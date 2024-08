Le gouvernement du Canada demande à ses citoyens d’éviter tout voyage en Israël en raison de « risques accrus d’attaques ».

« La situation en Israël reste volatile et imprévisible en raison de la violence et de l’intensification des affrontements entre Israël et les terroristes basés au Liban […]. Ces attaques sont liées à l’opération militaire en cours dans la bande de Gaza et pourraient mener à une escalade des hostilités en Israël », écrit le gouvernement canadien sur son site internet.

Le conflit en cours pose un risque important pour la sécurité, « même si vous n’êtes pas près des lignes de front », souligne Ottawa. Les attaques peuvent également perturber le transport aérien.

Le gouvernement suggère aux Canadiens qui se trouvent en Israël malgré l’avertissement d’éviter tout voyage à moins de 5 km de la frontière avec le Liban, de suivre les médias pour être informé de l’évolution de la situation et d’identifier l’emplacement de l’abri anti-bombe le plus proche. S’il n’y en a pas, les citoyens devraient s’abriter dans une structure solidifiée loin des fenêtres lorsque les sirènes d’alerte de raid aérien sont activées.

Le Canada recommande également aux voyageurs de suivre les instructions des autorités locales, en ce qui a trait aux sirènes d’alerte aérienne et aux ordres d’évacuation, et de télécharger une application d’alerte pour recevoir des informations et des instructions détaillées, tel que Home Front Command.

Ottawa décourage également les Canadiens de se rendre dans la bande de Gaza, où la situation est « extrêmement dangereuse ». Il précise que sa capacité à fournir des services consulaires aux Canadiens dans la région est extrêmement limitée. Le gouvernement canadien demande aussi à ses citoyens d’éviter la Cisjordanie, où les « tensions et la violence demeurent élevées ».