Cet été, retrouvez des personnalités qui ont occupé le devant de la scène au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, le Dr Jacques Chaoulli.

Des montagnes couvertes de roches rouges, parsemées de pins vert foncé qui tombent dans une mer d’un bleu profond. Le paysage du massif de l’Estérel, dans le sud de la France, a émerveillé le Dr Jacques Chaoulli lors de son passage dans la région au début de l’été. Même s’il s’accorde quelques moments de voyage et de loisir, le Dr Chaoulli, qui s’est fait connaître au tournant des années 2000 pour son combat jusqu’en Cour suprême qui a ouvert une brèche au privé en santé au Québec, est encore en croisade. Mais cette fois, pour « la paix dans le monde ».

« C’est une question de conviction intime », dit-il.

Né à Paris, le Dr Chaoulli est arrivé au Québec en 1978 et a pratiqué la médecine de famille à différents endroits, dont à Québec et dans le Grand Montréal. Vers 1995, le Dr Chaoulli a voulu consacrer 100 % de sa pratique aux soins à domicile.

Mais une règle administrative le lui interdisait. Tout médecin ayant moins de 10 ans de pratique devait travailler minimalement 12 heures par semaine en établissement (à l’hôpital ou en CHSLD).

Estimant que cette règle mettait un frein à une offre efficace de soins à domicile, le Dr Chaoulli a protesté de façon spectaculaire : il a mené une grève de la faim de quatre semaines en août 1996. Mais il n’a pas remporté son pari.

Jugement controversé

C’est toutefois une autre lutte menée en 1996-1997 qui l’amènera réellement au devant de la scène. Le Dr Chaoulli a contesté devant les tribunaux des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui limitaient le recours à des assurances privées à une courte liste d’activités médicalement non nécessaires au Québec.

Le Dr Chaoulli plaidait que de plus en plus de patients étaient privés de services médicalement nécessaires à cause des listes d’attente interminables au public et que d’interdire à ces personnes de recourir au privé brimait leurs droits et libertés.

Dans un jugement controversé, la Cour suprême a donné raison au Dr Chaoulli en juin 2005. Mais le gouvernement québécois est venu limiter la portée de cette décision en autorisant le recours au privé pour trois types d’interventions chirurgicales non urgentes : la hanche, le genou et la cataracte.

Aujourd’hui, le Dr Chaoulli estime que son combat « valait la peine [...], mais pour une raison à laquelle [il] ne s’attendai[t] pas ».

Selon lui, le jugement canadien a eu des effets « surtout aux États-Unis », où certaines réformes, dont l’Obamacare, auraient été influencées en partie par le jugement de la Cour suprême canadienne, prétend-il. « Mais au Canada, le jugement a eu un effet limité, affirme le médecin de famille. Les patients ont continué de souffrir sur les listes d’attente. »

Un drame et un départ

Après sa victoire en Cour suprême, le Dr Chaoulli a pratiqué à la clinique Viau, à Montréal, pendant quelques années. En 2008, un patient de 77 ans est mort d’embolies pulmonaires massives dans la salle d’attente. Sur place, le Dr Chaoulli n’a pas entrepris de manœuvre de réanimation, car il estimait que le corps présentait des signes de mort irréversible et qu’il aurait été contraire à l’éthique de le faire.

Une enquête du coroner a plutôt déterminé que le Dr Chaoulli aurait dû procéder à une réanimation, même si le patient serait possiblement tout de même mort. Le Collège des médecins a enquêté sur le Dr Chaoulli à la suite de ces évènements, mais aucun blâme n’a été donné.

La « réaction du Collège des médecins à la suite de cet évènement malheureux » ainsi que « la réaction du gouvernement du Québec au jugement de la Cour suprême » ont incité le Dr Chaoulli à quitter le Québec, dit-il.

En 2011, il s’installe à l’île de la Réunion avant de s’établir dans le sud de la France, à Salon-de-Provence, où il pratique toujours la médecine de famille. Âgé de 72 ans, il prendra sa retraite en août. Mais il n’a pas pour autant l’intention de ralentir.

Militer pour la paix

Au cours des dernières années, le Dr Chaoulli dit avoir écrit différents manuscrits qu’il n’a jamais publiés. L’un porte sur le terrorisme islamique. Un autre sur « Comment se débarrasser des psychopathes en politique » ou encore sur les partis politiques qui nuisent à la démocratie. Il écrit ces jours-ci sur la guerre, la paix et les déficiences aux Nations unies.

À sa retraite, il veut regrouper plusieurs de ses manuscrits et aimerait trouver un éditeur prêt à publier ce qu’il qualifie d’« ouvrage assez monumental issu de 20 ans de réflexion ».

Dans les dernières années, il a offert les dimanches après-midi des ateliers sur le fonctionnement des Nations unies à des adolescents dans la salle d’attente de son cabinet de Salon-de-Provence.

Il y a quelque temps, il a entrepris des démarches auprès du Conseil d’État français pour dénoncer le fait que les écoles françaises n’enseignent pas plusieurs notions, notamment l’esprit critique, les enjeux internationaux et la gestion des émotions. Le Conseil d’État a refusé d’étudier sa plainte sur le fond.

Le Dr Chaoulli se tourne maintenant vers la Cour européenne des droits de l’homme pour plaider sa cause.

Je n’aime pas l’injustice. […] Là, je m’attaque à des problèmes qui concernent le monde entier. Pas seulement dans la santé. Le Dr Jacques Chaoulli

Quand on lui demande s’il ne fait pas preuve d’un peu de mégalomanie, le Dr Chaoulli assure que non.

« J’essaie de me rendre utile à la société pour permettre d’arriver à un système de paix mondiale. […] Je le fais dans une démarche altruiste. Personnellement, je n’ai rien à gagner. »

Le Dr Chaoulli mentionne que, dès 1795, le philosophe Emmanuel Kant écrivait un livre intitulé Vers la paix perpétuelle. « Il n’y a rien de mégalomane là-dedans, chercher la paix, dit-il. Dans la vie, tant qu’on peut être utile aux autres, il faut le faire. Au Canada, c’est la même chose, j’ai essayé de me rendre utile. »