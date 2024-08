Les gens de Drummondville ont compris quelque chose. Si on veut des immigrants, on ne pourra pas avoir beaucoup de succès en attirant ceux qui se sont installés à Montréal. Il faut les recruter directement à l’étranger.

Cette recette, mise au point par Drummond économique, l’organisme de développement de la ville, a porté ses fruits. La population est passée, depuis 2021, de 79 000 à 83 000, en grande partie grâce à l’immigration. Et cela ne transforme pas seulement la démographie de la ville, ça change également son visage.

Aujourd’hui, les nouveaux venus du Cameroun, de la Colombie, du Congo, du Maroc, du Mexique ou de la Tunisie sont partout : dans les rues, les supermarchés, les usines, les hôtels, les loisirs…

Jean Eumatiel Bossicot a ouvert l’épicerie haïtienne Marché Agapè, rue Saint-Jean, en plus de travailler comme préposé aux bénéficiaires.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le dépanneur latino rue Saint-Jean, à Drummondville

Mais il n’est pas seul dans ce quartier de la ville, qui abritait traditionnellement les ouvriers. Sur deux coins de rue, en face du marché public, on trouve un restaurant cambodgien, Délice Chhouk Tep, la Tienda latina, un dépanneur latino, la Casa Que bola, un restaurant cubain, Casa Latina, une épicerie latino-américaine, le Centre islamique de Drummondville, l’Épicerie exotique Kanya et le restaurant Africa Kwabo, qui entourent des établissements plus traditionnels, comme la pizzeria Maxime, les bureaux de la société Saint-Jean-Baptiste, le Magasin général Saint-Joseph ou le guichet Desjardins.

M. Bossicot habitait à Montréal avant de déménager à Drummondville.

Mais la plupart des immigrants ne viennent pas de la métropole. En fait, ils sont de plus en plus nombreux à arriver directement en région, avec un permis de travail fermé ou un permis d’études, sans passer par Montréal. Beaucoup sont recrutés par des entreprises qui ne parviennent pas à pourvoir localement des postes vacants. Celles-ci peuvent toutefois compter sur l’appui de Drummond économique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Julie Biron, directrice de l’attraction de talents à Drummond économique

Avant la pandémie, nos entreprises avaient des défis importants d’attraction de main-d’œuvre. On a décidé de les épauler dans le recrutement. Julie Biron, directrice de l’attraction de talents à Drummond économique

Mais les choses ont rapidement changé. « On ne savait pas que l’immigration allait prendre une aussi grande place », rappelle-t-elle. La réalité d’aujourd’hui, c’est qu’une ville comme Drummondville carbure maintenant à l’immigration pour assurer son développement et le succès de ses entreprises.

Dans les dernières années, Drummond économique a joué un grand rôle dans le recrutement et la rétention de ces travailleurs, et a ainsi développé un savoir-faire qui a été mis au service d’autres régions du Québec. L’organisme donne par exemple un coup de main pour le recrutement de l’usine de Northvolt.

Mais pour y parvenir, il a fallu affiner la stratégie. « On rêvait encore d’attirer des gens qui sont déjà ici. Mais faire déménager des gens, au Québec, quand tout le monde vit la même situation, c’est peine perdue. Pour être honnête, faire déménager des gens de Montréal, ce n’est pas simple. C’est beaucoup d’énergie et pas de rendement. »

Dans les dernières années, 700 entreprises ont participé à l’une ou l’autre des missions à l’étranger de Drummond économique, organisées en partenariat avec le ministère de l’Immigration du Québec.

Mais si l’attraction est essentielle, son complément incontournable, c’est la rétention. Il ne faut pas seulement attirer les immigrants, il faut les garder et déployer des efforts pour qu’ils deviennent les résidents permanents de demain, et qu’ils peuplent les régions. Cela exige des services d’accueil personnalisés, des activités d’intégration, une formation pour les entreprises, la publication d’un guide des bonnes pratiques…

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Achref Khalij a été recruté par Rasakti comme machiniste.

