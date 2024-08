(Ottawa) Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) – un ministère qui a la responsabilité d’attribuer plus de 20 milliards de dollars en contrats par année au nom du gouvernement fédéral – demande à ses milliers d’employés de montrer patte blanche.

L’histoire jusqu’ici 29 avril 2020 : L’application ArriveCAN est lancée durant les premiers mois de la pandémie de COVID-19 pour permettre aux voyageurs d’y entrer leur statut vaccinal. 12 février 2024 : La vérificatrice générale publie un rapport dévastateur sur les dépassements de coûts entourant l’application ArriveCAN, mettant en cause les entreprises GC Strategies et Dalian, entre autres. 28 février 2024 : On apprend que le président et fondateur de Dalian Enterprises inc., David Yeo, a cumulé le titre de consultant de cette firme et celui de fonctionnaire au ministère de la Défense pendant un certain temps. 15 mars 2024 : Services publics et Approvisionnement Canada envoie un courriel à l’ensemble de ses employés, leur demandant de dévoiler s’ils ont des emplois rémunérés à l’extérieur du ministère ou s’ils ont des intérêts dans une entreprise. Le but est d’éviter des conflits d’intérêts.

Dans la foulée du scandale ArriveCAN, SPAC a demandé à ses employés de divulguer s’ils occupent un autre emploi rémunéré en dehors du ministère, ou s’ils sont propriétaires d’une entreprise, que ce soit de manière autonome ou en partenariat.

L’objectif de cette démarche était de s’assurer que les fonctionnaires au service du ministère, qui peuvent être appelés à prendre des décisions sur de nombreux contrats, évitent de se placer en situation de conflit d’intérêts.

La Presse a récemment obtenu un courriel qui a été envoyé à tous les employés en mars par une agente du Centre d’expertise sur les valeurs, l’éthique et la prévention du harcèlement et de la violence.

« Comme vous le savez, au cours des derniers mois, et tout particulièrement ces dernières semaines, SPAC a suscité un grand intérêt public et l’attention des médias. Nous savons que les employés de SPAC font preuve de la plus grande intégrité lorsqu’il est question du respect des valeurs et de l’éthique du secteur public », écrit l’agente Catherine Dolan dans le courriel en question.

Toutefois, le mandat de SPAC, de par sa nature même, présente des risques plus grands en ce qui a trait aux conflits d’intérêts perçus ou réels. Extrait d’un courriel envoyé aux employés de SPAC

« Il est donc primordial que nous veillions au respect du Code de valeurs et d’éthique du secteur public et de la Directive sur les conflits d’intérêts du Conseil du Trésor, car non seulement nous préviendrons ainsi les situations de conflit d’intérêts, mais aussi nous éviterons toute apparence de conflit d’intérêts qui pourrait venir ternir la réputation de l’organisation et de ses employés », ajoute-t-elle dans son courriel bilingue.

Elle a aussi expliqué que les employés du ministère ont l’obligation de dévoiler s’ils ont des actifs, des passifs ou des relations personnelles qui pourraient présenter « un risque de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel ».

Dans un courriel à La Presse, SPAC a indiqué que ce courriel a été envoyé à la mi-mars et que la démarche visait à rappeler aux employés « leurs responsabilités à titre de fonctionnaire ».

Le Ministère a précisé avoir reçu des réponses de plus de 18 000 employés, dont 11 % environ ont déclaré des activités extérieures.

« La grande majorité des réponses étaient des confirmations ou des mises à jour de déclarations ayant déjà été soumises. Une grande partie des activités externes déclarées par les fonctionnaires à SPAC se retrouve dans le domaine des organisations à but non lucratif, bénévoles et communautaires, le secteur de l’hôtellerie et de services, ainsi que les réservistes avec les Forces armées et les gens impliqués avec les cadets », a expliqué Michèle LaRose, porte-parole de SPAC.

Le cas Dalian

SPAC a décidé d’envoyer ce courriel après que les médias notamment eurent rapporté le cas du président et fondateur de Dalian Enterprises inc., David Yeo, qui a cumulé le titre de consultant et celui de fonctionnaire au ministère de la Défense pendant un certain temps. Dalian, qui ne compte que deux employés, a en effet obtenu plus de 3 millions de dollars en contrats de ce même ministère au cours des dernières années.

Après GC Strategies, qui a reçu pas moins de 19 millions dans le cadre du projet de développement de l’application ArriveCAN, Dalian est la firme de consultants qui a obtenu les plus gros contrats, soit près de 8 millions, selon un rapport dévastateur de la vérificatrice générale publié au début de l’année.

D’ailleurs, le bureau de la vérificatrice générale a aussi été ébranlé par une controverse en raison du double emploi de certains de ses employés. En effet, deux employés du bureau de Karen Hogan – le chien de garde du gouvernement – ont été congédiés en mars après avoir reçu une double rémunération, à titre de fonctionnaires et comme contractuels.

Rappelons que l’application ArriveCan, qui a été utilisée à la frontière pour appliquer les mesures sanitaires pendant la pandémie, devait coûter environ 80 000 $ aux contribuables. Or les nombreux changements apportés à l’application ont fait en sorte que les coûts ont grimpé en flèche pour atteindre 59,5 millions.

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse