaux sociaux, tandis que des professionnels estiment « assez préoccupante » l’association entre le sport et ce médicament vanté comme coupe-faim par des influenceurs.

Que se passe-t-il ?

Depuis le 26 juillet, Ozempic figure parmi les commanditaires de la diffusion des Jeux olympiques de Paris à Radio-Canada, au côté de nombreuses autres entreprises comme Petro-Canada, Tanguay, RBC, Hydro-Québec et Toyota. Cette décision a fait vivement réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu’à surnommer l’évènement les « Jeux Ozempic ». Ozempic est un médicament de la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk indiqué dans le traitement du diabète de type 2, qui a bondi en popularité après avoir été vanté comme coupe-faim par des influenceurs. Le même médicament est approuvé pour la perte de poids par Santé Canada sous le nom de Wegovy chez les patients qui ont reçu un diagnostic médical d’obésité.

Ozempic comme commanditaire, une bonne idée ?

« Je suis le premier à dire qu’Ozempic est un médicament absolument formidable pour certaines personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Cela étant dit, je trouve ça assez préoccupant qu’on associe Ozempic avec les Jeux olympiques », dit Benoit Arsenault, professeur au département de médecine de l’Université Laval et coprésident de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme. Il estime qu’il faut arrêter de véhiculer des préjugés voulant que si on a un poids corporel élevé, c’est parce qu’on mange mal et qu’on ne fait pas de sport. « J’ai l’impression que c’est un peu ça le sous-texte que le diffuseur public nous envoie en nous bombardant de publicités d’Ozempic comme il le fait présentement », dit-il.

Ces publicités peuvent-elles influencer les téléspectateurs ?

« Quand on regarde les athlètes de haut niveau, on les admire, on se projette et on réfléchit à sa propre forme physique. J’ai peur que les gens fassent de fausses associations et pensent qu’ils ont besoin d’Ozempic », dit le Dr Émile Chênevert, médecin de famille à la clinique médicale Loretteville à Québec, qui dit éprouver un « certain malaise » devant ces publicités. Il remarque d’ailleurs une augmentation des demandes pour le médicament depuis l’omniprésence des publicités d’Ozempic ces derniers mois dans la sphère publique. « Les patients arrivent dans le bureau en demandant directement Ozempic plutôt qu’en demandant d’être encadrés pour une perte de poids. »

Quel pourrait être l’impact de ces publicités sur la population ?

« Ce qui est sous-entendu dans les annonces publicitaires comme Ozempic, c’est qu’on devrait être plus mince, ce qui peut sûrement influencer une population vulnérable aux troubles alimentaires », indique le psychologue et ancien directeur du Continuum des troubles de l’alimentation (CTA) de l’Institut Douglas, le Dr Howard Steiger. Il estime qu’on doit être prudent en ce qui concerne les publicités grand public sur les médicaments. « Les annonces médiatiques qui mettent l’accent sur la perte de poids peuvent induire les gens à avoir une insatisfaction corporelle », dit-il.

Peut-on tirer du positif des publicités d’Ozempic ?

« Je pense qu’il y a un effet positif de commanditer les Jeux olympiques, parce que ça peut augmenter l’éveil et la curiosité des gens par rapport au contrôle de leur maladie », estime de son côté la Dre Julie St-Pierre, pédiatre et lipidologue spécialisée en recherche sur l’obésité. Elle souligne également « un grand coup de marketing » de la part de l’entreprise. Bien qu’elle dise comprendre les arguments des personnes inquiètes, elle estime que la promotion de la malbouffe dans les évènements sportifs est « beaucoup plus catastrophique ».

Associer Jeux olympiques et Ozempic, une bonne décision de marketing ?

« Je ne suis pas très confortable avec cette association-là, mais je comprends l’aspect marketing », dit le professeur au département de management à HEC Montréal Benoit Séguin. Radio-Canada doit payer « des montants astronomiques » pour obtenir les droits de télédiffusion, ce qui nécessite des revenus, explique-t-il. « Et ce ne sont pas toutes les compagnies qui sont prêtes à mettre les sommes que Radio-Canada demande pour annoncer pendant les Jeux. » Ozempic n’est d’ailleurs pas un produit illégal : il a été approuvé par Santé Canada et respecte les règles de marketing des médicaments d’ordonnance. « Ils ont donc le droit de faire de la publicité », précise M. Séguin, qui admet toutefois avoir été surpris de la décision du diffuseur public. Au Canada, les médicaments d’ordonnance peuvent faire l’objet de publicité à condition que leur indication n’y figure pas.

Qu’en dit Radio-Canada ?

Radio-Canada soutient que c’est en grande partie grâce aux ententes commerciales qu’il conclut avec ses partenaires, comme Ozempic, qu’il peut présenter les Jeux olympiques et paralympiques. « Ces collaborations s’avèrent précieuses pour aider à atténuer les coûts considérables associés à la production et aux droits de diffusion », explique le directeur des relations avec les médias à CBC/Radio-Canada, Leon Mar. Il ajoute que chacune des publicités d’Ozempic diffusées pendant les Jeux a été approuvée en vertu du code publicitaire de Radio-Canada et du Code canadien des normes de la publicité. Elles ont également été approuvées par ThinkTV, un organisme indépendant d’autoréglementation au service des annonceurs.