PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Le but aujourd’hui, c’est de partager le travail qu’on a accompli, l’amour des jeux vidéo et des mangas. Il y a de plus en plus de matériel acheté, mais il y a encore beaucoup de monde qui fait son propre costume et ça se voit dans le travail et l’attitude de la personne », explique Vincent Gratton (à gauche), déguisé en Pyramid Head, de la série de jeu et de films Silent Hill.