La Presse au Yukon Une barrière naturelle pour protéger Whitehorse

La saison des incendies de forêt fait rage et, comme plusieurs villes, Whitehorse, au Yukon, n’est pas à l’abri des flammes. Pour se protéger, les autorités ont entrepris il y a quelques années la construction d’un coupe-feu permanent d’une vingtaine de kilomètres au sud de la municipalité, l’une des barrières du genre les plus étendues au pays. La Presse a visité le site et s’est entretenue avec Luc Bibeau, responsable de l’unité de prévention et d’atténuation de la Section de la gestion des incendies de forêt du Yukon.