(Ottawa) Plus de trois décennies après que les dirigeants autochtones du nord de l’Alberta ont réclamé du financement pour déterminer si la pollution causée par les sables bitumineux rendait leur population malade, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il financera une étude à cet effet.

Mia Rabson La Presse Canadienne

« Cela aurait dû être fait il y a 32 ans, peut-être 40 ans », a déploré Billy-Joe Tuccaro, chef de la Première nation crie Mikisew. « Nous savons qu’il se passe quelque chose dans cette communauté. Nous ne pouvons pas le localiser, ni quoi que ce soit, par rapport à ce qui se passe réellement. »

Des études ont déjà montré des taux plus élevés de cancer dans les communautés situées le long des rives du lac Athabasca. Le lac est alimenté par la rivière Athabasca, qui traverse la région où se trouvent la plupart des mines de sables bitumineux du Canada. En 2009, une étude de l’Alberta Health a identifié un problème potentiel et a indiqué qu’une enquête plus approfondie était nécessaire pour en circonscrire la cause.

D’autres études ont révélé des niveaux dangereux d’arsenic, de mercure et d’hydrocarbures dans l’eau de la région, ainsi que dans les poissons, les sédiments et la faune environnante.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE La rivière Athabasca

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a visité la région cette semaine. Les dirigeants de la Première Nation Chipewyan d’Athabasca, de la Première Nation crie Mikisew et de la Nation métisse de Fort Chipewyan lui ont fait visiter leurs terres et lui ont partagé certaines de leurs préoccupations.

M. Guilbeault a déclaré, lors d’une conférence de presse virtuelle mardi soir, que l’étude, financée à hauteur de 12 millions sur une décennie, permettra de retracer les contaminants potentiels provenant de l’exploitation des sables bitumineux afin de mieux comprendre les impacts à long terme sur la santé et l’environnement.

« J’ai entendu haut et fort que les membres de la communauté devaient savoir quels impacts signifie pour eux le fait de vivre en aval des sables bitumineux », a-t-il souligné.

Incident dénoncé

« J’ai entendu des histoires de problèmes de santé, de taux de cancer très élevés, d’inquiétudes concernant les contaminants présents dans l’eau, et depuis la mine Kearl, ces inquiétudes se sont exacerbées. »

M. Guilbeault a fait référence à une nouvelle il y a 18 mois selon laquelle les bassins de résidus de la mine de sables bitumineux de Kearl, près de Fort McMurray, en Alberta, s’infiltraient dans les eaux souterraines depuis des mois. Les étangs contiennent des produits chimiques toxiques, notamment du mercure, du benzène et de l’arsenic. Cette nouvelle n’a été annoncée qu’après la découverte d’une autre fuite dans un étang de confinement de Kearl, bien que la société affirme que la majeure partie de cette fuite a été captée avant qu’elle ne cause des dommages.

Des documents déposés plus tard par l’Impériale ont montré que les infiltrations des bassins de résidus étaient prévues lors de leur conception et qu’elles étaient documentées depuis des années.

Dans une déclaration écrite mercredi, la porte-parole de l’Impériale, Christine Randall, a déclaré que l’entreprise soutenait et participerait à l’étude « pour améliorer la compréhension et renforcer la confiance de nos communautés à l’égard de notre industrie ».

« L’Impériale regrette les incidents survenus à son installation de sables bitumineux de Kearl en 2023, a reconnu Mme Randall. Les mesures d’atténuation mises en place fonctionnent et toutes les données de surveillance continuent de démontrer qu’il n’y a aucune indication d’impacts négatifs sur la faune locale ou les populations de poissons dans les réseaux fluviaux à proximité, et qu’il n’y a aucun risque pour l’eau potable pour les communautés locales. »

Dans une mise à jour publiée mercredi, la société a annoncé qu’elle avait pris davantage de mesures pour contrôler les infiltrations du site de Kearl, notamment une surveillance plus stricte au nord de la zone limite de la mine. Kearl indique avoir détecté des eaux souterraines peu profondes au-dessus des lignes directrices de contrôle à 150 mètres de la limite, et dans des eaux souterraines plus profondes, à environ un kilomètre au nord. Des informations ont été partagées avec les communautés, a indiqué la société.

Depuis février 2023, la société a triplé le nombre de puits de pompage et de surveillance pour lutter contre les infiltrations, avec plus de 800 puits de surveillance désormais en service.

Effort de réconciliation

Kendrick Cardinal, président de la Nation métisse de Fort Chipewyan, a avancé mardi que le financement de la nouvelle étude « en dit long » sur l’engagement du gouvernement fédéral en faveur de la réconciliation.

« Il est important que nous tenions l’industrie responsable de ce qui se passe dans notre communauté, a poursuivi M. Cardinal. Ils ont créé un style de vie différent ici. Les choses ont radicalement changé. »

M. Cardinal a indiqué que, compte tenu de la façon dont la nature fonctionne, il faudra 10 ans avant que le véritable impact du déversement de Kearl ne soit connu. Et il a ajouté que l’étude était nécessaire parce que l’incident de Kearl n’était qu’un évènement parmi d’autres.

« Donc, juste pour garder cela à l’esprit, nous ne pouvons pas continuer à pointer du doigt un seul composant, a-t-il ajouté. Il y a plusieurs moteurs en marche ici et il y a des moteurs qui fonctionnaient bien avant l’arrivée de l’Impériale. Jusqu’à ce que nous découvrions vraiment quelle en est la cause, alors seulement nous serions en mesure de résoudre ces problèmes. Mais d’ici là, c’est un pas en avant. »

Une meilleure réglementation

Bien que la période de 10 ans de l’étude soit longue, M. Guilbeault a fait savoir que des travaux sont déjà en cours pour mieux réglementer les rejets des sables bitumineux et qu’un groupe de travail Couronne-Autochtones étudie ce qu’il faut faire avec les bassins de résidus existants.

« J’ai déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il ne pourrait y avoir de nouveaux permis pour les problèmes liés aux bassins de décantation tant que nous n’aurons pas trouvé de solutions aux bassins de décantation existants », a rappelé le ministre Guilbeault.

Quant à ce qui se passerait si l’étude révélait que les sables bitumineux avaient un impact sur la santé de la communauté, le gouvernement devrait agir davantage.

M. Guilbeault a dit espérer que la province et les entreprises travailleront ensuite avec le gouvernement fédéral « pour mettre en place des mesures encore plus strictes d’un point de vue environnemental et sanitaire ».

« Je pense que ce serait la seule ligne de conduite raisonnable », a-t-il insisté.