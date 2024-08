(Williams Lake) C’est une ministre de la Gestion des urgences « reconnaissante » qui a affirmé que la menace d’une inondation catastrophique le long de la rivière Chilcotin et du fleuve Fraser, en Colombie-Britannique, semble avoir été écartée lorsqu’un immense lac s’est écoulé au-dessus d’un glissement de terrain.

La Presse Canadienne

Bowinn Ma a déclaré que des eaux élevées, similaires aux conditions de ruissellement printanier, sont observées en aval le long de la rivière Chilcotin et du fleuve Fraser, mais que des risques subsistent toujours en raison du puissant courant transportant des arbres et d’autres débris, tout en grugeant de grandes parties du paysage.

« Le risque d’un scénario catastrophe a considérablement diminué, mais nous ne sommes pas encore hors de danger », a-t-elle insisté mardi lors d’une conférence de presse. « Je suis extrêmement reconnaissante que le pire des cas ne se soit pas produit. »

Le glissement de terrain de la semaine dernière à Farwell Canyon, situé à environ 22 kilomètres au sud de Williams Lake, a endigué la rivière Chilcotin et créé un lac d’environ 11 kilomètres de long derrière le glissement.

L’eau a commencé à couler sur et à travers les débris lundi, creusant un canal d’environ 15 mètres à travers l’embâcle, avant de s’élargir avec des débits d’eau augmentant d’heure en heure.

L’eau devrait s’écouler mardi soir au-delà des municipalités de Lytton et de Boston Bar dans le canyon du Fraser, pour atteindre Hope, située à environ 150 kilomètres à l’est de Vancouver, tôt mercredi, a annoncé Mme Ma.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois, a-t-elle prévenu. Il nous reste encore quelques heures pour que l’eau s’écoule derrière l’embâcle et nous devons ensuite prendre le temps d’évaluer l’évolution du paysage après cet évènement. »

La ministre a ordonné que les citoyens restent à l’écart du glissement et des zones d’inondation potentielles en raison du risque de rupture des pentes et d’être emporté par l’eau.

Des impacts sur le saumon

Le chef autochtone Joe Alphonse, dont la nation dépend du saumon de la rivière, s’est dit mardi « soulagé » que l’embâcle créé par le glissement de terrain se soit brisé et « nous espérons et prions pour que cela ne cause pas trop de dégâts aux biens et aux personnes en aval de chez nous ».

Au moins une cabane patrimoniale a été emportée sur les rives de la tumultueuse rivière Chilcotin lorsque l’eau a commencé à couler au-dessus de la zone de glissement de terrain lundi, a rapporté M. Alphonse, président de la tribu du gouvernement national Tsilhqot’in.

« Vous ne pouvez pas manipuler Mère Nature, a-t-il prévenu lors d’une conférence de presse. Nous devons continuer à surveiller la rivière. Il y a beaucoup de travail à faire ici. »

M. Alphonse craint que le glissement et les dommages causés par les eaux tumultueuses puissent avoir un impact sur les migrations critiques de saumons se dirigeant vers les zones de frai, en amont de la rivière Chilcotin et du lac Chilko.

Il a déclaré que la précieuse remontée du saumon rouge devrait arriver à la rivière Chilcotin au cours des prochains jours, tandis que certains chinooks sont passés par la zone du glissement, mais que d’autres sont toujours dans la rivière en aval du glissement.

« Nous avons besoin de bétail sauvage, a réitéré M. Alphonse. Nous avons toujours mangé du saumon sauvage, de l’orignal sauvage et du cerf sauvage. Nous dépendons du saumon sauvage. Lorsque vous vivez au seuil de la pauvreté, vous ne pouvez pas vous permettre d’acheter de la nourriture dans un magasin de produits naturels. »

Il a demandé au ministère des Pêches d’introduire des restrictions « automatiques » sur la pêche sportive et commerciale afin de protéger le saumon de la rivière Chilcotin et du lac Chilko.

« Nous ne voulons pas entendre d’excuses pour la course au lac Chilko. Nous voulons du leadership et des solutions », a plaidé M. Alphonse.

Le ministère des Pêches a déclaré mardi dans un communiqué que, sur la base du calendrier historique, il estime que la majorité des saumons quinnat adultes retournant dans la rivière Chilcotin cette saison ont migré au-delà du site du glissement avant le glissement de terrain de la semaine dernière.

Le ministère a également indiqué que la majorité des saumons rouges adultes devraient arriver au confluent de la rivière Chilcotin et du fleuve Fraser vers la troisième semaine d’août, et les saumons cohos plus tard cet automne.

Espérer le meilleur et se préparer au pire

M. Alphonse a déploré que le gouvernement n’ait pas fait suffisamment d’efforts pour travailler avec les Tsilhqot’in pour surveiller la situation du glissement de terrain, choisissant plutôt de « semer la peur chez tout le monde. Nous n’avons pas besoin d’eux sur notre territoire en ce qui me concerne. Faites le tour, nous leur dirons de rester dehors. »

Mme Ma a souligné que l’approche de la province face au glissement de terrain impliquait d’espérer le meilleur et de se préparer au pire.

« Ce que nous avons fait, c’est ce que les Britanno-Colombiens attendaient de nous », a-t-elle répliqué.

« Nous avons mobilisé les ressources dont nous avions besoin pour acquérir une compréhension approfondie de la situation du glissement de terrain, modélisé des scénarios et préparé des scénarios allant du pire des cas à un scénario optimiste ou plus optimiste. »