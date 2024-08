(Toronto) Frank Stronach, l’homme d’affaires milliardaire accusé d’avoir agressé sexuellement 10 personnes, a brisé son silence dans une entrevue à l’émission de CBC The Fifth Estate.

La Presse Canadienne

Dans des extraits diffusés par le réseau public, l’homme de 91 ans allègue que ces personnes ont déposé des plaintes contre lui pour lui prendre son argent.

The Fifth Estate a également diffusé des extraits d’un entretien avec l’une des 10 victimes présumées, qui affirme avoir été violée par Stronach en 1980, alors qu’elle avait 20 ans et qu’elle travaillait comme toiletteuse pour chevaux dans l’une de ses écuries.

Stronach a été initialement accusé en juin de cinq infractions sexuelles impliquant trois personnes, puis de huit autres accusations impliquant sept personnes.

Des documents judiciaires montrent que les accusations comprennent le viol, la tentative de viol, l’attentat à la pudeur, la séquestration et l’agression sexuelle, et concernent des incidents présumés remontant à 1977 et aussi récemment que cette année.

Dans l’entrevue accordée à CBC, Stronach affirme que l’état de l’économie pourrait motiver les personnes qui l’accusent.

« C’est la pauvreté, tel est le problème », a-t-il déclaré.

La femme interviewée par CBC, qui a caché son identité, affirme avoir été violée par Stronach et que cela l’a éteinte.

« J’avais laissé (cela) s’envenimer pendant très longtemps », a-t-elle ajouté.

Frank Stronach est devenu l’une des personnes les plus riches du Canada en tant que fondateur du géant de pièces automobiles Magna.