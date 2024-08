Fortes pluies attendues dans les prochains jours en Ontario et au Québec

Les vestiges de la tempête tropicale Debby, qui remonte la côte est des États-Unis depuis une dizaine de jours, et une dépression provenant de l’Ouest pourraient entraîner de fortes pluies en Ontario et au sud du Québec pour le reste de la semaine.

La tempête tropicale Debby, qui fait des dégâts majeurs sur la côte est des États-Unis depuis plusieurs jours, pourrait induire de fortes pluies jusqu’en Ontario et au sud du Québec pour le reste de la semaine, avertit Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial, publié ce mercredi.

Les vestiges de la tempête, couplés à une dépression provenant de l’Ouest, pourraient possiblement entraîner de fortes pluies dans l’est de l’Ontario, de jeudi soir jusqu’à vendredi. Les quantités de pluie pourraient possiblement dépasser les 50 mm.

De fortes pluies (50 à 100 mm sur 24 h) sont également attendues pour le sud du Québec, entre vendredi et samedi. « Cela pourrait commencer dès vendredi matin à Montréal, puis remonter vers Québec, Rimouski et atteindre Gaspé en fin d’après-midi », souligne Nicholas Elder, météorologue à Environnement Canada.

Les averses les plus fortes surviendraient vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi. Certaines régions pourraient même recevoir plus de 100 mm de précipitations.

Un scénario « complexe »

Cependant, « les vestiges de la tempête tropicale vont interagir avec la dépression provenant des Prairies, ce qui complexifie la prévision des précipitations », avertit Nicholas Elder. De l’incertitude demeure donc vis-à-vis des quantités maximales prévues, et des secteurs qui seront les plus fortement touchés.

Les quantités de pluie prévues pourraient donc évoluer dans les prochaines heures, et des avertissements de pluie seront éventuellement émis au fur et à mesure que la confiance dans les prévisions augmentera.

De fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont également possibles dans les basses terres.

À New York, les autorités ont demandé aux habitants des appartements en sous-sol de se préparer à quitter leur logement en raison des fortes pluies prévues. En moins de quatre heures, il est tombé jusqu’à 15 centimètres de pluie dans certaines régions du New Jersey.

De telles mesures ne sont cependant pas envisagées « pour l’instant » pour le Québec, a indiqué Nicholas Elder.

Avec des informations de l’Associated Press