Rasakti, spécialisée dans l’usinage et la fabrication de composantes pour l’industrie aéronautique, a recruté 53 travailleurs étrangers depuis 2019. Son taux de rétention est de 75 %. « C’est important de diversifier les pays pour que tout le monde apprenne à se parler », explique le propriétaire, André Roseberry. Les nouveaux arrivants sont accueillis à l’aéroport, accompagnés dans la recherche d’un logement, formés et conseillés.

« Parce que nous, on veut que ça marche à la fin, affirme Mme Biron. On est en région, mais pas tant que ça. »

La tentation d’aller à Montréal est grande. C’est juste à une heure de route. Donc, il faut que les travailleurs étrangers se fassent des réseaux. On essaie vraiment d’être créatifs. Julie Biron, directrice de l’attraction de talents à Drummond économique

Ces efforts sur le terrain sont à mille lieues du débat politique. Pendant que les politiciens s’inquiètent du nombre de résidents non permanents, une région comme Drummondville en veut encore plus et, surtout, souhaite qu’ils restent pour toujours.

« L’année passée, à Drummondville, on a fait 202 accueils de travailleurs étrangers, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Colombie, de Madagascar et de 20 autres pays. Il y avait 17 familles, 16 couples et beaucoup de célibataires », précise Éric Marchesseault, coordonnateur à l’accueil et à la rétention des travailleurs étrangers.

« Nous, on veut des gens qui vont s’ancrer ici, ajoute Mme Biron. On n’est pas dans le saisonnier. On est dans une perspective de développement économique. »

Ça tombe bien. C’est aussi ce que cherchent les immigrants temporaires qui acceptent de venir combler des besoins de main-d’œuvre ou de suivre des formations sur les bancs d’école.

Silvana Tovar, 43 ans, est arrivée du Brésil, en octobre 2020, avec son mari, ingénieur informatique, recruté par CGI.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Silvana Tovar

C’était notre choix de vivre à l’extérieur de Montréal, pour le français, la qualité de vie, l’absence de trafic. Silvana Tovar

Avocate dans son pays, Silvana travaille aujourd’hui à l’accueil des nouveaux immigrants à Drummondville. Pour elle et son mari, Drummondville, « c’est le rêve ».

« J’ai vécu dans d’autres villes et les gens, ici, sont vraiment différents, spécialement avec les immigrants, confie-t-elle. Ils sont patients, même si on parle mal français. Ils sont généreux, ils ont la volonté de nous aider à nous intégrer. Les gens sont vraiment pro-immigration. »

Shelly Barbosa, 29 ans, vient aussi du Brésil. Elle est arrivée à Drummondville en décembre 2021 avec un permis d’études pour faire un DEP en secrétariat. Ça fait maintenant un an qu’elle travaille comme adjointe administrative.

« Drummondville, pour moi, c’est associé à “famille”. C’est vraiment ma ville », explique-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Shelly Barbosa

J’habitais dans une petite ville au Brésil où tout pouvait se faire à pied. Ici, c’est la même chose, mais, en plus, c’est sécuritaire. Je peux sortir seule, habiter seule. Shelly Barbosa

Joaquim Larriva, 39 ans, lui, vient de l’Équateur. « On est tombés en amour avec la région », dit-il en parlant de Drummond, où il est déménagé l’an dernier, avec sa femme et leurs deux filles, après sept ans à Québec.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Joaquim Larriva vient de l’Équateur. Il vit à Drummondville avec sa femme et ses deux filles.

Notre rêve était d’acheter une maison. Après la COVID-19, les prix ont presque doublé à Québec, mais ici, après quelques mois, on a acheté une belle maison. Joaquim Larriva

« Le coût de la vie, l’accès à des activités pour les enfants, c’est beaucoup moins cher, poursuit-il. La famille, la nourriture me manquent un peu, mais pas tant… »