(Williams Lake) Des plans visant à aider les saumons migrateurs à remonter la rivière Chilcotin, en Colombie-Britannique, jusqu’aux frayères sont en cours d’élaboration après qu’un glissement de terrain massif a créé un embâcle, mais les autorités attendront de voir si l’eau creuse une nouvelle voie pour les poissons, a annoncé Nathan Cullen, le ministre provincial de l’Eau, des Terres et de la Gestion des ressources.

Dirk Meissner La Presse Canadienne

M. Cullen a indiqué jeudi que l’embâcle a créé un nouveau « point d’étranglement » sur la rivière, qui pourrait entraver le déplacement du saumon rouge en amont, mais a spécifié que les poissons sont extrêmement résistants et font face à de nombreux défis lors de leur voyage vers les frayères.

Le plan du gouvernement pour aider les saumons, si nécessaire, survient alors que les Premières Nations du centre de l’intérieur affirment qu’elles mesurent les impacts du glissement de terrain, qui a bloqué la rivière Chilcotin pendant des jours avant que la rupture de l’embâcle et un torrent d’eau subséquent n’envoient des arbres et des débris en aval.

Lors d’une conférence de presse, M. Cullen a affirmé que le point étroit sur la rivière semble s’éroder, mais que la situation ne semble pas être à un point où les poissons peuvent passer.

« Nous avons un peu de temps, mais Mère Nature et le saumon sont incroyablement résilients et cela pourrait se résorber à mesure que l’eau deviendra plus propre et que ce blocage commencera à diminuer. »

Il a ajouté que les responsables du gouvernement travaillent avec les Premières Nations de la région et d’autres pour « préparer, essentiellement, un plan B ».

Lors d’un précédent glissement de terrain massif, en 2019 sur le fleuve Fraser à Big Bar, en aval de la rivière Chilcotin, les responsables ont dû attraper et transporter des saumons au-delà du site pour leur permettre de poursuivre leur migration.

Le chef Joe Alphonse, président de la tribu du gouvernement national Tsilhqot’in, a avancé que les évaluations des dommages étaient toujours en cours, mais que l’impact des eaux agitées sur les canaux de frai des saumons migrateurs suscitait de sérieuses inquiétudes.

Alors que la précieuse migration du saumon rouge devrait atteindre la rivière Chilcotin dans les prochains jours, il semble que le glissement de terrain et les eaux tumultueuses aient créé de nouveaux obstacles difficiles pour les poissons en route vers les zones de frai, a-t-il mentionné dans une entrevue, jeudi.

« Ce n’est pas complètement bloqué », a précisé M. Alphonse à propos du point d’étranglement. « Il s’agit probablement d’un saut de quatre ou cinq pieds qu’ils devront franchir. La pression est importante et l’élévation est assez raide ».

Sites autochtones dévastés par les eaux

La Première Nation de Williams Lake a affirmé jeudi que certains sites de villages patrimoniaux datant de 4 000 ans ont été emportés lorsque la rivière Chilcotin a creusé les berges, tandis que le gouvernement national Tsilhqot’in a déploré que des voies de migration critiques du saumon ont été gravement endommagées et que la menace de nouveaux glissements de terrain subsiste.

Le glissement de terrain au sud de Williams Lake, qui a endigué la rivière Chilcotin, la semaine dernière, a formé un embâcle qui s’est rompu lundi et a envoyé des torrents d’eau, des arbres abattus et des débris en aval du fleuve Fraser, qui traverse le Lower Mainland jusqu’au détroit de Géorgie.

« Nous sommes reconnaissants que le glissement de terrain n’ait pas causé de dommages catastrophiques, mais nous sommes profondément attristés par la perte potentielle d’une histoire Secwepemc irremplaçable », a indiqué un communiqué diffusé après une visite aérienne de la zone de glissement de terrain et d’inondation par le chef de Williams Lake, Willie Sellars.

« Nous gardons l’espoir qu’une fois la situation stabilisée, des artefacts, des histoires et des connaissances précieux des Secwepemc seront encore découverts », a-t-il souhaité.

M. Sellars a souligné que la documentation et la préservation des sites historiques le long de la rivière seront abordées lorsque la zone pourra être réutilisée en toute sécurité, mais la priorité immédiate est d’aider le saumon.

« Il faut agir rapidement, a-t-il plaidé en entrevue. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour collaborer et nous assurer que nous aurons du poisson pour nos générations futures et que nous aurons du poisson quatre ans après le retour de ces poissons ».

Restrictions demandées

Plus tôt cette semaine, les Tsilhqot’in ont lancé un groupe de travail d’urgence sur le saumon pour demander à tous les niveaux de gouvernement, y compris les États américains, de prendre des mesures pour préserver les stocks de saumon rouge et de saumon quinnat.

M. Alphonse a appelé le ministère des Pêches à introduire des restrictions « automatiques » sur la pêche sportive et commerciale afin de protéger le saumon de la rivière Chilcotin et du lac Chilko.

Le ministère des Pêches a déclaré dans un communiqué mardi que, sur la base du calendrier historique, la majorité des saumons quinnats adultes qui reviennent dans la rivière Chilcotin cette saison ont migré au-delà du site de glissement avant le glissement de terrain de la semaine dernière.

Il a également indiqué que la plupart des saumons rouges adultes devraient arriver au confluent des rivières Chilcotin et Fraser vers la troisième semaine d’août, et le coho pas avant le début de l’automne.

Le ministère des Pêches n’était pas immédiatement disponible jeudi pour commenter les migrations de saumon.

Risques

M. Alphonse a relevé qu’il semble également qu’une grande partie de la zone riveraine de la rivière Chilcotin au canyon Farwell reste instable et que de fortes pluies pourraient déclencher un autre glissement de terrain.

Les communautés en aval du fleuve Fraser à Lillooet, Lytton et Boston Bar ont signalé des niveaux d’eau plus élevés, similaires à ceux du ruissellement printanier, après le déversement de l’eau, ainsi que la présence de billes de bois et de débris.

Aucune inondation n’a été signalée.

Connie Chapman, directrice exécutive de la direction de la gestion de l’eau de la Colombie-Britannique, a confirmé jeudi que le débit de la rivière Chilcotin était revenu aux conditions d’avant le glissement de terrain, mais que l’eau contenait toujours des niveaux élevés de sédiments.

Elle a ajouté qu’on estimait que le volume de débris qui s’écoulait dans les rivières Chilcotin et Fraser était d’environ 60 000 mètres cubes, dont environ 30 000 mètres cubes étaient retenus dans une zone de piégeage à Agassiz.

La stabilité des berges le long de la Chilcotin demeure également une préoccupation et des débris d’arbres sont toujours signalés dans la rivière Chilcotin et le fleuve Fraser.