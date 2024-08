En raison des fortes pressions visant à réduire – voire à éliminer – les plastiques à usage unique, les restaurants se tournent de plus en plus vers des substituts biodégradables ou compostables, notamment pour les plats à emporter. Mais ces options à usage unique sont-elles si bonnes pour l’environnement ?

« On voit fleurir un peu partout des ustensiles, contenants et tasses “compostables” ou “biodégradables”. Comment s’y retrouver ? », demande André.

« C’est vrai que ça peut vraiment être mélangeant pour le consommateur. Et même pour nous, qui travaillons tous les jours là-dessus », soupire Jérôme Lavoie, analyste au Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG).

Compostable ou biodégradable : quelle différence ?

Un produit biodégradable se décompose dans des conditions particulières d’oxygénation, d’humidité et de température. Les effets sur l’environnement et le temps de dégradation peuvent cependant beaucoup varier d’un produit à l’autre.

« “Biodégradable”, ça veut vraiment tout et rien dire. Même une roche est biodégradable », lâche Geneviève Dionne, directrice principale, écoconception, tarification et écomodulation d’Éco Entreprises Québec.

Un produit compostable, lui, se dégrade aussi dans des conditions particulières – oxygénation, humidité, température. Mais lorsque ces conditions sont réunies, il peut se décomposer au même rythme qu’un déchet alimentaire, sans laisser de résidus visibles, reconnaissables ou toxiques.

Généralement, un produit compostable se dégrade bien dans le système de collecte des résidus alimentaires des municipalités ; mais il pourrait ne pas se dégrader correctement si on le laisse dans l’environnement ou dans son compost dans son jardin, où ces conditions ne sont pas nécessairement réunies.

La question des plastiques « verts »

Sur l’application Ça va où ? de Recyc-Québec, il est généralement recommandé de mettre contenants, assiettes, tasses et ustensiles en plastique « biodégradable » ou « certifié compostable » à la poubelle – à l’exception des sacs de plastique certifié compostable, qui, eux, vont bel et bien au compost.

La raison est simple : ces plastiques « verts » sont difficilement différentiables des plastiques ordinaires. Ils sont donc retirés s’ils sont trouvés dans le système de compostage des municipalités, pour éviter tout risque de contamination par des plastiques.

De plus, ces plastiques « verts » ne sont pas encore recyclables au Québec et se dégradent difficilement dans l’environnement. « Et certains sont plus coûteux en énergie à fabriquer qu’un plastique issu de la pétrochimie », ajoute Jérôme Lavoie. « Donc ils auront finalement une empreinte plus élevée qu’un plastique que l’on recycle. »

Bref, à choisir, mieux vaut opter pour des matières « clairement » compostables : des ustensiles en bois, ou des tasses et contenants en carton. À noter que le carton peut même être recyclé plutôt que composté, s’il n’est pas trop souillé.

« Plus on se tourne vers des produits naturels ou bruts, plus on a de chances qu’ils aient moins d’impact sur l’environnement », résume Mario Laquerre, professeur au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke.

Le tri au cœur du problème

« Mais si l’on veut que le compostable soit meilleur que le plastique conventionnel, il faut vraiment le composter », martèle M. Lavoie. Car si un contenant en carton finit dans un site d’enfouissement, il sera compacté et privé d’oxygène. Sa décomposition générera alors du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Il se dégradera aussi beaucoup plus lentement, ce qui participe à la saturation des sites d’enfouissement.

Or, en pratique, il est souvent difficile de trouver un bac de recyclage ou un bac brun dans la rue, ou même dans les lieux de restauration rapide.

« Donc c’est un peu un faux débat », lâche Mario Laquerre. « On peut discuter des heures sur la composition de ces contenants ou de ces ustensiles. Mais en réalité, on a difficilement accès à un système de collecte des matières organiques en dehors du foyer familial. Donc bien souvent, ces objets finissent à l’enfouissement. »

Un avis partagé par Geneviève Dionne.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La directrice principale, écoconception, tarification et écomodulation d’Éco Entreprises Québec, Geneviève Dionne

En remplaçant les ustensiles en plastique par des ustensiles compostables, on a remplacé un usage unique par un autre usage unique. On a juste fait un pas de côté. Geneviève Dionne, directrice principale, écoconception, tarification et écomodulation d’Éco Entreprises Québec

« L’idéal serait plutôt d’aller vers du réutilisable », estime-t-elle.

