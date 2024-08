La saison des incendies de forêt fait rage et, comme plusieurs villes, Whitehorse, au Yukon, n’est pas à l’abri des flammes. Pour se protéger, les autorités ont entrepris il y a quelques années la construction d’un coupe-feu permanent d’une vingtaine de kilomètres au sud de la municipalité, l’une des barrières du genre les plus étendues au pays. La Presse a visité le site et s’est entretenue avec Luc Bibeau, responsable de l’unité de prévention et d’atténuation de la Section de la gestion des incendies de forêt du Yukon.

(Whitehorse, Yukon) Vous dites que le coupe-feu que vous construisez est différent de la « vieille manière » de faire les choses. Pourquoi ?

Un grand nombre de coupe-feux ont été construits avec des bulldozers, parfois dans l’urgence. Des tranchées sont creusées jusqu’au sol minéral pour que rien ne puisse brûler. C’est très efficace à court terme. Mais à long terme, cela cause le retour d’espèces envahissantes et ne maintient pas complètement l’écosystème d’une forêt.

Dans notre cas, nous n’enlevons pas la couche organique. Nous intégrons des techniques de gestion différentes qui impliquent d’enlever les combustibles forestiers, de les fragmenter, de les isoler ou de convertir la zone.

Comment ça fonctionne ?

Nous enlevons des arbres pour éclaircir la forêt. Les avions-citernes sont beaucoup plus efficaces lorsqu’ils larguent du retardant ou de l’eau dans un couvert forestier clairsemé.

Et quand on parle de convertir, il s’agit de faire disparaître les combustibles comme les épinettes ou les débris, et de faire du brûlage dirigé. Puis, nous plantons des peupliers faux-trembles.

Notre objectif est que le feu descende de la cime des arbres pour aller sur le sol. Donc on essaie de réduire l’intensité de l’incendie et sa vitesse de propagation.

Ce qui est nouveau, c’est que nous construisons une infrastructure permanente et stratégique à grande échelle, avec des techniques de conversion qui impliquent des espèces indigènes, et que nous voulons maintenir tant qu’il y aura des gens qui vivent à Whitehorse.

Vous plantez une énorme bande de peupliers faux-trembles pour protéger la ville. Pourquoi cette espèce en particulier ?

C’est une espèce indigène qui pousse naturellement au Yukon et qui est résistante au feu. Ces arbres retiennent l’humidité, donc ne brûlent pas bien. Il s’agit également d’une espèce résiliente : l’arbre peut générer un drageon une fois bien établi dans le sol. S’il venait à brûler, d’autres pousseraient dans le secteur.

Il s’agit d’une approche à long terme, qui transforme une forêt à haut risque dominée par les conifères en une zone à faible risque avec des espèces à feuilles.

Est-ce que les barrières naturelles sont limitées quand il s’agit de contrer un feu particulièrement agressif ?

Ce n’est pas une solution miracle et, dans les conditions météorologiques les plus extrêmes, elles peuvent s’avérer inefficaces. Les coupe-feux sont utiles parce que ce sont des lignes de confinement qui aident les pompiers à contenir des incendies.

Mais la gestion des combustibles forestiers doit s’accompagner d’une réduction des risques au niveau des structures, des maisons et des quartiers. La création de communautés plus résistantes aux incendies nécessitera un effort de l’ensemble de la société.

Ça coûte cher à construire, un coupe-feu de cette ampleur ?

Quand on compare à la perte potentielle, le retour sur investissement est incroyable. C’est très bon marché comparé au milliard de dollars en pertes que représenterait la destruction d’un gros quartier de Whitehorse.

Le coût de notre coupe-feu est d’environ 12 millions de dollars. C’est peu comparativement à d’autres infrastructures comme un pont ou des installations pour protéger des inondations. L’entretien à long terme sera très, très bon marché.

Dans le passé, l’un des défis a été d’avoir les ressources financières et un nombre suffisant de personnes pour faire le travail. Et c’est en train de changer. Il y a beaucoup plus de volonté politique et de soutien de la part du gouvernement territorial et du gouvernement fédéral pour réduire le risque associé aux incendies de forêt.

Des résidants de Whitehorse ont publiquement émis des réticences contre ce coupe-feu. Est-ce que l’acceptabilité sociale est un problème ?

Un autre grand défi depuis très longtemps est effectivement l’acceptabilité sociale. Il y a 10 ans, je ne pense pas que ce type de projet aurait été possible. Mais l’attitude du public a vraiment évolué à cause des saisons d’incendies de forêt très difficiles des dernières années.

Les réticences viennent en partie d’une mauvaise compréhension du risque, parce que les gens ne voient pas toujours les incendies que nous éteignons rapidement près de la ville. Par ailleurs, les Yukonnais ont un attachement très fort à la forêt. Ils font du vélo, promènent leur chien ou font du ski de fond. Ils aimeraient qu’elle reste inchangée et ils n’aiment pas l’idée de ne plus utiliser ou voir ces espaces de la même manière parce qu’on les a modifiés.