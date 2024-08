(Vancouver) Les ministres de la Défense du Canada et de l’Australie affirment que leurs pays sont confrontés à des défis similaires dans une ère de volatilité mondiale sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, et que le renforcement de la coopération est essentiel pour éviter les conflits.

Darryl Greer La Presse Canadienne

Le ministre de la Défense Bill Blair et son homologue australien, Richard Marles, ont annoncé un accord visant à renforcer les relations de leurs pays, ainsi que leur capacité collective à répondre à tout, des défis mondiaux aux cybermenaces malveillantes.

« Le Canada et l’Australie sont tous deux des pays du Pacifique, et la sécurité de l’Indo-Pacifique est cruciale pour la sécurité de nos deux pays. Aujourd’hui, cette sécurité est mise à l’épreuve de plusieurs manières importantes et difficiles », a affirmé M. Blair lors d’une conférence de presse, jeudi.

« La Chine poursuit le renforcement militaire le plus ambitieux de toutes les nations depuis la Seconde Guerre mondiale, et elle cherche à remodeler le système international pour faire avancer ses propres intérêts », a ajouté le ministre.

M. Marles, qui est également vice-premier ministre de l’Australie, est à Vancouver pour une réunion bilatérale avec M. Blair, et les ministres ont engagé leurs forces armées à travailler ensemble alors que les actions hostiles de la Chine en mer de Chine méridionale et de la Russie en Europe de l’Est continuent de mettre à l’épreuve l’ordre mondial.

« Notre souveraineté dans l’Arctique canadien est remise en cause par un certain nombre d’adversaires potentiels, la Russie et la Chine en particulier, mais pas exclusivement, a indiqué M. Blair. C’est très similaire à ce que nous voyons dans l’Indo-Pacifique. »

Dans une déclaration commune, les deux pays ont réitéré leur soutien à une Ukraine indépendante et ont réaffirmé un appel à un cessez-le-feu à Gaza.

M. Blair affirme que les pays étroitement alliés se « préparent à éviter la guerre », faisant preuve d’unité face à des adversaires comme la Chine et la Russie, dont les actions vont à l’encontre des « intérêts mondiaux de maintien d’un environnement pacifique ».

M. Marles ajoute que la coopération entre le Canada et l’Australie vise à dissuader les acteurs hostiles, et qu’éviter les conflits est « au premier plan » de leurs stratégies respectives, alors que les deux pays cherchent à comprendre et à répondre aux menaces dans l’Indo-Pacifique et ailleurs.

Il a déclaré que « l’ordre mondial fondé sur des règles est plus sous pression aujourd’hui qu’à aucun autre moment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ».

M. Marles a souligné que l’alliance de la Russie avec la Chine à la veille de l’invasion de l’Ukraine était un signal d’alarme quant à l’interdépendance des théâtres de conflit mondiaux.

« Soudain, un conflit en Europe de l’Est est devenu profondément pertinent pour nous dans l’Indo-Pacifique, a-t-il pointé. Nous vivons dans un monde où il y a de la fragilité et où l’Indo-Pacifique est très pertinent ».

M. Marles a également mentionné que le Canada et l’Australie ont travaillé pour « comprendre les défis stratégiques auxquels nous sommes confrontés, et donc le type de force de défense que nous devons construire pour relever ces défis ».