Le réutilisable : oui, mais…

Les produits réutilisables doivent être utilisés un certain nombre de fois avant d’être « rentabilisés », d’un point de vue environnemental, en comparaison avec l’usage unique.

Et parmi les différentes options réutilisables, « il est préférable, pour ce qui est de l’empreinte carbone, d’aller vers des matières en plastique, en silicone ou en bambou plutôt qu’en verre, en aluminium ou en coton », énumère Jérôme Lavoie.

Mais lorsque l’on met d’autres indicateurs dans la balance, le choix devient plus complexe. « Les microplastiques peuvent être dommageables pour l’environnement et pour la santé, notamment. Mais on n’est pas encore assez avancés dans la recherche pour en mesurer l’impact réel », admet M. Lavoie.

Et surtout, on n’a pas toujours nécessairement sa trousse d’ustensiles réutilisables sur soi…

« Souvent, on compare l’usage unique et le réutilisable, mais il faut faire attention à ne pas comparer des pommes avec des oranges. Tout est une question de contexte, souligne Mme Dionne. Il faut surtout réfléchir à des solutions simples et intuitives pour le consommateur. »

Pour elle, les systèmes de consigne ou de récompense pour inciter les consommateurs à rapporter des contenants réutilisables prêtés par les restaurants sont des solutions intéressantes, qui gagneraient à être plus répandues.

Lisez « Objectif : des cafétérias zéro déchet »

Le chiffre de la semaine 2 millions IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DU CONCOURS NK TEGELWIPPEN Près de 2 millions de pavés ont déjà été retirés des jardins néerlandais cette année, selon le compteur du concours NK Tegelwippen, qui affiche un total de plus de 10 millions depuis sa création, en 2021. Le concours NK Tegelwippen, aux Pays-Bas, vise à verdir les villes en incitant les citoyens à retirer les dalles et pavés qui recouvrent le sol dans leur cour. Petites, moyennes et grandes villes s’affrontent ainsi chaque année dans une compétition amicale. Cette initiative permet un meilleur écoulement des eaux de pluie et la diminution des îlots de chaleur. « Ensemble, nous rendons les Pays-Bas un peu plus verts », se réjouit Eva Braaksma, de l’agence Frank Lee, créatrice du concours. Près de 2 millions de pavés ont déjà été retirés des jardins néerlandais cette année, selon le compteur du concours, qui affiche un total de plus de 10 millions depuis sa création, en 2021. Source : Agence France-Presse

Elle a dit PHOTO LEONHARD FOEGER, ARCHIVES REUTERS La ministre autrichienne de l’Environnement, Leonore Gewessler Je sais que je devrai faire face à l’opposition en Autriche, mais je suis convaincue que le moment est venu d’adopter cette loi. Leonore Gewessler, ministre autrichienne de l’Environnement. Son vote a été décisif dans l’adoption, le 17 juin dernier, du règlement sur la restauration de la nature au Conseil de l’Union européenne (UE). Ce texte, qui entrera en vigueur le 18 août, prévoit de restaurer 20 % des terres et des mers de l’UE d’ici 2030, et tous les écosystèmes dégradés d’ici 2050.

Feu vert De l’eau de qualité sur les plages québécoises PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE La plage du parc Jean-Drapeau a obtenu la note « passable » après l’évaluation de la qualité de son eau. Chaque année, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs incite les exploitants de plages à participer au programme Environnement-Plage, pour informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade. La campagne d’échantillonnage se déroule de la mi-juin à la fin d’août. En date du 30 juillet, les plages participantes dans tout le Québec affichaient une qualité de l’eau « bonne » ou « excellente » – à l’exception de deux plages : celle du lac Pohénégamook, dans le Bas-Saint-Laurent, et celle du parc Jean-Drapeau, à Montréal, qui ont obtenu la note « passable ». Aucune plage n’était indiquée comme « polluée ». Plusieurs plages de la province étaient cependant encore en attente de résultats d’analyse.

Posez vos questions sur les enjeux liés à la transition écologique